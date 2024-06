Sau thành công của các show truyền hình tỷ view, VIB tiếp tục đồng hành cùng Anh Trai "Say Hi"

Một trong những show truyền hình được mong đợi nhất năm

Anh Trai "Say Hi" được sản xuất theo phong cách show âm nhạc truyền hình thực tế, trong đó các nghệ sĩ sẽ phô diễn tài năng về ca hát, vũ đạo, sáng tác và trải qua các vòng trình diễn để giành cơ hội trở thành mảnh ghép hoàn hảo của nhóm nhạc nam.

Hơn 50 ca khúc được sáng tác mới hoàn toàn bởi các nhạc sĩ, cùng bản phối của những nhà sản xuất nhạc tài năng hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm âm nhạc độc đáo, thú vị và nhiều màu sắc cho khán giả trong và ngoài nước.

Với sự góp mặt của những cái tên được đông đảo khán giả yêu mến như HIEUTHUHAI, Isaac, Song Luân, Quân A.P, Đức Phúc, Erik, Ali Hoàng Dương, Lou Hoàng, Anh Tú, Nicky, Quang Hùng MasterD, Jsol, Đỗ Phú Quí, Công Dương, Negav, Rhyder, Captain, Tage, Pháp Kiều…, đây được xem là một trong những chương trình thực tế được mong đợi nhất năm 2024.

Tập đầu tiên sẽ được phát sóng vào lúc 20h, thứ 7 - 15/6 trên kênh truyền hình HTV2 - Vie Channel, ON Vie Giải Trí, siêu ứng dụng VieON và YouTube Vie Channel.

Hành trình truyền cảm hứng về thế hệ nghệ sĩ trẻ

Xuất hiện tại show truyền hình Anh Trai "Say Hi" với vai trò nhà tài trợ chính, VIB tiếp tục mang đến hình ảnh ngân hàng sáng tạo, trẻ trung, thân thiện qua hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại, mang hàm lượng công nghệ cao.

Trong đó, ấn tượng về tư duy hiện đại, dẫn đầu phong cách của VIB được thể hiện qua hành trình gần 3 thập kỷ gắn bó với hàng triệu khách hàng Việt. Đặc biệt, ở giai đoạn 2 (2022-2026) của hành trình 10 năm chuyển đổi, VIB liên tục khẳng định vị thế của một ngân hàng đón đầu xu hướng và đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu tài chính dù là nhỏ nhất, từ đó mang đến trải nghiệm vượt trội cho từng người dùng.

Sự kết hợp giữa nhà băng "Dẫn đầu xu thế thẻ" và nhà sản xuất Vie Channel tại chương trình Anh Trai "Say Hi" đến từ điểm chung lớn mà cả hai thương hiệu đã và đang hướng đến. Là chương trình âm nhạc thực tế được sáng tạo và tổ chức bởi người Việt và cho người Việt, Anh Trai "Say Hi" thu hút bởi những sắc màu đa dạng, khác biệt của các ca sĩ, rapper tài năng, dẫn đầu về phong cách, phù hợp với tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam, đồng thời đang có sức hút lớn tại thị trường trong nước và quốc tế. Mỗi nghệ sĩ đều mang trong mình sự tươi trẻ, ý chí vươn xa, mang văn hóa, âm nhạc bản địa ra thế giới và sẵn sàng chinh phục những giấc mơ lớn.

Cùng với đó, cả hai thương hiệu đều chú trọng vào việc tạo ra những chương trình hấp dẫn, chất lượng, lành mạnh, thu hút và dẫn đầu thị hiếu. Việc đầu tư bài bản về nội dung, hình ảnh, âm thanh và kỹ thuật là nền tảng giúp Anh Trai "Say Hi" đạt được mục tiêu chinh phục sự yêu mến của khán giả.

Đại diện VIB chia sẻ: "Sự hợp tác giữa chúng tôi và Vie Channel đánh dấu cam kết của VIB trong việc chung tay mang lại những trải nghiệm nghệ thuật tốt nhất cho cộng đồng khán giả và đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới".

Kết nối khán giả truyền hình với các sản phẩm tài chính chất lượng

Liên tục ghi đậm dấu ấn "Dẫn đầu xu thế thẻ" với The Masked Singer Vietnam, Let’s Feast Vietnam… trong thời gian qua, nay VIB tiếp tục đồng hành cùng Anh Trai "Say Hi" như một trong những hoạt động nhằm gia tăng điểm chạm với khán giả truyền hình, trong đó có khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng. Theo đại diện VIB, nhà băng luôn không ngừng mở rộng độ phủ và sự kết nối với khách hàng với mong muốn giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, mang lại hiệu quả cao đối với việc quản lý tài chính của khách hàng.

Tại Anh Trai "Say Hi", thông điệp về ngân hàng "Dẫn đầu xu thế thẻ" tiếp tục được lan tỏa thông qua các dòng thẻ cao cấp như Super Card, Ivy Card và Travel Élite. Mỗi sản phẩm đều mang giá trị riêng biệt, phù hợp với từng phân khúc người dùng.

Trong đó, với nhóm khách hàng trẻ mong muốn sở hữu một chiếc thẻ mang dấu ấn cá nhân, VIB Super Card là sự lựa chọn hợp lý khi tiên phong cho phép người dùng tự chọn tính năng hoàn tiền hoặc điểm thưởng, số thẻ, ngày sao kê, số tiền thanh toán tối thiểu...

Riêng dòng thẻ Travel Élite, chủ thẻ sẽ được tận hưởng những trải nghiệm chi tiêu không tiền mặt vượt trội khi đi du lịch với như sử dụng miễn phí dịch vụ phòng chờ thương gia tại hơn 1.000 sân bay trên khắp thế giới, đồng thời có phí chuyển đổi ngoại tệ thuộc nhóm thấp nhất thị trường và đi kèm nhiều ưu đãi tích điểm, hoàn tiền đa dạng, hấp dẫn.

Với nhóm người dùng là sinh viên, giới trẻ thuộc thế hệ GenZ, VIB Ivy Card sẽ là sự lựa chọn hợp lý khi mang đến ưu đãi nhân đôi gồm 0,5% hoàn tiền khi giao dịch và 0,5% hoàn tiền thêm khi thanh toán nợ thẻ tín dụng, giúp các bạn xây dựng thói quen chi tiêu lành mạnh và quản lý tài chính cá nhân hiệu quả.

Với bộ sưu tập thẻ bám sát nhu cầu của khách hàng, VIB muốn hướng đến hành trình chi tiêu hiệu quả, phù hợp với lối sống hiện đại, văn minh, để mỗi chủ thẻ Việt đều hài lòng với sự lựa chọn của mình. Đồng thời, nhà băng mở ra xu hướng tiết kiệm trong lúc chi tiêu, giúp khách hàng quản lý tài chính hiệu quả cùng thẻ tín dụng VIB. Cùng với chương trình Anh Trai "Say Hi" và VieON, Vie Channel thuộc DatVietVAC, VIB hướng đến sự lan tỏa mạnh mẽ của thương hiệu thẻ tín dụng hiện dẫn đầu thị trường về hệ sinh thái sản phẩm, cùng những trải nghiệm chi tiêu và công nghệ.