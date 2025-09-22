Sau tuổi trung niên tôi nhận ra: Dù giàu hay nghèo cũng tránh quan hệ với 4 kiểu người này, EQ thấp còn làm hao mòn tinh thần

Người luôn phàn nàn

Người đàn ông trung niên tên Trương Vĩ gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện về người bạn họ Lý đã quen biết 20 năm của mình. Mỗi lần gặp gỡ, lão Lý đều phàn nàn về việc sếp gây khó dễ, vợ không hiểu mình và con cái không nghe lời. Sau 3 tiếng nói chuyện, Trương Vĩ cảm thấy như bị rút cạn năng lượng. Anh trở về nhà với tâm trạng chán nản, thậm chí còn nổi giận với gia đình một cách khó hiểu.

Trong tâm lý học, có một khái niệm gọi là "lây lan cảm xúc", khi chúng ta vô thức bắt chước trạng thái cảm xúc của người khác. Việc ở bên cạnh những người tiêu cực trong thời gian dài cũng có thể dẫn đến sự bi quan và tiêu cực.

Thời gian và năng lượng của người trung niên ngày càng trở nên quý giá. Thay vì thường xuyên tiếp xúc năng lượng tiêu cực, người EQ thấp, tốt hơn là người trung niên nên dành nhiều thời gian hơn với mối quan hệ tích cực.

Người ích kỷ chỉ liên lạc khi cần giúp đỡ

Người phụ nữ tên Vương là quản lý cấp trung tại một công ty, tâm sự về một mối quan hệ độc hại mà cô đã chấm dứt khi vừa bước sang tuổi trung niên. Đó là người anh họ không thường xuyên liên lạc, nhưng mỗi lần cô nhận được điện thoại đều là nhờ giúp đỡ hoặc vay tiền.

Thậm chí người anh họ này còn muốn lợi dụng mối quan hệ của chị Vương để chuyển trường cho con. Sau khi bị từ chối một cách lịch sự, anh ấy nói với họ hàng rằng chị Vương “không coi trọng người nghèo vì có địa vị cao”.

Chị Vương nhận ra người chỉ xuất hiện khi cần giúp đỡ về cơ bản là chỉ muốn lợi dụng bạn. Họ không quan tâm đến cảm xúc hay cuộc sống của bạn, họ chỉ quan tâm đến giá trị bạn có thể mang lại cho họ. Trong khi đó, các mối quan hệ cần xây dựng trên sự chân thành, sẵn sàng hỗ trợ từ cả hai phía. Vậy nên người trung niên cần tỉnh táo, nhìn nhận rõ ràng và không ngại từ chối yêu cầu vô lý từ những người ích kỷ.

Người thích so sánh vô lý

Ông Lưu luôn cảm thấy lo lắng mỗi khi gia đình tụ họp vào dịp năm mới. Đó là vì người anh trai luôn nói về công việc lương cao của con mình, ngấm ngầm so sánh với con gái ông Lưu. “Con em dạy học như vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Sao không nhờ con trai anh giới thiệu cho việc làm tại công ty nước ngoài?”, người anh này nói một cách tự mãn.

Ông Lưu chán nản với mối quan hệ này nên thường ngó lơ mọi lời nhận xét, so sánh của anh trai, tỏ ra không quan tâm và cũng không bất mãn. Ông cho rằng đến tuổi trung niên, mọi người nên sống vì chính mình thay vì phải sợ cách đánh giá từ người khác. Người vốn không coi trọng mình sẽ luôn tìm ra lỗi lầm, điểm họ cho rằng thấp kém hơn để so sánh nhằm thoả mãn cái tôi của họ.

Với những người thích so sánh vô lý như anh trai mình, ông Lưu nhận thấy tốt nhất là không nên đôi co, tức giận phản bác chỉ làm mối quan hệ gia đình xấu đi mà không thể giải quyết vấn đề. Cách tốt nhất là bỏ ngoài tai những lời họ nói, không quan hệ quá thân thiết và tự sống tốt theo cách mình mong muốn mới là hạnh phúc.

Người bạn, người quen cũ có tính cách không còn phù hợp

Cô Triệu háo hức tham dự buổi họp lớp cấp 3 vào năm ngoái nhưng lại trở về nhà với nỗi thất vọng. Cô nhận thấy tình bạn giữa các bạn cùng lớp đã thay đổi từ lâu, và những buổi tụ tập đã trở thành “sân khấu” để so sánh và khoe khoang - ai kiếm được nhiều tiền hơn, ai sống tốt hơn và ai có nhiều con cái xuất sắc hơn.

Tình bạn giản dị và chân thành giữa những người bạn cùng lớp dường như đã biến mất. Cô Triệu buồn bã vì những người bạn từng chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống đã không còn chung tiếng nói, chung cách nhìn nhận cuộc sống. Cô lặng lẽ rời khỏi nhóm lớp, không tham gia thêm buổi tụ họp nào.

Quan điểm của người phụ nữ trung niên này là không cần ép buộc bản thân hoà nhập vào một vòng tròn mà mình không còn phù hợp. Cô Triệu mong muốn dành thời gian và năng lượng cho những người bạn, những công việc quan trọng hơn.

Các mối quan hệ xã hội chất lượng cao có thể nuôi dưỡng tâm hồn và làm phong phú thêm cuộc sống trong khi mối quan hệ chất lượng thấp chỉ tiêu tốn năng lượng và lãng phí thời gian của bạn.