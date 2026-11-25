Tôi từng nghĩ chi tiêu tối giản là phải chịu khổ

Tôi 42 tuổi, sống cùng chồng và một con gái tại Hà Nội. Thu nhập của hai vợ chồng không quá thấp, khoảng 32 triệu đồng mỗi tháng, nhưng chuyện tiết kiệm chưa bao giờ dễ dàng như tôi tưởng.

Mỗi tháng, ngoài những khoản cố định như tiền học của con, thực phẩm, điện nước và sinh hoạt gia đình, tôi thường tiêu thêm vài triệu đồng cho những thứ rất khó gọi tên. Một chiếc áo giảm giá, vài món đồ gia dụng nhỏ, những lần đặt đồ ăn vì ngại nấu nướng, hay một buổi cà phê để tự thưởng sau tuần làm việc căng thẳng.

Từng khoản không lớn, nhưng cộng lại thì đáng kể.

Có lần, tôi nhìn lịch sử giao dịch ngân hàng và giật mình vì chỉ trong một tuần đã chi hơn 2 triệu đồng cho những khoản không thực sự cần thiết.

Tôi bắt đầu tự hỏi: Liệu mình có thể sống thoải mái, vui vẻ mà không phải liên tục mua sắm hay tiêu tiền để tạo ra cảm giác được tận hưởng?

Thế là tôi quyết định thử sống tối giản trong 7 ngày.

Không phải ăn uống kham khổ, cắt bỏ mọi thú vui hay ép cả nhà phải tiết kiệm bằng mọi giá. Tôi chỉ đặt ra ba nguyên tắc: Ăn những gì cần thiết, mua những gì thực sự sử dụng và chỉ tiêu tiền khi khoản chi ấy mang lại giá trị rõ ràng.

7 ngày sống tối giản: Tôi đã tiêu tiền như thế nào?

Tôi đặt ngân sách 1,5 triệu đồng cho các khoản chi linh hoạt trong tuần, gồm thực phẩm dùng tại nhà, đồ uống, đi lại cá nhân và giải trí. Những khoản cố định như tiền nhà, học phí, điện nước không tính vào thử thách này.

Điều khiến tôi bất ngờ là khi có kế hoạch, việc tiêu tiền không còn diễn ra theo cảm hứng.

Dưới đây là nhật ký chi tiêu của tôi trong một tuần.

Ngày Hoạt động và khoản chi chính Số tiền Thứ 2 Đi chợ mua thực phẩm cho 3 ngày, tận dụng đồ có sẵn 420.000đ Thứ 3 Tự chuẩn bị cơm trưa, mang nước uống từ nhà 30.000đ Thứ 4 Mua bổ sung rau, trứng và trái cây 160.000đ Thứ 5 Không mua sắm, nấu ăn từ thực phẩm còn lại 0đ Thứ 6 Mua thực phẩm cho cuối tuần, thêm món con thích 280.000đ Thứ 7 Cả nhà đi dạo, ăn kem và uống cà phê 180.000đ Chủ nhật Mua đồ ăn, trái cây và chuẩn bị bữa cho đầu tuần 230.000đ Tổng cộng 1.300.000đ

Bảng chi tiêu minh họa cho gia đình 3 người, chỉ gồm các khoản linh hoạt trong tuần; chưa bao gồm chi phí cố định và giá trị thực phẩm đã có sẵn.

Kết thúc 7 ngày, tôi tiêu hết 1,3 triệu đồng, thấp hơn ngân sách dự kiến 200.000 đồng. So với những tuần trước, khi chi phí linh hoạt thường dao động khoảng 1,8–2 triệu đồng, tôi đã giảm được khoảng 500.000–700.000 đồng.

Điều đáng nói là cả nhà vẫn ăn uống đầy đủ, tôi vẫn có thời gian nghỉ ngơi và con gái vẫn được tận hưởng một buổi cuối tuần vui vẻ.

Ăn đơn giản hóa ra lại khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn

Thay đổi lớn nhất của tôi nằm ở căn bếp.

