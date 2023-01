Sau vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông: Công trình xây dựng ở Hà Nội tăng cường rào chắn đề phòng tai nạn

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại một số công trình đang xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội tuy trước đó đã có rào chắn nhưng nay được căng thêm lượt dây ở vòng ngoài để cảnh báo về an toàn lao động.



Đối diện công trình là cổng trường học

Anh Phạm Văn Vang – phụ huynh đón con đang học tại trường tiểu học ở đối diện công trình trên địa bàn phường Thịnh Liệt, cho hay: "Đây là việc làm rất cần thiết, công trình này gần trường học, chúng ta cũng đều mong muốn tất cả các công trình đều tăng cường công tác an toàn, cảnh báo và đề phòng tai nạn lao động".

Một người dân ở khu vực cổng trường tiểu học Thịnh Liệt chia sẻ, mới đây khi thấy dây cảnh báo an toàn được căng xung quanh công trình xây dựng, nhiều người cảm thấy an tâm hơn:

"Dù xung quanh đã có các tấm tôn rào chắn, tuy nhiên khi căng thêm dây cảnh báo thì tăng thêm sự chú ý, nhất là khu vực này là nơi rất nhiều trẻ em vào các giờ tan học, bên cạnh cũng là sân vui chơi của trẻ".

Công trình mới được tăng cường thêm dân cảnh báo

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ UBND quận Hoàng Mai cho hay, việc đảm bảo an toàn lao động tại các công trình là nhiệm vụ thường xuyên, tuy nhiên, mới đây UBND quận tiếp tục chỉ đạo các phường theo dõi, đôn đốc và yêu cầu các chủ đầu tư nâng cao các biện pháp để đảm bảo an toàn lao động tại tất cả các công trình.

Lắp thêm biển báo và cánh cổng luôn được khóa chặt

Trong một cuộc trao đổi với chúng tôi, TS KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy học - Kiến trúc Hà Nội, cho hay, thực tế đã có nhiều tình huống tương tự xảy ra, nhưng nếu công tác tuyên truyền, gắn trách nhiệm một cách quyết liệt thì sẽ phần nào giảm thiểu số vụ tai nạn lao động đáng tiếc.

Vì vậy, qua sự việc này lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn trong lao động và các biện pháp đề phòng cũng như cảnh báo những tình huống dễ xảy ra.

Tuy vậy thi thoảng phía trong vẫn xuất hiện em nhỏ

Nơi vắng vẻ chính là nơi cần có thêm hàng dây này

Người dân gy vọng tất cả các công trình đều nâng cao trách nhiệm

Theo TS Nghiêm, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động.

Căn cứ vào đó, trước hết trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư; đơn vị thi công, chính quyền địa phương cũng có phần liên đới vì trách nhiệm quản lý, giám sát đời sống an sinh. Ngoài ra, vai trò của cộng đồng và ngay từ trong các gia đình, phụ huynh cũng phải trang bị kỹ năng cho con trẻ hiểu biết kiến thức về an toàn lao động, tuân thủ các quy định biển báo, hàng rào an toàn…

"Tùy từng vụ việc phải xét tổng thể, tuy nhiên cần phải gắn trách nhiệm của các chủ đầu tư, đơn vị thi công. Quy định đã rõ, để xảy ra tai nạn thì phải chịu hình thức nào. Chính quyền địa phương cũng cần phải giám sát, phát hiện, tuyên truyền, cảnh báo về an toàn lao động cho mọi người", ông Nghiêm chia sẻ.