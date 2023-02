Sau MV "I do", 911 không tiếc lời ca ngợi Thị trấn Hoàng Hôn và Cầu Hôn

911 "phải lòng" Phú Quốc và Cầu Hôn



Ban nhạc 911 huyền thoại đặc biệt dành những lời có cánh cho Phú Quốc và Thị trấn Hoàng Hôn sau khi quay MV "I do": "We'd like to say a special thank you to Sun World for being part of our music video for I DO / EM ĐỒNG Y. Phu Quoc Island is a beautiful place and we loved visiting Sunset Town with the iconic Kiss Bridge. We'll be back soon. (Đặc biệt cảm ơn Sun World vì đã trở thành một phần trong MV "I do- Em đồng ý". Phú Quốc quá đẹp và chúng tôi thực sự thích thú khi được thăm Thị trấn Hoàng Hôn cùng cây cầu biểu tượng - Cầu Hôn".

Ban nhạc 911 tại Thị trấn Hoàng Hôn

Là một ban nhạc lừng danh từng đánh cắp trái tim thanh xuân của thế hệ 8x, 9x tại Việt Nam, việc 911 chọn thị trấn Hoàng Hôn làm phông nền cho phiên bản chính thức của ca khúc huyền thoại "I Do" đã khiến Phú Quốc được chờ đón như một điểm đến mới của thế giới.



Không chỉ là hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới, giờ đây Phú Quốc còn được định vị là tâm điểm của lối sống phồn hoa và nghệ thuật khi tại Nam đảo, cả một thị trấn Hoàng Hôn được hình thành như một "bảo tàng nghệ thuật khổng lồ" với rất nhiều công trình kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ được tạo nên bởi các kiến trúc sư hàng đầu thế giới và Việt Nam.

Thị trấn Hoàng Hôn đẹp như một bảo tàng nghệ thuật khổng lồ

Cầu Hôn – cây cầu được 911 gọi là "biểu tượng" và chọn làm khung hình trong MV ‘I do" là công trình đang được du khách đón chờ bậc nhất hiện nay. Lấy cảm hứng từ bức tranh The Creation Of Adam (Chúa tạo ra Adam) của danh họa Michelangelo và sự tích Ông Ngâu, Bà Ngâu, Cầu Hôn không đơn thuần là một cây cầu đi bộ trên biển, mà còn là một kiệt tác kiến trúc mang đậm giá trị nghệ thuật phi vật thể. Được tạo nên bởi 2 nhánh độc lập dài 400m vươn mình giữa biển, hợp làm một thể thống nhất nhưng không chạm, Cầu Hôn trở thành biểu tượng cho sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, con người với con người.



Đức Phúc tiếc nuối khung cảnh đỏ rực tại thị trấn Hoàng Hôn

Trong khi đó, trên trang cá nhân, Đức Phúc hào hứng chia sẻ về khoảng thời gian quay MV "Em đồng ý – I do" tại Phú Quốc: "Cảm ơn trải nghiệm đáng nhớ đầu năm 2023. Đến Phú Quốc để quay cảnh đắt giá nhất trong MV I Do, chính là Cầu Hôn - Kiss Bridge đỏ rực trong ánh hoàng hôn, ai ngờ Phúc được tranh thủ dạo chơi trong Sunset Town - Nam Phú Quốc đậm chất Châu Âu nữa.

Khi chiều đến ai nấy cũng tranh thủ để chụp các kiểu ảnh đắt giá mà Phúc thì chỉ có thể vội chụp được chiếc cầu lúc trời còn sáng để kịp thời gian quay.

May thay, Phúc ở tại khách sạn Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay có thể ngắm hoàng hôn trực tiếp dù không rực rỡ như trên cầu.

Nhờ sự nhiệt tình, niềm nở và hiếu khách của Sun World, Phúc đã có khoảng thời gian rất thoải mái tại đây. Cảm ơn Sun World và đội ngũ anh chị em nhân viên vì một trải nghiệm đáng nhớ!".

Ca sĩ Đức Phúc tại Cầu Hôn (Phú Quốc)

Chỉ sau vài giờ Đức Phúc viết post kể lại trải nghiệm đắt giá khi quay MV tại Cầu Hôn, hàng chục ngàn fan đã thả tim và rần rần comment: "Quá đẹp", "Phú Quốc tuyệt vời", hay "Mốt cũng phải ra đây mang theo chiếc nhẫn thôi"…



Trong MV, cặp đôi nhân vật chính đã có khoảnh khắc siêu ngọt ngào, lắng đọng khi khiêu vũ và cầu hôn trên Cầu Hôn (Phú Quốc), trong thời khắc mặt trời lặn hôn nhẹ lên mặt biển diệu vợi và ánh sáng cuối ngày tô màu hồng cam trên những áng mây bồng bềnh, tựa như khung cảnh chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích.

Khoảnh khắc cầu hôn đầy lãng mạn trong MV "I do"

Hoàng hôn là khoảnh khắc kỳ diệu nhất và đáng mong chờ nhất khi du khách đến với thị trấn Hoàng Hôn bên bờ biển phía Nam đảo ngọc Phú Quốc, đó là lý do vì sao Đức Phúc tiếc nuối vì đã không kịp có những bức ảnh với khung cảnh đỏ rực ánh hoàng hôn. Thị trấn này được xem là một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất thế giới, khiến nhiều người liên tưởng đến vẻ đẹp tráng lệ của hoàng hôn tại Key West (Florida, Mỹ) – đẹp đến mức có hẳn một lễ hội hàng đêm để ăn mừng, hay cảnh hoàng hôn vi diệu tại thị trấn Oia thuộc hòn đảo núi lửa Santorini với những bãi cát đen nổi tiếng.



Nếu như cảnh hoàng hôn ở Key West được ví như một màn trình diễn ánh sáng với sự xuất hiện của rất nhiều màu sắc giữa các đám mây và du khách thường chuẩn bị sẵn một chiếc ghế trước khi đám đông tới để có góc nhìn kỳ diệu nhất, thì tại thị trấn Hoàng Hôn, khoảnh khắc mặt trời như hòn than khổng lồ nhuộm đỏ bầu trời dần dần rơi vào chính giữa khoảng cách ngắn ngủi giữa hai đầu của Cầu Hôn chính là thời khắc vi diệu nhất của thiên nhiên.

Cầu Hôn được xem là điểm đến ngắm hoàng hôn đẹp hàng đầu thế giới

Chị Phạm Diệu Thu (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi từng được xem bức ảnh mặt trời đỏ rực nằm chính giữa hai đầu của Cầu Hôn – quả thực nó đã khiến tôi phải lặng đi. Khoảnh khắc này không chỉ là đẹp một cách tráng lệ, mà nó có linh hồn và đầy tính nghệ thuật. Cứ như là có phép thuật có thể thôi miên vậy. Tôi thực sự mong cây cầu sớm hoàn thiện để tôi có thể đến tận nơi để cảm nhận vẻ đẹp này".



Cầu Hôn chính là điểm chạm đẹp bậc nhất để du khách chiêm ngưỡng khung cảnh hoàng hôn và ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Hoàng Hôn đẹp như một thành phố ven biển nước Ý cổ kính đầy sắc màu. Hơn cả một tác phẩm điêu khắc, Cầu Hôn chính là phát ngôn đậm tính duy mỹ cho tình yêu, tình hữu nghị, tình bạn… Vượt trên công năng của một cây cầu thông thường, đây chính là công trình của một giấc mơ.