Bước qua tuổi 30, tôi bắt đầu nhìn tiền bạc theo một cách khác.

Trước đây, mỗi khi nhận lương, tôi thường nghĩ đến việc mua sắm, đi du lịch hoặc tự thưởng một món đồ yêu thích. Khi bắt đầu quan tâm đến tài chính, tôi lại chuyển sang thái cực ngược lại: Cố gắng tiết kiệm càng nhiều càng tốt.

Tôi hạn chế mua sắm, săn khuyến mãi và cân nhắc từng khoản chi nhỏ. Thế nhưng, sau vài năm, tôi nhận ra một vấn đề: Dù tiết kiệm khá chăm chỉ, thu nhập của tôi không tăng đáng kể, sức khỏe có phần sa sút vì làm việc quá nhiều, còn những kỹ năng cần thiết cho tương lai lại chưa được đầu tư đúng mức.

Đó là lúc tôi hiểu rằng quản lý tài chính tốt không đơn giản là giữ lại được bao nhiêu tiền, mà còn là biết dùng tiền để tạo ra giá trị lâu dài.

Sau tuổi 30, tôi quyết định không tiếc tiền cho 4 khoản đầu tư dưới đây.

1. Đầu tư cho sức khỏe: Đừng đợi đến khi phải trả viện phí mới thấy tiếc

Trước tuổi 30, tôi có thể bỏ vài triệu đồng mua mỹ phẩm, quần áo nhưng lại chần chừ khi cần khám sức khỏe định kỳ hoặc đăng ký một lớp tập luyện.

Tôi từng nghĩ những khoản ấy có thể trì hoãn, bởi bản thân vẫn còn trẻ và đủ sức làm việc.

Nhưng khi bước sang tuổi 30, tôi nhận ra sức khỏe có mối liên hệ trực tiếp với tài chính. Một người thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ hoặc phải nghỉ làm vì bệnh tật không chỉ chịu áp lực về chi phí điều trị mà còn có nguy cơ giảm thu nhập.

Từ đó, tôi bắt đầu dành ngân sách cố định cho việc chăm sóc sức khỏe. Tôi ưu tiên thực phẩm đủ dinh dưỡng, vận động thường xuyên và khám sức khỏe phù hợp thay vì chạy theo những sản phẩm làm đẹp đắt đỏ.

Tôi cũng hiểu rằng đầu tư cho sức khỏe không nhất thiết phải tốn nhiều tiền. Đi bộ mỗi ngày, ngủ đủ giấc hay duy trì chế độ ăn hợp lý đều là những lựa chọn có giá trị.

Sau tuổi 30, giữ gìn sức khỏe cũng chính là bảo vệ khả năng kiếm tiền của bản thân trong nhiều năm tới.

2. Đầu tư vào kỹ năng: Tiết kiệm 1 triệu đồng không quan trọng bằng khả năng kiếm thêm 2 triệu đồng

Có một giai đoạn, tôi dành rất nhiều thời gian để tìm cách giảm chi tiêu. Nhờ vậy, mỗi tháng tôi có thể tiết kiệm thêm vài trăm nghìn đồng.

Nhưng rồi tôi nhận ra tiết kiệm luôn có giới hạn. Nếu thu nhập không tăng, việc liên tục thắt chặt ngân sách chỉ khiến cuộc sống ngày càng gò bó.

Tôi bắt đầu dành tiền học những kỹ năng phục vụ trực tiếp cho công việc như viết nội dung, chỉnh sửa video và sử dụng các công cụ số.

Ban đầu, khoản tiền này chưa mang lại lợi ích rõ rệt. Nhưng sau một thời gian, những kỹ năng mới giúp tôi làm việc hiệu quả hơn, có cơ hội nhận thêm dự án và mở rộng nguồn thu nhập.

Một người bạn của tôi cũng bắt đầu học dựng video ở tuổi 35. Thay vì nghỉ việc để chuyển nghề ngay lập tức, cô ấy học vào buổi tối và thử sức với công việc sáng tạo nội dung. Sau một năm, cô đã có thêm nguồn thu nhập ngoài công việc chính.

Điều đó khiến tôi nhận ra rằng đầu tư vào kỹ năng không nhất thiết để trở nên nổi tiếng hay thay đổi hoàn toàn sự nghiệp. Đôi khi, mục tiêu chỉ là giúp bản thân không phụ thuộc vào duy nhất một nguồn thu nhập.

Tất nhiên, không phải khóa học đắt tiền nào cũng đáng giá. Tôi chỉ ưu tiên những kiến thức có thể áp dụng thực tế, giúp cải thiện chuyên môn hoặc tạo thêm cơ hội kiếm tiền.

