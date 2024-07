Theo TMZ, Anant Ambani - con trai út của tỷ phú Mukesh Ambani - vừa tổ chức lễ sangeet với Radhika Merchant - con gái doanh nhân giàu có Viren Merchant vào tối 5/7 tại Trung tâm Văn hóa Nita Mukesh Ambani. Đây là buổi lễ truyền thống trước đám cưới của Ấn Độ, nơi hai gia đình gặp gỡ và ca hát, khiêu vũ cùng nhau.



Nam ca sĩ mặc áo ba lỗ trắng, quần đen cạp trễ để lộ quần đùi kẻ caro bên trong và đội mũ bóng chày khi tươi cười tạo dáng cùng Ambani và Merchant bên trong hậu trường

Đáng chú ý, nam ca sĩ người Canada Justin Bieber được mời tới biểu diễn cùng nhiều ngôi sao Bollywood như Salma Khan, Badshah, Ranveer Singh, Ananya Panday và Sara Ali Khan...

Trong buổi tiệc, ngôi sao đoạt giải Grammy mặc set đồ áo tank top trắng và quần đen, kết hợp giày da đế cao và mũ lưỡi trai đội ngược. Anh cũng mặc chiếc áo khoác bomber oversize màu hồng nhạt ở phần đầu của chương trình.

Justin Bieber thể hiện loạt bản hit đình đám như Baby, Boyfriend, Love Yourself, What Do You Mean?... Nam ca sĩ 30 tuổi khuấy động buổi tiệc với những vũ điệu sexy và mời mọi người hát cùng. Bieber còn đưa micro cho khách mời ngồi ở hàng ghế đầu Orhan Awatramani và nhảy múa cùng các khách mời khi bản hit EDM Where Are U Now của anh được bật lên.

Sau màn trình diễn, Justin Bieber rủ cô dâu, chú rể lên sân khấu. Anh chụp ảnh kỷ niệm với cặp uyên ương nổi tiếng cũng như người thân của họ và chia sẻ loạt ảnh trên Instagram hôm 6/7.

Justin Bieber mang hàng loạt bản hit đến đám cưới

Justin Bieber trình diễn và giao lưu với các khách mời

Dailymail đưa tin, Justin Bieber được cho là được trả thù lao 10 triệu USD (khoảng 254 tỷ đồng) ở buổi tiệc này. Nhiều bài đăng trên tài khoản của Bieber cũng hé lộ chuyến đi ngắn ngày của anh tới Ấn Độ, cho thấy ngôi sao di chuyển bằng xe limousine đến địa điểm tổ chức sự kiện và nghỉ ngơi trong phòng khách sạn hạng sang.

Trước đó, gia đình tỷ phú Mukesh Ambani cũng đã mời Rihanna tới diễn tại tiệc trước đám cưới đầu tiên của Anant Ambani và Radhika Merchant hồi tháng Ba ở Gujarat. Thời điểm đó, các nguồn tin cho biết giọng ca Diamonds được trả cát-xê hơn 6 triệu USD.

Sau bữa tiệc cưới, nam ca sĩ nhận thù lao 10 triệu USD

Đến tháng 5, gia đình Ambani đã tổ chức chuyến du ngoạn kéo dài 3 ngày từ Italy đến Pháp với sự góp mặt của các ngôi sao như Katy Perry, Pitbull và David Guetta.

Theo CNN, lễ cưới xa hoa lần này của con trai tỷ phú Ấn Độ sẽ diễn ra từ ngày 12/7 đến 14/7 tại ngôi nhà 27 tầng của Mukesh Ambani và Trung tâm Hội nghị Thế giới Jio. Mukesh Ambani hiện có khối tài sản khoảng 123 tỷ USD theo thống kê của Forbes.