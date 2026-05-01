Lễ 30/4: Du khách hào hứng check-in điểm đến lịch sử núi Bà Đen và đi chợ bằng lá bồ đề

Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, núi Bà Đen đã đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan không gian rợp sắc cờ đỏ và hoà vào không khí sôi động của chuỗi hoạt động văn hoá hấp dẫn.

Từ sáng sớm ngày 30/4, gần 1.000 chiếc áo cờ đỏ sao vàng được phát miễn phí cho du khách đến núi Bà Đen để tham dự lễ thượng cờ. Đúng 7h00 sáng, lễ thượng cờ thiêng liêng diễn ra với sự tham dự của các cán bộ nhân viên khu du lịch Sun World Ba Den Mountain và hàng nghìn du khách. Dưới lá cờ đỏ tung bay giữa quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, bài hát quốc ca trầm hùng vang lên trên "nóc nhà Nam bộ", làm nên một khoảnh khắc đầy tinh thần tự hào dân tộc.

Từng được biết đến là "con mắt thần" trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, núi Bà Đen có một vai trò quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Nơi đây, rất nhiều chiến sĩ đã hi sinh anh dũng để đổi lại độc lập tự do cho tổ quốc. Lịch sử hào hùng đó giờ đây được tái hiện với những đại lộ rực rỡ cờ hoa từ chân núi lên đỉnh núi, cùng triển lãm "Ký ức tự hào" được tổ chức đến hết tháng 5/2026.

Tại triển lãm "Ký ức tự hào", câu chuyện lịch sử của núi Bà Đen được kể lại thông qua những bức ảnh tư liệu và các vật dụng thời chiến, gợi nhắc đến những giai đoạn lịch sử hào hùng của ngọn núi từng là căn cứ cách mạng quan trọng.

Giữa không gian ngập sắc cờ, du khách hào hứng check-in quầy ẩm thực tiền tuyến với các món ăn thời chiến phục vụ du khách miễn phí trong dịp lễ. Từ quầy ẩm thực cho đến mỗi món ăn đều được khu du lịch Sun World Ba Den Mountain tạo hình cờ đỏ sao vàng rực rỡ.

Hoạt động được du khách yêu thích nhất khi đến núi Bà Đen dịp lễ năm nay là chợ lá, được tổ chức vào chiều 30/4 và chiều 1/5. Mỗi du khách đi cáp treo lên núi Bà Đen đều được tặng một chiếc lá bồ đề để mua đồ ăn thức uống tại các quầy hàng đa dạng các món đặc sản địa phương. Mỗi gian hàng đều được decor độc đáo gợi cảm hứng từ các phiên chợ quê Nam bộ, xen kẽ với các vật dụng thô sơ gợi nhắc về thời chiến, và màu đỏ rực cờ hoa mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Tôi đã nghe nhiều về chợ lá Bà Đen, nhưng đây là lần đầu tiên được trải nghiệm. Cái lạ của phiên chợ này không chỉ là không dùng tiền, mà không gian được tái hiện đúng chất chợ quê chất phác, hồn hậu. Các điệu nhảy, điệu múa dân gian vui nhộn càng khiến tôi nhớ đến những phiên chợ quê trong ký ức" – chị Khánh Ngọc - TP.HCM chia sẻ. Đây cũng là lần đầu tiên khu du lịch Sun World Ba Den Mountain tổ chức liên tiếp 4 phiên chợ lá trong hai dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 liền kề.

Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức sôi động trên đỉnh núi Bà Đen. Đây là dịp để du khách hoà vào không khí hứng khởi, đồng thời khám phá nét văn hoá bản địa đặc sắc của người Tây Ninh qua các điệu múa di sản như múa trống Chhay- dăm, múa Khmer hay giai điệu réo rắt của nhạc ngũ âm.

Bất cứ nơi đâu trên đỉnh núi cao 986m, du khách đều hào hứng check-in với không gian rực sắc đỏ tự hào trong ngày cả nước mừng 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bên cạnh tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất Châu Á và tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới, năm nay tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni tại trung tâm vườn Ưu Đàm với sắc vàng hoàng kim trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách.

Lễ dâng đăng vào tối thứ 7 cũng là hoạt động hút hàng nghìn du khách tham dự trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Đây là dịp để nhân dân cùng tri ân các thế hế cha anh đã hi sinh máu xương cho tổ quốc, gửi gắm những lời nguyện ước bình an và hoà bình cho đất nước.

Cách TP.HCM chỉ khoảng 2 giờ chạy xe, núi Bà Đen trở thành điểm đến giải nhiệt hoàn hảo trong dịp nắng nóng đúng vào kỳ nghỉ lễ năm nay. Với nền nhiệt thấp hơn đồng bằng từ 8-10 độ C, núi Bà Đen là nơi để du khách cảm nhận không khí se lạnh ngay giữa mùa hè. Tháng 5 cũng là mùa mây tại núi Bà Đen, với sự xuất hiện liên tục của các hiện tượng mây kỳ thú như mây thấu kính (mũ mây), mây vẩy rồng, biển mây. Với nhiều bạn trẻ, núi Bà Đen vì thế không chỉ là điểm đến để khám phá các câu chuyện văn hoá lịch sử độc đáo, mà còn là điểm đến săn mây lý tưởng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày năm nay.