Tiết kiệm giúp giữ lại số tiền đang có, còn kỹ năng phù hợp có thể giúp chúng ta tạo thêm thu nhập trong tương lai.

3. Đầu tư vào các mối quan hệ: Không phải càng chi nhiều tiền càng có quan hệ tốt

Trước đây, tôi từng nghĩ muốn duy trì các mối quan hệ thì phải thường xuyên gặp gỡ, ăn uống và tặng quà.

Có những tháng, khoản tiền dành cho xã giao chiếm một phần đáng kể trong ngân sách. Điều đáng nói là nhiều cuộc gặp khiến tôi tốn kém nhưng không thực sự mang lại niềm vui hay giá trị.

Sau tuổi 30, tôi bắt đầu thay đổi.

Tôi không còn cố gắng tham gia mọi cuộc hẹn hay chi tiền chỉ để giữ thể diện. Thay vào đó, tôi ưu tiên những người bạn chân thành, đồng nghiệp tích cực và các mối quan hệ có thể chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau khi cần thiết.

Điều thú vị là khi giảm bớt những khoản xã giao không cần thiết, tôi vừa tiết kiệm được tiền, vừa có thêm thời gian cho gia đình và bản thân.

Tôi cũng nhận ra một mối quan hệ tốt đôi khi có thể mang đến cơ hội nghề nghiệp, những lời khuyên hữu ích hoặc sự hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn.

Đầu tư vào quan hệ không có nghĩa là bỏ tiền để đổi lấy lợi ích, mà là biết dành thời gian, sự quan tâm và nguồn lực cho những kết nối thực sự có ý nghĩa.

4. Đầu tư vào thời gian: Làm việc nhiều chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền

Tôi từng trải qua giai đoạn ban ngày làm công việc chính, buổi tối nhận thêm việc và cuối tuần học kỹ năng mới.

Lúc ấy, tôi luôn nghĩ càng chăm chỉ thì tài chính càng sớm ổn định.

Thế nhưng, sau một năm, số tiền tích lũy không tăng tương xứng với công sức bỏ ra. Tôi thường xuyên mệt mỏi, phải chi thêm tiền cho những cuộc mua sắm hoặc ăn uống để giải tỏa căng thẳng.

Từ đó, tôi nhận ra thời gian cũng là một loại tài sản cần được quản lý.

Thay vì nhận mọi công việc làm thêm, tôi bắt đầu tính toán giá trị thu nhập trên mỗi giờ lao động. Những việc tiêu tốn quá nhiều thời gian nhưng mang lại khoản tiền không đáng kể sẽ được cân nhắc lại.

Tôi dành thời gian cho những kỹ năng có thể nâng cao thu nhập lâu dài, đồng thời giữ lại khoảng nghỉ cần thiết để duy trì sức khỏe.

Bởi mục tiêu cuối cùng của việc kiếm tiền không phải là làm việc đến kiệt sức, mà là có đủ khả năng tài chính để chủ động lựa chọn cách sống.

Sau tuổi 30, tài sản đáng giá không chỉ là số dư tài khoản

Tôi vẫn tiết kiệm, vẫn quan tâm đến vàng, tiền gửi ngân hàng và các kế hoạch tích lũy dài hạn. Nhưng tôi không còn nghĩ rằng chỉ những tài sản có thể quy đổi trực tiếp thành tiền mới đáng để đầu tư.

Một người có khoản tiết kiệm nhưng thiếu sức khỏe, không cập nhật kỹ năng và hoàn toàn phụ thuộc vào một nguồn thu nhập vẫn có thể gặp khó khăn khi cuộc sống thay đổi.

Ngược lại, người biết chăm sóc bản thân, không ngừng học hỏi và quản lý tốt thời gian sẽ có thêm nền tảng để xây dựng sự ổn định tài chính.

Dĩ nhiên, đầu tư cho bản thân không có nghĩa là thoải mái tiêu tiền. Một khóa học không sử dụng đến hay một gói tập luyện mua theo cảm hứng vẫn có thể trở thành khoản lãng phí.

Điều quan trọng là biết phân biệt giữa chi tiêu để thỏa mãn nhất thời và đầu tư để tạo ra giá trị lâu dài.

Sau tuổi 30, tôi không muốn chỉ trở thành người biết tiết kiệm tiền. Tôi muốn trở thành người có khả năng kiếm tiền, giữ tiền và đủ chủ động để không hoảng loạn trước những biến cố của cuộc sống.