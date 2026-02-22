Sau Tết ăn gì để “rửa” vị dầu mỡ mà vẫn giữ được sinh khí đầu năm?

Sau những ngày Tết ngập tràn thịt kho, giò chả, bánh chưng, bánh tét, không ít người rơi vào trạng thái “ngán đến cổ”. Cơ thể nặng nề, bụng đầy hơi, miệng khô vị mặn đó là cảm giác rất quen thuộc sau vài ngày ăn uống dư thừa đạm và dầu mỡ. Thế nhưng nhiều người lại băn khoăn: nếu chuyển sang ăn quá thanh đạm ngay đầu năm có bị xem là “mất lộc”, thiếu sung túc?

Thực ra, theo quan niệm dân gian, sau Tết không phải cứ ăn càng nhiều thịt càng tốt. Điều quan trọng là cân bằng – vừa “rửa vị” dầu mỡ, vừa giữ được sinh khí đầu năm.

Canh rau xanh nấu thanh: món “giải ngấy” mà không hề thiếu lộc

Ảnh minh họa

Người xưa rất chuộng những món canh rau xanh sau mùng 3. Có thể là canh mồng tơi, canh cải nấu gừng, hoặc đơn giản là bát canh rau ngót nấu thịt băm.

Rau xanh tượng trưng cho sự sinh trưởng, tươi mới. Sau những ngày mâm cỗ nặng đạm, một bát canh nóng nhẹ nhàng không chỉ giúp cơ thể dễ chịu hơn mà còn mang ý nghĩa “khởi động lại” năng lượng. Màu xanh của rau trong quan niệm phong thủy đại diện cho phát triển và khởi đầu thuận lợi.

Việc thêm món canh thanh mát vào bữa cơm sau Tết vì thế không bị xem là “giản lộc”, mà ngược lại, còn tượng trưng cho sự cân bằng âm dương trong ẩm thực.

Dưa hành, củ kiệu: vị chua giúp cân bằng khí vị

Ngày Tết, dưa hành hay củ kiệu vốn đã có mặt trong mâm cỗ để chống ngấy. Sau Tết, nhiều gia đình vẫn tiếp tục sử dụng món này trong vài bữa cơm đầu năm.

Theo quan niệm xưa, vị chua nhẹ giúp kích thích tiêu hóa, đồng thời tượng trưng cho sự “đánh thức” vị giác sau chuỗi ngày ăn nhiều thịt. Tuy nhiên, người lớn tuổi thường dặn không nên ăn quá nhiều vị chua gắt vào đầu năm, mà nên chọn mức độ vừa phải để giữ sự hài hòa.

Sự hài hòa ấy chính là điều được xem trọng trong văn hóa ẩm thực ngày đầu năm.

Cháo loãng hoặc súp nhẹ: cách làm dịu cơ thể

Một nồi cháo trắng ăn kèm ít thịt băm, trứng muối hoặc rau thơm cũng là lựa chọn phổ biến sau Tết. Cháo được xem là món ăn “làm dịu”, giúp cơ thể nghỉ ngơi sau chuỗi ngày ăn nhiều chất béo.

Trong dân gian, cháo còn mang ý nghĩa giản dị, thanh sạch – giống như một khoảng lặng trước khi bắt đầu guồng quay mới. Ăn cháo sau Tết không phải là “giảm lộc”, mà là cách điều hòa để bước tiếp cả năm dài phía trước.

Uống trà ấm: giữ sinh khí trong nhà

Ảnh minh họa

Không chỉ món ăn, thức uống sau Tết cũng rất quan trọng. Nhiều gia đình có thói quen pha ấm trà nóng buổi sáng hoặc sau bữa cơm. Trà giúp thanh lọc cơ thể, giảm cảm giác đầy bụng và giữ cho không gian bếp luôn có hơi ấm.

Theo quan niệm truyền thống, một căn bếp có nồi nước sôi, ấm trà nóng tượng trưng cho sự ấm áp, sum vầy. Điều đó góp phần duy trì “sinh khí” trong nhà, ngay cả khi bữa ăn đã giản lược bớt thịt cá.

Giữ lộc nằm ở sự cân bằng, không phải sự dư thừa

Nhiều người lầm tưởng rằng sau Tết phải tiếp tục ăn thật nhiều món giàu đạm mới là đủ đầy. Thực tế, người xưa rất coi trọng sự điều độ. Quá nhiều dầu mỡ khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần uể oải – điều này mới thật sự làm giảm năng lượng đầu năm.

Vì thế, những bữa cơm thanh nhẹ sau Tết không hề làm “mất lộc”, mà còn giúp gia đình bước vào tháng Giêng với trạng thái nhẹ nhàng, minh mẫn hơn.

Sau cùng, “rửa vị” dầu mỡ không phải là từ bỏ không khí Tết, mà là cách chuyển mình từ lễ hội sang nhịp sống thường ngày. Một bát canh rau, một nồi cháo nóng hay ấm trà thơm chính là cầu nối nhẹ nhàng để giữ sinh khí trong căn bếp.

Bởi năm mới dài phía trước, điều cần nhất không phải là mâm cỗ thật nặng, mà là cơ thể khỏe mạnh và tinh thần cân bằng để đón lộc theo cách bền vững nhất.