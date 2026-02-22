Tết qua đi, nhiều người bắt đầu bước vào "giai đoạn thanh lọc" sau chuỗi ngày ăn uống thả ga với bánh chưng, thịt kho, giò chả, đồ chiên rán… Cảm giác đầy bụng, tăng cân, mệt mỏi vì thực phẩm nhiều đạm và chất béo không còn xa lạ.

Đây cũng là thời điểm cơ thể cần một chế độ ăn nhẹ nhàng hơn vẫn đảm bảo năng lượng nhưng không gây quá tải. Và trong số những thực phẩm phù hợp sau Tết, khoai môn đang được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.

Vì sao nên thay một phần cơm bằng khoai môn?

1. No lâu nhưng không gây "sốc" đường huyết

Khoai môn là thực phẩm giàu chất xơ. Hàm lượng chất xơ này giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế ăn vặt và kiểm soát tổng lượng calo nạp vào trong ngày.

Điểm đáng chú ý là tinh bột trong khoai môn thuộc nhóm tinh bột tiêu hóa chậm. So với cơm trắng hay các loại bột mì tinh chế, khoai môn có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn, nhờ đó không làm đường huyết tăng vọt sau ăn. Điều này đặc biệt có lợi với người đang kiểm soát cân nặng hoặc muốn duy trì mức năng lượng ổn định.

Sau Tết - khi cơ thể đã "quá tải" vì thực phẩm nhiều đường và tinh bột tinh chế - việc thay thế một phần cơm bằng khoai môn có thể là lựa chọn hợp lý.

2. Hỗ trợ bảo vệ răng miệng

Ít ai biết rằng khoai môn chứa fluor - một vi chất quan trọng với sức khỏe răng. Fluor có thể kết hợp với men răng, giúp tăng độ bền và khả năng kháng axit của bề mặt răng, từ đó hạn chế sự tấn công của vi khuẩn gây sâu răng.

Sau những ngày Tết tiêu thụ nhiều bánh kẹo, mứt và đồ ngọt, việc bổ sung thực phẩm có lợi cho răng miệng là điều nên cân nhắc.

3. Tăng cường sức đề kháng

Khoai môn còn chứa một loại protein nhầy đặc biệt. Khi vào cơ thể, hợp chất này có thể hỗ trợ quá trình hình thành globulin miễn dịch - thành phần quan trọng của hệ miễn dịch.

Trong thời điểm giao mùa đầu năm, khi thời tiết còn se lạnh và dễ mắc các bệnh đường hô hấp, việc bổ sung thực phẩm giúp tăng cường đề kháng là cần thiết.

Ăn khoai môn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Khoai môn có thể được chế biến đa dạng: hấp, nấu canh, nấu chè ít đường hoặc nghiền trộn salad. Tuy nhiên, để giữ được lợi ích dinh dưỡng, nên ưu tiên phương pháp hấp hoặc luộc thay vì chiên ngập dầu.

Ngoài ra, khoai môn vẫn là nguồn tinh bột, vì vậy không nên ăn quá nhiều. Có thể thay thế khoảng 1/3-1/2 khẩu phần cơm trong bữa chính để đạt hiệu quả kiểm soát năng lượng mà vẫn đảm bảo đủ chất.

Sau Tết không nhất thiết phải "nhịn ăn" hay ép cơ thể theo chế độ cực đoan. Đôi khi, chỉ cần thay đổi nhỏ trong lựa chọn thực phẩm - như thêm khoai môn vào thực đơn - cũng đủ giúp cơ thể nhẹ nhàng trở lại, cân bằng và khỏe khoắn hơn cho một năm mới đầy năng lượng.