Phát hiện túi quần nam sinh có thứ bất thường, cô giáo kiểm tra xong liền sững sờ: Chị nên cho con nghỉ học!

Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ khi con đến khoảng 3 tuổi, vừa muốn con được tiếp xúc với nền giáo dục cơ bản, vừa mong bản thân có thêm thời gian rảnh rỗi, thường sẽ gửi con đến trường mầm non. Tuy nhiên, cùng với những vụ bạo hành trẻ tại các cơ sở giáo dục thỉnh thoảng bị đưa lên mạng, các bậc phụ huynh khi lựa chọn trường, cũng như trong quá trình con theo học, thường tìm cách bảo vệ con mình.

Cô giáo Tiểu Trần (Trung Quốc) là một giáo viên mầm non hiền hậu, được học sinh yêu mến. Một hôm, lớp của cô có nam sinh tên Bảo Bảo mới chuyển đến. Vì bé đáng yêu, nhanh chóng hòa nhập cùng bạn bè nên rất được cô giáo quý mến.

Trong một buổi hoạt động ngoài trời sau cơn mưa, mặt đất còn trơn ướt, Bảo Bảo bị ngã khiến quần áo bẩn và ướt sũng. Cô Trần lập tức chạy đến, an ủi và đưa bé về văn phòng, định hong khô quần áo để tránh cảm lạnh.

Nhưng khi chuẩn bị mặc lại quần, trong túi quần bé bất ngờ rơi ra một chiếc bút ghi âm. Khi mở nghe, nội dung bên trong khiến cô Trần bàng hoàng và vô cùng phẫn nộ. Cảm giác bị nghi ngờ khiến cô sụp đổ: mỗi ngày tận tâm chăm sóc học trò, trong khi nhà trường vốn đã có hệ thống camera giám sát khắp nơi, cuối cùng vẫn không được phụ huynh tin tưởng.

Uất ức, cô tìm đến hiệu trưởng để giãi bày. Sau khi nghe kể, hiệu trưởng cũng rất tức giận, mời phụ huynh của Bảo Bảo đến trường. Ông trả lại bút ghi âm và nói thẳng: "Đã không tin tưởng trường chúng tôi, vậy xin mời đưa con về".

Lo lắng là bình thường, nhưng cách làm cần phù hợp

Phụ huynh lo lắng con mình chịu đối xử bất công ở trường là điều dễ hiểu. Nhưng ngay cả khi có sự lo lắng, cách hành xử quá mức như giấu bút ghi âm trong người trẻ nhỏ lại gây tổn thương lòng tin và mối quan hệ hợp tác. Thay vì nghi ngờ cực đoan, điều quan trọng hơn là ngay từ đầu lựa chọn một ngôi trường tốt để an tâm gửi gắm con.

Cha mẹ chọn trường mầm non cần lưu ý gì?

Quan sát môi trường xung quanh

Trẻ sẽ ở trường suốt ban ngày, nên môi trường là yếu tố then chốt. Cha mẹ nên xem khuôn viên có yên tĩnh, cây xanh, không khí trong lành hay không, bởi chúng ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ và sức khỏe của trẻ.

Tìm hiểu uy tín, danh tiếng

Phụ huynh có thể hỏi thăm người dân quanh khu vực, hoặc tìm hiểu giấy phép, bằng cấp của giáo viên. Một ngôi trường có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, uy tín tốt sẽ mang lại sự yên tâm.

Kiểm tra các biện pháp an toàn

Cha mẹ nên quan sát xem trong trường có camera giám sát, bảo vệ trực, khu vui chơi có hàng rào, chống trơn trượt hay không. Tất cả đều phản ánh sự coi trọng an toàn của nhà trường.

Đánh giá phẩm chất giáo viên

Thông qua trò chuyện trực tiếp, phụ huynh có thể cảm nhận được sự kiên nhẫn, chuyên nghiệp và tình thương của thầy cô. Chỉ khi giáo viên có đủ phẩm chất, cha mẹ mới thực sự yên tâm gửi gắm con.

Con cái là "báu vật" của cha mẹ, nên tâm lý lo lắng luôn hiện hữu. Nhưng sự lo lắng nếu đi quá xa có thể biến thành hành động cực đoan, không chỉ gây tổn thương đến người thầy mà còn ảnh hưởng đến chính trải nghiệm học tập của trẻ.

Thay vì nghi ngờ, cha mẹ hãy đặt niềm tin vào sự lựa chọn đúng đắn ban đầu: một ngôi trường an toàn, uy tín, đội ngũ giáo viên có tâm. Khi đó, trẻ sẽ được phát triển trong môi trường đầy yêu thương và bảo vệ.