Trước đây, mỗi lần đi chợ, tôi thường muốn mua thật nhiều món để bữa cơm phong phú. Có những hôm, trong tủ lạnh đã có thịt, cá, rau nhưng tôi vẫn mua thêm thực phẩm vì thấy một món nào đó đang tươi ngon.

Kết quả là cuối tuần phải bỏ đi vài loại rau héo, thức ăn thừa hoặc những nguyên liệu chưa kịp sử dụng.

Trong tuần sống tối giản, tôi chỉ lên thực đơn cho 2–3 ngày rồi mới đi chợ tiếp.

Một bữa cơm bình thường có thể chỉ gồm thịt rang, rau luộc và canh bí. Ngày khác là cá sốt cà chua, đậu phụ và một đĩa rau xào. Bữa sáng chủ yếu là bánh mì, trứng, khoai lang hoặc những món dễ chuẩn bị.

Tôi cũng giảm việc đặt đồ ăn ngoài, thay bằng nấu nhiều hơn một chút để có thể mang cơm đi làm.

Ban đầu, tôi lo chồng con sẽ thấy nhàm chán. Nhưng thực tế, không ai phàn nàn. Thậm chí, chồng tôi còn nhận xét rằng bữa cơm đơn giản khiến cả nhà ăn ngon miệng hơn, không phải cố ăn hết quá nhiều món.

Tôi nhận ra rằng một bữa ăn đáng tiền không nhất thiết phải có nhiều món, mà là bữa ăn đủ chất, vừa khẩu vị và không gây lãng phí.

Việc nấu nướng cũng bớt áp lực khi tôi không còn cố biến mỗi bữa cơm thành một thực đơn cầu kỳ.

Tôi ngừng mua những món đồ nhỏ và phát hiện mình không thiếu gì cả

Nếu phải chọn một thói quen giúp tiết kiệm nhiều nhất trong tuần, tôi sẽ chọn việc ngừng mua sắm theo cảm hứng.

Trước đây, tôi có thể dễ dàng đặt mua một chiếc hộp đựng đồ giá 79.000 đồng, một chiếc áo ở nhà 129.000 đồng hay vài món phụ kiện bếp chỉ vì chúng trông tiện lợi.

Những khoản tiền ấy nhỏ đến mức tôi gần như không suy nghĩ.

Trong tuần thử nghiệm, tôi áp dụng một nguyên tắc: Bất kỳ món đồ nào không thực sự cần ngay đều phải chờ ít nhất 48 giờ.

Có lần, tôi định mua một chiếc bình giữ nhiệt mới vì thấy mẫu mã đẹp. Nhưng khi mở tủ bếp, tôi phát hiện nhà đã có ba chiếc bình vẫn sử dụng tốt.

Tôi không mua nữa.

Một lần khác, tôi thấy bộ hộp bảo quản thực phẩm đang giảm giá. Thay vì đặt hàng, tôi dành 15 phút sắp xếp lại ngăn tủ và nhận ra số hộp hiện có đã đủ dùng.

Chỉ một tuần, tôi đã bỏ qua vài đơn hàng nhỏ mà trước kia có lẽ mình sẽ thanh toán ngay.

Điều thú vị là sau hai ngày, tôi gần như quên mất những món đồ từng rất muốn mua.

Hóa ra có những nhu cầu chỉ tồn tại trong vài phút, đặc biệt khi chúng ta đang lướt điện thoại hoặc nhìn thấy thông báo giảm giá.

Cuối tuần không mua sắm, tôi vẫn có một ngày thật vui

Trước đây, cuối tuần thường đồng nghĩa với việc cả nhà ra trung tâm thương mại, ăn uống rồi tiện thể mua thêm vài món đồ.

Một buổi đi chơi như vậy dễ tiêu hết 600.000–800.000 đồng, thậm chí nhiều hơn.

Trong tuần thử nghiệm, tôi đề nghị cả nhà đổi kế hoạch.

Sáng thứ Bảy, chúng tôi ăn sáng tại nhà rồi đi dạo công viên. Con gái mang theo xe đạp, còn hai vợ chồng ngồi uống cà phê và trò chuyện.

