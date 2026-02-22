Tết Nguyên đán luôn là dịp đoàn tụ, nghỉ ngơi và tận hưởng những bữa ăn thịnh soạn sau một năm làm việc vất vả. Tuy nhiên, với nhiều nam giới, những thói quen quen thuộc trong ngày Tết như nhậu nhẹt kéo dài, thức khuya, ăn uống thất thường hay thậm chí thay đổi nhịp sinh hoạt phòng the… lại có thể âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và phong độ sinh lý.

Các chuyên gia nam khoa cho biết, sau Tết thường là thời điểm nhiều quý ông tìm đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sinh lý, khi nhận ra cơ thể có những thay đổi mà trước đó không để ý.

Nhậu nhẹt liên tục: "Kẻ thù thầm lặng" của hormone nam

Tết là mùa của những cuộc gặp gỡ, nâng ly chúc tụng. Tuy nhiên, việc uống rượu bia quá mức có thể tác động trực tiếp đến nội tiết tố nam.

Theo các bác sĩ, rượu bia có thể làm giảm nồng độ testosterone – hormone đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ham muốn và chức năng sinh lý. Khi testosterone suy giảm, nam giới có thể gặp tình trạng giảm hứng thú, mệt mỏi, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng cương.

Ngoài ra, uống nhiều rượu bia còn làm giảm lưu thông máu và gây rối loạn thần kinh điều khiển phản xạ sinh lý. Nếu tình trạng này kéo dài qua nhiều ngày Tết, cơ thể sẽ cần thời gian khá lâu để phục hồi.

Ăn uống "thả ga": Nguy cơ kéo theo gan nhiễm mỡ và suy giảm phong độ

Ngày Tết, khẩu phần ăn thường giàu đạm, nhiều dầu mỡ, ít rau xanh. Thói quen này khiến nhiều nam giới tăng cân nhanh chóng chỉ sau vài ngày nghỉ lễ.

Các nghiên cứu cho thấy béo phì và gan nhiễm mỡ có liên quan mật thiết đến tình trạng rối loạn nội tiết, làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng sinh lý. Đặc biệt, mỡ nội tạng tích tụ nhiều có thể gây kháng insulin – yếu tố khiến testosterone suy giảm.

Điều đáng lo là những thay đổi này thường diễn ra âm thầm, nam giới chỉ phát hiện khi sức khỏe sinh lý đã có dấu hiệu suy giảm rõ rệt.

Thức khuya, đảo lộn sinh hoạt khiến cơ thể mất cân bằng

Tết cũng là khoảng thời gian nhiều người duy trì lịch sinh hoạt thất thường: thức khuya xem phim, chơi game, đi chúc Tết xuyên đêm hoặc du xuân kéo dài.

Việc thiếu ngủ kéo dài có thể làm rối loạn hormone sinh dục, đồng thời làm cơ thể mệt mỏi, giảm năng lượng và giảm ham muốn. Các chuyên gia cảnh báo rằng chỉ cần thiếu ngủ vài ngày liên tiếp cũng đủ khiến nồng độ testosterone giảm đáng kể.

Quan niệm "giữ sức" quá mức cũng có thể phản tác dụng

Một số nam giới cho rằng trong dịp Tết nên hạn chế sinh hoạt tình dục để "giữ phong độ". Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc thay đổi thói quen sinh hoạt đột ngột, đặc biệt là kiêng khem quá lâu, có thể ảnh hưởng đến hoạt động sinh lý tự nhiên.

Các nghiên cứu cho thấy việc duy trì đời sống tình dục điều độ giúp lưu thông máu tốt hơn, hỗ trợ duy trì chức năng sinh lý và sức khỏe tuyến tiền liệt. Ngược lại, thói quen "đóng băng" sinh hoạt trong thời gian dài có thể khiến cơ thể khó thích nghi khi quay lại nhịp sinh hoạt bình thường.