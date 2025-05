"Người dân luôn mong muốn làm đẹp, nhất là trắng da một cách nhanh chóng, giá rẻ, hiệu quả và an toàn, nhưng thực tế rất khó để đạt được tất cả cùng lúc. Bởi nếu muốn hiệu quả và an toàn thì không thể vừa nhanh lại vừa rẻ được".

Đó là chia sẻ của tiến sĩ - bác sĩ Vũ Thái Hà, Trưởng Khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, bên lề Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc, từ 22 đến 24-5.

Bác sĩ Vũ Thái Hà tư vấn hướng điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh lý về da

Theo bác sĩ Hà, trào lưu làm đẹp thẩm mỹ liên tục thay đổi, từ kem làm trắng da, peel da tại nhà đến các phương pháp thẩm mỹ ít xâm lấn như tiêm filler, meso, BAP… cùng nhiều xu hướng làm đẹp mới liên tục xuất hiện và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người đang vô tình trở thành nạn nhân của những trào lưu thiếu kiểm chứng, để lại hậu quả nghiêm trọng.

"Mới đây, tôi tiếp nhận một nữ bệnh nhân đến khám trong tình trạng nám sạm da nghiêm trọng. Nguyên nhân do bệnh nhân sử dụng kem dưỡng trôi nổi, giá rẻ trong thời gian dài, dẫn đến rối loạn sắc tố ngoại sinh"- bác sĩ Hà chia sẻ.

Một nữ bệnh nhân trẻ nhập viện do rối loạn nhịp tim sau khi thực hiện liệu pháp ủ tắm trắng theo trào lưu trên mạng xã hội. Bác sĩ nghi ngờ sản phẩm bệnh nhân sử dụng có chứa phenol - một chất độc có thể thẩm thấu sâu qua da khi ủ lâu, gây tổn hại đến hệ tim mạch.

Theo bác sĩ Hà, tẩy trắng, tắm trắng là một xu hướng làm đẹp được nhiều chị em quan tâm, song ẩn chứa nhiều rủi ro. Về bản chất, quá trình này là loại bỏ tế bào sắc tố, lớp bảo vệ tự nhiên giúp da chống lại tia UV và các tác nhân gây hại. Khi mất đi "hàng rào" này, da trở nên yếu, dễ tổn thương, lão hóa sớm và có nguy cơ bị ung thư da.

Đáng lo ngại, nhiều sản phẩm kem ủ trắng da trôi nổi vẫn chứa phenol - thành phần không được phép dùng trong mỹ phẩm làm trắng da, do độc tính cao, có thể gây tổn thương da và ngộ độc toàn thân.

Một số trường hợp ghi nhận rối loạn nhịp tim sau khi dùng kem ủ trắng chứa phenol, chất độc có thể thấm sâu qua da, ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tuần hoàn nếu tích tụ trong cơ thể.

Tư vấn, hướng dẫn sử dụng sản phẩm chăm sóc da an toàn

Gần đây xu hướng làm đẹp chuyển dịch dần sang các liệu pháp tăng sinh, tái tạo sinh học tự nhiên, ít xâm lấn, an toàn hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo làm đẹp an toàn cần cân nhắc đến nền tảng da, phương pháp và nơi thực hiện và việc làm đẹp phải an toàn và không nên nghe theo quảng cáo làm đẹp nhanh, thần tốc.

"Không phải trend nào cũng xấu, nhưng làm đẹp cần hiểu biết. Đừng để bản thân trở thành nạn nhân của những lời quảng cáo không kiểm chứng. Thay vì làm đẹp cấp tốc, nên dưỡng da khỏe, sáng đều màu, chọn phương pháp phù hợp cơ địa và thực hiện tại cơ sở y tế uy tín"- bác sĩ Hà nói.