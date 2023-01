Sau Tết, hàng hóa đầy ắp siêu thị, chợ Hà Nội, giá ổn định

Cuối ngày mùng 5 Tết (26/1), theo khảo sát của PV VTC News, trong các siêu thị và cửa hàng tiện lợi thuộc hệ thống Winmart và Winmart+, siêu thị Fuji mart, Co.op mart, BigC…từ những mặt hàng thiết yếu như rau, củ quả cho đến bia, rượu, bánh kẹo...đều đầy ắp trên kệ, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm đầu năm của người dân.

Rau xanh, củ quả đầy ắp siêu thị trong ngày mùng 5 Tết, trước khi người dân quay trở lại cuộc sống bình thường sau kỳ nghỉ.

Những ngày đầu mở bán trở lại, rất nhiều mặt hàng đang được giảm giá 10-30% để kích cầu tiêu dùng.

Tương tự, tại các chợ dân sinh, nguồn hàng cũng rất dồi dào, không có cảnh khan hiếm hoặc bán hàng tồn trước Tết. Những sạp hàng bán rau xanh, thịt cá, hoa quả, trứng, đậu phụ…thậm chí còn được tiểu thương mở bán trở lại sớm hơn, ngay từ mùng 2 Tết và đến nay đều đã hoạt động bình thường.

Do nguồn hàng hóa phong phú nên giá cả thực phẩm sau Tết vì thế cũng ổn định. Giá cả một số loại rau củ tại các chợ mặc dù vẫn cao hơn ngày thường nhưng đã giảm mạnh so với những ngày trước Tết và cả ba ngày Tết. Hầu như không có trường hợp tăng giá bất thường do găm hàng, thiếu nguồn cung.

Chị Hoàng Thị Lan, tiểu thương bán rau xanh tại chợ Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nói: “Tôi đã bán hàng trở lại từ ngày mùng 3 Tết, cứ mở ra là có người mua. Dù nhu cầu tiêu dùng chưa bằng ngày thường nhưng cũng không đến nỗi quá ảm đạm. Giá cả các mặt hàng chỉ tăng nhẹ so với trước Tết Nguyên đán do thời tiết lạnh nên giá rau cao hơn một chút" .

Chị Lan mở sạp bán hàng đến tận 20h mùng 5 Tết.

Theo chị Lan, dù vẫn là ngày nghỉ Tết nhưng vẫn có những người đi chợ từ sáng sớm và hoạt động mua bán vẫn diễn ra tấp nập từ sáng cho đến 12h, buổi chiều tối thì vắng người mua hơn.

Khảo sát của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho thấy, sáng mùng 4 Tết, tại một số chợ dân sinh như chợ Lĩnh Nam (Hoàng Mai), chợ Nam Đồng, chợ Thổ Quan (Đống Đa), chợ Thái Thịnh, chợ Cát Linh (Giảng Võ)…hoạt động mua bán diễn ra sôi động hơn so với mùng 3 Tết do nhiều gia đình từ ngoại tỉnh đã trở về Hà Nội chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu năm. Các mặt hàng rau, củ, quả, một số loại thực phẩm tươi sống, hoa tươi và các mặt hàng phục vụ cúng lễ vẫn là những mặt hàng có sức tiêu thụ lớn.

Từ ngày mùng 5 Tết, tất cả hệ thống siêu thị, chợ dân sinh cơ bản đều hoạt động trở lại như ngày thường, nguồn cung dồi dào hơn, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân sau khi trở lại và chuẩn bị cho những ngày đi làm đầu năm.

Nhu cầu mua sắm của người dân dự kiến cũng tăng nhanh dần, do người dân trở về các thành phố lớn để ổn định công việc, cuộc sống.

Siêu thị Fuji mart (Đống Đa, Hà Nội) đang áp dụng nhiều chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng dịp đầu năm.

Cũng theo Bộ Tài chính, giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong mùng 5 Tết không có sự biến động lớn do nguồn cung hàng hóa nhiều hơn so với các ngày trước và nhu cầu không có đột biến; một số mặt hàng rau, củ, quả, thực phẩm tươi sống dự báo sẽ tiếp tục giữ mức giá tại các thành phố lớn do nhu cầu tăng hơn.

Riêng dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ ăn uống, đồ lễ thắp hương có thể vẫn tiếp tục ở mức cao do số lượng người dân đi du xuân đầu năm và đi lễ tăng cao.

Dự báo trong các ngày tiếp theo, giá cả hàng hóa cũng sẽ dần trở lại ổn định so với ngày thường theo quy luật, nhất là ở các khu vực chợ dân sinh do các hệ thống siêu thị đã trở lại hoạt động bình thường, tạo nên sự cạnh tranh rõ rệt hơn.