Khoảng 10 ngày trước, anh V.D.K (28 tuổi, Hà Nội) có cùng bạn đi ăn nhậu. Sau đó, anh K cùng các bạn đi hát karaoke để "giải rượu". Trong ngày hôm ấy, anh có sử dụng dịch vụ “vui tới bến” bằng miệng với nhân viên nữ của quán karaoke và không dùng biện pháp bảo vệ.

Chỉ 10 ngày sau, anh K bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường ở vùng kín. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là triệu chứng bình thường, sẽ hết trong vài ngày. Nhưng khi dịch trắng đục xuất hiện ở niệu đạo, anh mới quyết định đi khám.

Điều anh không ngờ tới là kết quả thăm khám cho thấy anh mắc cùng một lúc nhiều tác nhân gây bệnh lây qua đường tình dục. Đặc biệt, anh còn nhiễm một loại vi khuẩn vốn thường được biết đến là "thủ phạm" gây bệnh viêm não mô cầu – căn bệnh nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.

Ảnh minh họa.

Cú sốc từ các kết quả xét nghiệm

Anh K chia sẻ, anh chưa lập gia đình và cũng chưa từng có bạn gái. Khi thăm khám, bác sĩ ghi nhận anh K có dịch trắng đục ở niệu đạo, ngoài ra không phát hiện thêm bất thường khác.

Các xét nghiệm chuyên sâu được tiến hành. Kết quả khiến anh K tái mặt bàng hoàng. Anh dương tính với hàng loạt tác nhân gây bệnh lây qua đường tình dục gồm: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis và Ureaplasma urealyticum. Đặc biệt, xét nghiệm còn phát hiện dịch niệu đạo của anh K có Neisseria meningitidis - vi khuẩn gây viêm não mô cầu. Rất may, các xét nghiệm HIV, viêm gan B/C và giang mai đều âm tính, siêu âm tinh hoàn của anh K bình thường.

Theo ThS.BS Nguyễn Huy Vinh, Trưởng phòng Vi sinh, Trung tâm Xét nghiệm Medlatec, Neisseria meningitidis thường được biết đến là tác nhân gây bệnh viêm não mô cầu, một bệnh lý nguy hiểm có thể dẫn tới tử vong nếu không điều trị kịp thời. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, vi khuẩn này có thể gây viêm niệu đạo, thường gặp ở những người có quan hệ tình dục đường miệng.

“Trường hợp của anh K là lời cảnh báo cho giới trẻ: quan hệ tình dục bằng bất kỳ hình thức nào, nếu thiếu an toàn, đều tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục”, bác sĩ Vinh nhấn mạnh.

Viêm niệu đạo là bệnh khá phổ biến, đặc biệt ở giới trẻ có lối sống tình dục phức tạp. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm bàng quang, viêm thận, viêm tuyến tiền liệt, hẹp niệu đạo, vô sinh, thậm chí nhiễm trùng huyết.

Để chẩn đoán, bác sĩ thường kết hợp khai thác triệu chứng (tiết dịch bất thường, tiểu buốt, tiểu rắt, ngứa rát vùng kín), khám lâm sàng và làm các xét nghiệm vi sinh như nhuộm Gram, PCR đa tác nhân, nuôi cấy – kháng sinh đồ. Ngoài ra, bệnh nhân cũng cần được kiểm tra các bệnh lây truyền khác như HIV, giang mai, viêm gan B/C.

Bài học cho giới trẻ

Câu chuyện của anh K không chỉ dừng lại ở một ca bệnh mà còn là lời nhắc nhở về thói quen tình dục an toàn. Nhiều người vẫn chủ quan cho rằng quan hệ bằng đường miệng là “an toàn hơn”, nhưng thực tế, nguy cơ lây truyền vi khuẩn và virus vẫn hiện hữu.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như tiểu buốt, tiểu nhiều lần, dịch tiết ở niệu đạo, đau bụng dưới hoặc đau lưng, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Chủ động xét nghiệm định kỳ và duy trì lối sống tình dục an toàn là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe sinh sản và tránh những hệ lụy đáng tiếc.