Chi phí cả buổi chỉ 180.000 đồng, gồm đồ uống và kem cho con.

Buổi chiều, tôi dành thời gian đọc một cuốn sách đã mua từ lâu nhưng chưa đọc hết. Chủ nhật, cả nhà cùng dọn lại ban công, chăm cây và chuẩn bị đồ dùng cho tuần mới.

Không có hoạt động gì đặc biệt, nhưng tôi cảm thấy hai ngày nghỉ trôi qua chậm rãi và dễ chịu hơn.

Tôi không phải chen chúc ở trung tâm thương mại, không mất thời gian tìm chỗ gửi xe và cũng không có cảm giác tiếc tiền sau một ngày mua sắm.

Lần đầu tiên sau khá lâu, tôi nhận ra mình hoàn toàn có thể tận hưởng cuối tuần mà không cần lên kế hoạch tiêu thật nhiều tiền.

Sau 7 ngày, tôi hiểu rằng chi tiêu tối giản không phải sống ít đi

Khi nhìn lại bảng chi tiêu, điều khiến tôi vui nhất không chỉ là khoản tiền tiết kiệm được.

Tôi nhận thấy bản thân có ba thay đổi rõ rệt.

Thứ nhất, tôi ít mệt mỏi vì những quyết định mua sắm. Không phải liên tục cân nhắc nên mua món này hay món kia, cũng không mất thời gian tìm kiếm các chương trình khuyến mãi.

Thứ hai, tôi trân trọng hơn những thứ đang có. Từ thực phẩm trong tủ lạnh, quần áo trong tủ đến những món đồ gia dụng, nhiều thứ hóa ra vẫn đáp ứng rất tốt nhu cầu hằng ngày.

Thứ ba, tôi không còn đánh đồng việc tiêu tiền với cảm giác được chăm sóc bản thân.

Một buổi tối đi ngủ sớm, một bữa cơm ngon, một giờ đọc sách hay một cuộc trò chuyện vui vẻ cùng gia đình đều có thể mang lại cảm giác dễ chịu mà không cần khoản chi lớn.

Tất nhiên, tôi cũng hiểu rằng không phải tuần nào gia đình cũng có thể duy trì mức chi 1,3 triệu đồng. Những tuần có khách, phát sinh công việc, khám chữa bệnh hoặc phải mua sắm đồ thiết yếu sẽ có ngân sách khác. Tiền tiết kiệm được trong một tuần cũng chưa thể coi là khoản tiết kiệm ổn định hằng tháng.

Nhưng trải nghiệm này giúp tôi thay đổi cách nhìn về đồng tiền.

Nếu giảm được trung bình 500.000 đồng mỗi tuần, về mặt lý thuyết, một năm tôi có thể giữ lại khoảng 26 triệu đồng. Đây là phép tính tham khảo, không phải số tiền chắc chắn tiết kiệm được, bởi chi tiêu thực tế luôn thay đổi.

Sau tuần thử nghiệm, tôi quyết định duy trì ba thói quen: lên thực đơn trước khi đi chợ, chờ 48 giờ trước những món mua không cấp thiết và dành ít nhất một ngày cuối tuần cho các hoạt động ít tốn kém.

Tôi vẫn sẽ đi ăn nhà hàng khi muốn, mua một chiếc áo đẹp khi thực sự cần và dành tiền cho những chuyến du lịch cùng gia đình. Sống tối giản không có nghĩa là từ chối mọi niềm vui, càng không phải biến tiết kiệm thành áp lực.

Với tôi, sống tối giản là bớt tiêu tiền cho những thứ không quan trọng, để có thêm tiền bạc, thời gian và sự thoải mái dành cho những điều thực sự đáng giá.

Và đôi khi, chỉ cần thử thay đổi trong 7 ngày, chúng ta đã có thể nhận ra mình cần ít hơn những gì từng nghĩ, nhưng vẫn có thể sống một cuộc đời đầy cảm hứng.