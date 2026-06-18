Nghe tiếng động lớn giữa trưa, người dân phát hiện "hố tử thần" sâu 4m

Một vụ sụt lún bất thường vừa xảy ra tại tổ 3, phường Linh Sơn, TP Thái Nguyên, khiến người dân địa phương không khỏi lo lắng. Theo thông tin từ Tiền Phong và Văn Hóa, khoảng trưa 15/6, bà Nguyễn Thị Hoàn đang nghỉ trưa thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu đất của gia đình.

Chạy ra kiểm tra, bà phát hiện mặt đất đã sụt xuống tạo thành một "hố tử thần" có đường kính khoảng 3m, sâu khoảng 4m. Phần đất bên dưới bị khoét rỗng, tạo thành khoảng trống lớn tiến sát đến chân móng nhà.

Chạy ra kiểm tra, bà phát hiện mặt đất đã sụt xuống tạo thành một "hố tử thần" có đường kính khoảng 3m, sâu khoảng 4m. (Ảnh: Tiền Phong)

"Lúc ấy, tôi phát hiện mặt đất đã sụt xuống tạo thành một hố sâu, nước dâng lên miệng hố. Hiện tại, hố ngày càng mở rộng và sâu", bà Hoàn chia sẻ trên báo Tiền Phong.

Theo chủ hộ, trước khi xảy ra sự việc, khu vực này hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, sự cố đã ảnh hưởng trực tiếp đến hai hộ dân lân cận. Ngay trong chiều 15/6, gia đình đã di chuyển một số tài sản để đề phòng nguy hiểm.

Hình ảnh hiện trường được báo Văn Hóa ghi nhận cho thấy phần đất dưới hố bị khoét sâu thành dạng hàm ếch, nước xuất hiện ngay miệng hố và khu vực sụt lún nằm khá gần nhà dân.

Chính quyền địa phương khẩn trương khoanh vùng nguy hiểm

Thông tin từ UBND địa phương được báo Tiền Phong và Lao động đăng tải cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường để kiểm tra, đánh giá sơ bộ tình hình.

Do "hố tử thần" nằm sát khu vực nhà ở và có dấu hiệu tiếp tục mở rộng, người dân xung quanh vẫn không khỏi lo ngại. (Ảnh: Tiền Phong)

Chính quyền đã tiến hành cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm nhằm ngăn người dân tiếp cận, đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên để phối hợp khảo sát, tìm nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, do "hố tử thần" nằm sát khu vực nhà ở và có dấu hiệu tiếp tục mở rộng, người dân xung quanh vẫn không khỏi lo ngại.

Chuyên gia nói gì về nguyên nhân xuất hiện "hố tử thần"?

Theo phân tích của các chuyên gia địa chất được nhiều cơ quan báo chí dẫn lại, Thái Nguyên là khu vực có cấu trúc địa chất khá phức tạp, xen kẽ giữa đồi thấp, núi đá vôi và các thung lũng karst.

Nhiều nơi tồn tại các lớp đá carbonat, dưới tác động lâu dài của nước ngầm sẽ xảy ra quá trình karst hóa. Quá trình này khiến đá vôi dần bị hòa tan, tạo nên các hang hốc và khoảng rỗng dưới lòng đất.

Thái Nguyên là khu vực có cấu trúc địa chất khá phức tạp, xen kẽ giữa đồi thấp, núi đá vôi và các thung lũng karst. (Ảnh: Tiền Phong)

Khi các khoảng rỗng phát triển đến một mức độ nhất định, lớp đất phía trên có thể mất khả năng chịu lực và đột ngột sụt xuống, hình thành các "hố tử thần". Mưa lớn kéo dài, sự thay đổi dòng chảy của nước ngầm hoặc tác động từ môi trường xung quanh được cho là những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra hiện tượng này.

Trên thực tế, những năm gần đây, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang hay chính Thái Nguyên đã ghi nhận một số vụ sụt lún bất thường liên quan đến địa hình karst.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục theo dõi diễn biến tại hiện trường và chờ kết quả khảo sát của cơ quan chuyên môn để xác định nguyên nhân cụ thể của vụ việc.

(Theo Tiền Phong, Văn Hóa, Lao Động)