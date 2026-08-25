Sau tuổi 40, phụ nữ nên kiểm tra những gì? Không chỉ huyết áp, đường huyết mà những "tín hiệu" cơ thể này cũng cần được quan tâm

Chị Hạnh, 42 tuổi, làm kế toán ở một công ty xây dựng, vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm đó. Chị đứng dậy pha cà phê như mọi ngày, bỗng thấy đầu choáng nhẹ, phải vịn vào bàn bếp mấy giây mới đứng vững. Chị nghĩ chắc do thức khuya làm báo cáo cuối năm, uống thêm ngụm nước rồi đi làm bình thường. Ba tháng sau, trong một lần khám sức khỏe định kỳ ở công ty, chị mới biết huyết áp của mình đã ở ngưỡng cần điều trị từ lâu, còn đường huyết lúc đói cũng cao hơn bình thường. “Tôi cứ nghĩ mình còn trẻ, còn khỏe, đâu nghĩ cơ thể đã âm thầm thay đổi từ bao giờ”, chị kể lại.

Câu chuyện của chị Hạnh không hiếm. Rất nhiều phụ nữ bước qua tuổi 40 vẫn đi làm, chăm con, lo cho cha mẹ già, và mặc định rằng nếu không đau ốm gì thì tức là mình vẫn ổn. Nhưng theo chia sẻ của BS Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam, tuổi 40 chính là giai đoạn mà nhiều rối loạn chuyển hóa và bệnh lý mạn tính bắt đầu hình thành âm thầm, trong khi biểu hiện bên ngoài lại gần như không có gì đáng chú ý. Với phụ nữ, giai đoạn này còn cộng thêm một biến số quan trọng: cơ thể đang tiến dần vào thời kỳ tiền mãn kinh, khi nội tiết tố thay đổi và kéo theo hàng loạt ảnh hưởng lên tim mạch, xương khớp, giấc ngủ lẫn tâm trạng.

Nói cách khác, tuổi 40 không phải là lúc để lo sợ, mà là lúc để bắt đầu chủ động. Và sự chủ động ấy nằm ở hai việc: Biết mình cần theo dõi những chỉ số nào, và biết lắng nghe những tín hiệu của cơ thể mà không xét nghiệm nào đo được.

Những chỉ số phụ nữ tuổi 40 không nên bỏ qua

Huyết áp - kẻ âm thầm nguy hiểm nhất

Huyết áp cao thường không gây đau đớn hay khó chịu rõ ràng, đó là lý do nó được gọi là “kẻ giết người thầm lặng”. Nhiều phụ nữ chỉ phát hiện mình tăng huyết áp khi đi khám vì một lý do khác, hoặc tệ hơn, khi đã xảy ra biến cố như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Việc đo huyết áp định kỳ, ít nhất mỗi năm một lần, đơn giản nhưng lại là một trong những việc có giá trị bảo vệ sức khỏe lớn nhất ở độ tuổi này.

Đường huyết và HbA1c - bức tranh dài hơi của cơ thể

Nhiều người vẫn nghĩ đái tháo đường là bệnh của tuổi già, nhưng thực tế tiền đái tháo đường đang xuất hiện ngày càng sớm, đặc biệt ở người ít vận động, ngủ không đủ giấc hoặc ăn uống thất thường – những đặc điểm rất quen thuộc với phụ nữ tuổi trung niên bận rộn. Xét nghiệm đường huyết lúc đói cho biết tình trạng tại một thời điểm, còn HbA1c phản ánh mức đường huyết trung bình trong 2–3 tháng, giúp nhìn rõ xu hướng thay đổi của cơ thể theo thời gian.

Mỡ máu và vòng eo - đừng chỉ nhìn vào cân nặng

Không ít phụ nữ giữ được vóc dáng thon gọn nhưng mỡ máu lại âm thầm xấu đi. Cholesterol toàn phần, LDL-C, HDL-C và triglyceride cần được nhìn cùng nhau, thay vì chỉ chú ý một chỉ số riêng lẻ. Đặc biệt, với người châu Á, vòng eo là tín hiệu cảnh báo sớm về mỡ nội tạng và nguy cơ chuyển hóa, đôi khi còn quan trọng hơn cả con số trên cân.

Gan và thận - hai cơ quan lặng lẽ chịu trận

Gan nhiễm mỡ không còn là chuyện hiếm ở tuổi 40, kể cả ở người không béo, đặc biệt nếu ăn nhiều tinh bột, uống rượu bia hoặc có kháng insulin. Các xét nghiệm cơ bản như men gan, creatinine máu, eGFR (mức lọc cầu thận) và siêu âm bụng giúp phát hiện tổn thương trước khi cơ thể có triệu chứng rõ ràng.

