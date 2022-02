Sau màn "gây chiến" với mẹ chồng, Meghan còn có động thái thiếu tôn trọng hoàng gia khiến dư luận sôi máu

Chuyên gia và nhà bình luận hoàng gia Tom Bower mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý khi có những phát ngôn gây sốc về Meghan Markle trong mối quan hệ với hoàng gia. Ông đã đưa ra nhiều chi tiết gây choáng trong cuốn tiểu sử "kể tất tần tật" của ông về nữ công tước.

Ông Tom Bower khẳng định việc Meghan cùng chồng im lặng khi bà Camilla trở thành Vương hậu là một "lời tuyên chiến" đầy sâu cay. Bower cho hay Meghan từng bị mẹ chồng Camilla gọi với biệt danh là "cáo già lắm chiêu".

Bên cạnh đó, chuyên gia Tom Bower khẳng định rằng, Meghan không còn quan tâm người dân nghĩ gì về mình và không có ý định về Anh. Chuyên gia nói với tờ The Sun: "Chưa rõ điểm đến cuối cùng của Meghan là gì nhưng cô ấy chắc chắn có được sự hậu thuẫn trong nỗ lực trở thành chính trị gia ở Mỹ.

Trong khi đó, nước Anh là một sự thất bại đối với nhà Sussex. Trên thực tế, Meghan hiện không còn quan tâm liệu mình có còn được chào đón ở London hay không. Cô ấy không có ý định quay về".

Trước đó nhiều nguồn tin khẳng định rằng Meghan sẽ không đưa 2 con trở về dự Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh và viện lý do là không đảm bảo an ninh. Hoàng tử Harry từng gửi thư lên bộ Nội vụ yêu cầu được xem xét để đảm bảo an toàn cho gia đình khi họ trở về Anh nhưng đến nay không nhận được sự phản hồi nào.

Việc Meghan thể hiện sự "vô ơn" đối với Nữ hoàng Anh và chế độ quân chủ sau hôn lễ hoàng gia rình rang cùng những chuyến công du xa xỉ đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Meghan không chỉ "gây chiến" với mẹ chồng mà cô còn tỏ thái độ thiếu tôn trọng hoàng gia khi phớt lờ Đại lễ của Nữ hoàng Anh.

Ông Bower nói thêm rằng độ nổi tiếng của cựu diễn viên Mỹ ở Anh đã sụt giảm nghiêm trọng từ khi cô kết hôn với Harry. Mặc dù vậy, chuyến thăm ba ngày tới New York của nhà Sussex hồi tháng 9/2021 là một "thành công đáng kể" và Meghan rõ ràng nhận được sự ủng hộ của "các thành viên đảng Dân chủ, các nhóm người thiểu số và lớp trẻ".

Hoàng tử Harry và vợ Meghan rút khỏi vai trò thành viên cấp cao hoàng gia từ đầu năm 2020 và chuyển đến Mỹ sống. Từ khi đến xứ sở cờ hoa, hoàng tử đã hai lần về nước vào năm ngoái để dự tang lễ ông nội và khánh thành tượng mẹ Diana. Tuy nhiên cho đến nay Meghan chưa từng quay trở lại Anh với lý do là đang mang thai những tháng cuối và vừa mới sinh con gái.

Harry được cho là đã liên lạc với bố mình, Thái tử Charles và có những cuộc gọi video thân thiện trước Đại lễ Bạch kim. Anh nhiều khả năng trở về tham dự các hoạt động chào mừng sự kiện lớn của bà nội trong mùa hè này.

