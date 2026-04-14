Ngày 14-4, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân D. (18 tuổi, ở TPHCM) bị vẹo cột sống.

Hình ảnh EOS cho thấy người bệnh vẹo cột sống ngực 53 độ. Sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cùng với hệ thống IOM cảnh báo thần kinh trong phẫu thuật cột sống.

Trước đó, D. phát hiện tình trạng vẹo cột sống ngực sau khi nhận thấy dáng lưng có dấu hiệu bất thường. Sau đó, cô đến Bệnh viện Thống Nhất thăm khám.

Tại đây, D. được chụp EOS (chụp quang tuyến thấy toàn bộ trục xương của cơ thể) và thăm khám. Kết quả cho thấy cột sống cô bị vẹo 53 độ, mức độ nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, tâm lý và chức năng vận động nếu không được điều trị kịp thời.

Các bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật

Sau hội chẩn, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM tiến hành phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống cho D.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã tính toán kỹ lưỡng, nắn chỉnh các đốt sống bằng hệ thống vít ốc chuyên dụng để giúp cột sống của cô trở lại mức sinh lý nhất có thể. Sau 4 giờ, ca phẫu thuật thành công.

Đến nay, sức khỏe bệnh nhân ổn định, dáng lưng cải thiện rõ rệt, chiều cao tăng khoảng 3–4 cm và D. đã được xuất viện.

Điểm nổi bật của ca phẫu thuật này là việc ứng dụng hệ thống IOM (theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ). Hệ thống này giúp giám sát liên tục tín hiệu thần kinh, kịp thời cảnh báo nguy cơ tổn thương tủy sống, biến chứng nặng có thể dẫn đến liệt. Nhờ đó, ê-kíp phẫu thuật có thể điều chỉnh thao tác ngay trong quá trình mổ, đảm bảo an toàn tối đa cho chức năng vận động của bệnh nhân.





BSCK2 Trần Trung Kiên, Phụ trách Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Thống Nhất, cho biết chỉnh hình cột sống là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và công nghệ. Thành công của ca phẫu thuật không chỉ thể hiện ở kết quả điều trị mà còn ở sự thay đổi rõ rệt về vóc dáng và sự tự tin của người bệnh sau phẫu thuật.

"Việc thăm khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa giúp rút ngắn thời gian điều trị và hạn chế biến chứng. Nếu vẹo cột sống kéo dài, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến chức năng hô hấp, tim mạch và các cơ quan nội tạng khác" - BS Kiên khuyến cáo