Tầm soát ung thư - “cửa sổ vàng” không nên bỏ lỡ

Đây là nhóm chỉ số mà phụ nữ tuổi 40 cần đặc biệt lưu tâm. Chụp nhũ ảnh tầm soát ung thư vú nên được cân nhắc từ độ tuổi này, bởi giai đoạn sớm của bệnh thường không đau, không sờ thấy khối u rõ ràng. Xét nghiệm Pap smear hoặc HPV giúp phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư cổ tử cung, đặc biệt quan trọng với người có yếu tố nguy cơ cao. Với ung thư đại trực tràng, tầm soát thường bắt đầu từ 45 tuổi ở nhóm nguy cơ trung bình, nhưng cần làm sớm hơn nếu gia đình có người từng mắc bệnh này hoặc có polyp tuyến.

Mật độ xương và nội tiết tố – yếu tố riêng của phụ nữ

Khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, nồng độ estrogen suy giảm khiến quá trình mất xương diễn ra nhanh hơn, làm tăng nguy cơ loãng xương về sau. Đây cũng là lý do phụ nữ tuổi 40 nên bắt đầu quan tâm đến việc bổ sung canxi, vitamin D và trao đổi với bác sĩ về thời điểm phù hợp để kiểm tra mật độ xương, thay vì chờ đến khi gãy xương mới phát hiện ra vấn đề.

Mắt và tiêm chủng - hai điều dễ bị lãng quên

Từ tuổi 40, nhiều người bắt đầu thấy đọc gần khó khăn hơn, phần lớn là lão thị sinh lý, nhưng đây cũng là dịp tốt để khám mắt toàn diện, phát hiện sớm glôcôm hay thoái hóa hoàng điểm – những bệnh tiến triển âm thầm và có thể gây mất thị lực không hồi phục. Bên cạnh đó, rà soát lại các mũi tiêm cơ bản như cúm hằng năm, uốn ván, và chuẩn bị cho vắc xin zona thần kinh ở tuổi 50 cũng là một phần của việc chăm sóc dự phòng mà nhiều người chỉ nghĩ dành cho trẻ em.

Sức khỏe không chỉ nằm ở xét nghiệm

Theo BS Nguyễn Huy Hoàng, nếu chỉ nhìn vào bảng kết quả, người ta dễ quên mất phần rất quan trọng: Cơ bắp, giấc ngủ và tinh thần. Sau tuổi 40, khối cơ bắt đầu giảm dần nếu không tập luyện. Điều này diễn ra chậm nên ít người để ý. Nhưng về lâu dài, nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đứng lên, đi lại, giữ thăng bằng và tự chăm sóc bản thân. Cơ giảm thì nguy cơ té ngã, mệt mỏi và suy yếu chức năng sẽ tăng lên.

Cách phòng không quá phức tạp. Tập kháng lực đều đặn là một việc rất đáng làm. Không cần quá nặng, nhưng cần đều. Đi bộ, leo cầu thang, tập tạ nhẹ, tập dây kháng lực hay các bài tập dùng chính trọng lượng cơ thể đều có ích. Cơ thể sau 40 tuổi không còn đáp ứng kiểu “để tự nhiên rồi sẽ ổn”. Muốn giữ sức, phải có chủ đích.

Ăn uống cũng vậy. Người trung niên thường có hai xu hướng, hoặc ăn quá nhiều, hoặc ăn theo cảm tính và thiếu đạm. Cả hai đều không tốt. Đạm là nguyên liệu để giữ cơ. Chất xơ, rau xanh, cá, đậu, hạt và các thực phẩm ít chế biến giúp kiểm soát đường huyết và mỡ máu tốt hơn. Ngược lại, đồ ngọt, rượu bia, thức ăn nhanh và ăn khuya là những yếu tố làm sức khỏe đi xuống rất nhanh nhưng thường bị xem nhẹ.

Giấc ngủ và stress cũng tác động mạnh hơn nhiều người tưởng. Căng thẳng kéo dài có thể làm tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa và làm người bệnh ăn uống, sinh hoạt thất thường. Không ít người từ tuổi 40 bắt đầu bước vào giai đoạn “đè nặng tất cả”: công việc, con cái, cha mẹ già, tài chính, trách nhiệm xã hội. Nếu không biết quản lý stress, cơ thể sẽ trả giá bằng nhiều rối loạn mạn tính về sau.

Một điểm nữa thường bị bỏ qua là mạng lưới xã hội. Nói đơn giản, người có gia đình, bạn bè và môi trường tinh thần tốt thường phục hồi tốt hơn khi có bệnh, và sống bền hơn trong giai đoạn trung niên. Sức khỏe không chỉ là xét nghiệm đẹp. Đó còn là cảm giác mình được kết nối, được hỗ trợ và còn mục tiêu để sống tiếp.