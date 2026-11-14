30 tuổi có 1,1 tỷ đồng gửi tiết kiệm: Cô gái đăng dòng status khiến dân mạng ghen tị

Ở tuổi 30, trong khi nhiều người bắt đầu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết áp lực phải mua nhà, tậu xe và xây dựng sự nghiệp ổn định, thì Xiaolin - Cô gái đang làm tự do tại Thâm Quyến (Trung Quốc) lại có suy nghĩ khác.

Hiện tại, cô vẫn đang ở thuê và thậm chí chẳng nghĩ đến việc mua nhà. Đồng thời, Xiaolin cũng không có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, khoảng 3 năm nay, cô không đi làm full-time cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuổi 30 của cô vì thế có thể gói gọn trong 2 từ: Đủng đỉnh.

Sống đơn giản, theo dõi chi tiêu mỗi ngày

Hiện tại, Xiaolin cho biết cô đang có 300.000 NDT (khoảng 1,11 tỷ đồng) gửi tiết kiệm ngân hàng. Khoản tiền này được Xiaolin miêu tả là "một chỗ dựa tinh thần" giúp cô có thể sống tự do theo cách mình muốn. Thay vì chạy theo những tiêu chuẩn vật chất quen thuộc, Xiaolin lựa chọn sống một mình, hạn chế chi tiêu và dành thời gian phát triển bản thân.

Điều đáng chú ý là Xiaolin không xem việc sở hữu nhà hay xe là thước đo duy nhất cho sự ổn định của tuổi 30. Với cô, việc có một khoản tiền dự phòng trong ngân hàng, không phải gánh nợ và có thể tự chủ các quyết định cá nhân cũng là một dạng an toàn tài chính.

Xiaolin quan niệm tiền bạc không phải để tiêu xài tùy hứng mà cần được sử dụng có tính toán. Bởi vậy, ngay cả những khoản chi nhỏ trong ngày cũng được cô cân nhắc. Cô không mua những đồ đắt đỏ, chẳng ham đi ăn hàng và cũng không cảm thấy cần phải ra ngoài tụ tập để cảm thấy cuộc sống đủ đầy.

Xiaolin đang sống 1 mình, tự nấu ăn ngày 3 bữa

Mỗi ngày của Xiaolin bắt đầu khá thong thả. Cô tự chuẩn bị bữa sáng đơn giản gồm trứng luộc và cháo yến mạch. Tổng chi phí cho bữa ăn này chỉ khoảng 5 NDT (18.500 đồng).

Sau bữa sáng, Xiaolin dành vài tiếng để học thêm kỹ năng mới. Cô có thể tham gia các khóa học trực tuyến, tìm hiểu kiến thức phục vụ công việc hoặc thử sức với việc sáng tạo nội dung trên MXH. Đối với cô, học tập không chỉ giúp bản thân có thêm cơ hội kiếm tiền mà còn tạo cảm giác tiến bộ, tránh để cuộc sống chỉ xoay quanh những hoạt động lặp đi lặp lại.

Đến buổi trưa, Xiaolin tiếp tục vào bếp. Cô kiểm soát chi phí bữa ăn trong khoảng 5-8 NDT (18.500 - 29.600 đồng). Thực đơn có thể khá đơn giản, chẳng hạn một nồi canh móng giò hầm khoai mỡ ăn cùng cơm trắng. Với cô, tự nấu ăn vừa giúp tiết kiệm tiền vừa dễ chủ động lựa chọn nguyên liệu và khẩu phần.

Buổi chiều là khoảng thời gian Xiaolin dành cho những sở thích cá nhân. Cô đọc sách, xem phim hoặc làm đồ thủ công. Đây đều là những hoạt động không đòi hỏi nhiều tiền nhưng vẫn mang lại niềm vui. Thay vì thường xuyên đến trung tâm thương mại, mua sắm hay tham gia những cuộc gặp gỡ tốn kém, cô ưu tiên những hình thức giải trí có thể thực hiện ngay tại nhà.

Khi trời tối, Xiaolin thường đi bộ quanh khu dân cư hoặc đạp xe đi siêu thị. Vì không có ô tô nên xe đạp gần như là phương tiện di chuyển chính của cô gái này. Dẫu vậy, cô không xem đó là bất tiện quá lớn mà còn coi như 1 cách tập thể dục không tốn kém.

Trước khi đi ngủ, Xiaolin dành thời gian chăm sóc da, ngâm chân và ghi chép lại các khoản tiền đã chi trong ngày. Thói quen theo dõi thu chi giúp Xiaolin biết tiền của mình đang được sử dụng vào đâu, đồng thời dễ dàng nhận ra những khoản có thể cắt giảm. Cô cho rằng mỗi đồng tiền đều được tích lũy từ công sức lao động nên cần được trân trọng.

Miễn nhiễm với áp lực đồng trang lứa

"Gần đây tôi nhận ra thành công lớn nhất của mình không phải là khoản tiết kiệm 300.000 NDT (1,11 tỷ đồng). Số tiền đó không nhỏ nhưng cũng chẳng nhiều hơn ai. Thứ khiến tôi tự biết ơn chính mình là khả năng miễn nhiễm với áp lực đồng trang lứa.

Tôi vui mừng cho những người bạn mới được thăng chức, kết hôn hoặc mua nhà, nhưng những điều đó không làm tôi cảm thấy chạnh lòng hay tự ti về cuộc sống của chính mình. Thực sự sẽ rất mệt mỏi nếu cứ lấy thành công của người khác làm thước đo cho hành trình của bản thân" - Xiaolin từng chia sẻ trên Xiaohongshu.

Bài viết này của cô sau đó đã nhận được nhiều lượt tương tác và bình luận đồng tình. Đa số mọi người đều thừa nhận rằng hài lòng với cuộc sống của bản thân là điều khó nhất khi trưởng thành, chứ không phải là kiếm tiền hay thăng tiến.

Ảnh minh họa

"Tôi thật sự ghen tị với những người thoát khỏi vòng xoáy áp lực đồng trang lứa. Điều đó thực sự rất mệt mỏi, tôi đã như vậy gần như 30 năm cuộc đời. Lúc đi học thì thi đua về thành tích, khi đi làm thì lại là câu chuyện người ta thăng tiến nhanh hơn mình, giờ ngoài 30 lại là câu chuyện về chồng con, nhà cửa" - Một người bình luận.

"Chẳng biết bao giờ tôi mới nghĩ được như cô ấy" - Một người khác chia sẻ.

Trước những lời bình luận ấy, Xiaolin động viên mọi người hãy tập trung vào cuộc sống của chính mình. Đồng thời, cô cũng tiết lộ bản thân không cố gắng duy trì những mối quan hệ xã hội chỉ vì sợ bị đánh giá là sống khép kín. Cô thích tận hưởng khoảng thời gian một mình, được tự quyết định lịch trình và không phải cố gắng làm hài lòng người khác. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Cô vẫn tham gia các cộng đồng trực tuyến, nhóm có chung sở thích để trò chuyện và giữ kết nối với mọi người.

Nhìn vào lựa chọn của Xiaolin, có thể thấy cô không phủ nhận giá trị của việc sở hữu tài sản hay xây dựng sự nghiệp. Điều cô muốn là có quyền quyết định cuộc sống theo khả năng tài chính và mong muốn của bản thân, thay vì liên tục so sánh mình với những người xung quanh.

Không nhà, không xe ở tuổi 30 vì thế với Xiaolin cũng chẳng phải điều gì đáng để bận tâm suy nghĩ.

(Nguồn: Sina)