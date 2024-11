Sâu Tivi bất ngờ đi lấy chồng, khoe cảnh làm tiệc đám hỏi miền Tây cực đặc sắc

Một trong những YouTuber ở Việt Nam rất hot trong nội dung mukbang phải kể đến Sâu Tivi, cô gái nhỏ đến từ miền Tây gây sự chú ý bởi video ăn uống đặc sắc cùng "người bạn" thú cưng là một chú vịt. Không chỉ nhận được sự quan tâm của nhiều người xem Việt Nam, Sâu Tivi còn trở thành nhân vật chính trong một bộ phim nằm trong chuỗi phim ngắn She Creates Change - Những cô gái thay đổi thế giới do tổ chức phi chính phủ Room To Read hợp tác với Warner Bros. Discovery sản xuất. Điều này đã khiến cho cô gái nhỏ có thêm cả những fan đến từ những nơi khác trên thế giới.

Đáng chú ý, mới đây nhất, Sâu Tivi bất ngờ thông báo mình sắp lên xe hoa về nhà chồng vào tháng sau. Video mới nhất trên kênh TikTok của cô cũng chia sẻ những hình ảnh mà người thân trong gia đình cùng bà con trong xóm cùng nhau giúp đỡ để tổ chức đám hỏi cho cô nàng. Khung cảnh làm tiệc ở miền Tây cho đám hỏi được Sâu Tivi chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người xem.

Sâu Tivi chia sẻ, ở quê của cô, khi nhà nào có đám thì hàng xóm xung quanh sẽ cùng xúm lại giúp đỡ. Mỗi người một công việc, người nhặt rau, người làm thịt, ướp thịt, người chuẩn bị nước, người chuẩn bị hoa để trang trí và làm cổng... tạo nên không khí vô cùng nhộn nhịp, đông vui.

Đám hỏi của Sâu Tivi được chuẩn bị trước tận 2 ngày với sự góp mặt của nhiều người thân và hàng xóm xung quanh. Không chỉ cùng nhau chung tay chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc, mà trong thời gian này, mọi người sẽ cùng nấu cơm để ăn chung. Nét văn hoá thú vị này khiến cho cư dân mạng cảm thấy rất thích thú vì không chỉ ấm áp nghĩa tình mà còn khiến cho không khí của đám hỏi, đám cưới trở nên rộn ràng hơn.

Sâu Tivi tên thật là Nguyễn Thuỳ Trang, sinh năm 2002, sống tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Cô nàng bắt đầu làm YouTube từ năm lớp 11 vì muốn kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Khi đó gia đình còn khó khăn, cô nàng chỉ có một chiếc điện thoại cũ do anh trai để lại nhưng Sâu Tivi vẫn kiên trì mỗi ngày. Khoảng 6 tháng sau khi làm clip, video của cô tình cờ có được chú vịt tên là Bim Bim nên cô quyết định cho "người bạn" này lên sóng, không ngờ nó đã khiến cho Sâu Tivi ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Cũng nhờ làm video và được mọi người ủng hộ mà cô nàng mới có đủ điều kiện đi học. Dần dần, kinh tế của gia đình cũng bớt khó khăn hơn.

Câu chuyện của nữ YouTuber này đã từng được dân tình chia sẻ rộng rãi vì có sức lan toả, truyền cảm hứng đến mọi người. Và đó cũng là lý do mà cô trở thành nhân vật chính trong một một bộ phim nằm trong chuỗi phim ngắn She Creates Change. Hiện tại, kênh YouTube của Sâu Tivi đã đạt gần 690 nghìn người đăng ký và kênh TikTok 2,2 triệu người theo dõi.

(Nguồn: YouTube nhân vật)