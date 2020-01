Sau tiếng nổ lớn ngày giáp Tết, nam thiếu niên tử vong thương tâm, 2 em nhỏ may mắn thoát nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, mọi người bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 2 gia đình em Ph. nên chạy tới kiểm tra. Lúc tới nơi, mọi người đau đớn phát hiện em này đã tử vong nên nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.



Thời điểm xảy ra vụ việc, ngoài Ph. trên tầng 2 thì còn 2 em nhỏ dưới tầng 1. May mắn, 2 em của nạn nhân không bị thương.

Nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Yên Phương cùng Công an huyện Ý Yên, Công an tỉnh Nam Định khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Khính - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phương cho biết, hiện nguyên nhân vẫn đang được Công an tỉnh Nam Định điều tra làm rõ.

Về thông tin cho rằng gia đình nạn nhân có sử dụng thuốc pháo hay thuốc mìn, ông Khính cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn đang xác minh.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.