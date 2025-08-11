Sau Lập Thu, 3 cung hoàng đạo dễ "hao tài tán của" vì từ đầu tư tới tình duyên đều dở khóc dở cười

Lập Thu vừa qua, năng lượng giữa trời và đất đã âm thầm thay đổi. Theo góc nhìn truyền thống của Dịch học, tháng Giáp Thân này có thế cục ngũ hành "Mộc khắc Thổ" rất rõ rệt, cộng thêm Kim khí dần vượng. Điều này khiến một số cung hoàng đạo dễ rơi vào "mùa thu nhiều biến động" đặc biệt là về tài chính.

Thực tế, đây không phải ngẫu nhiên mà là có dấu hiệu từ trước. Dưới đây là 3 cung hoàng đạo dễ gặp vận hao tài sau Lập Thu trong tháng Giáp Thân này và quan trọng hơn là cách phòng tránh.

1. Thiên Bình: Ưu tư, do dự rồi… mất cả tiền lẫn tình

Chiêm tinh: Thiên Bình vốn được sao Kim bảo hộ, trời sinh yêu cái đẹp và hướng tới sự hoàn hảo. Nhưng trong tháng Giáp Thân, Kim khí vượng lại khiến họ càng dễ lưỡng lự, chần chừ.

Dịch học: Thiên Bình tương ứng với quẻ Đoài, vốn đã dễ bị tác động bởi môi trường bên ngoài. Trong thế "Mộc khắc Thổ" của tháng này, khả năng ra quyết định của họ càng rối loạn.

Tôi có một người bạn Thiên Bình, cách đây không lâu nhìn thấy cơ hội đầu tư vào một dự án sáng tạo. Cô đã nghiên cứu kỹ nhưng cứ do dự mãi vì sợ rủi ro. Cuối cùng, khi quyết định tham gia thì giá trị dự án đã tăng mạnh. Nghĩ rằng vẫn còn cơ hội, cô dốc tiền vào nhưng chỉ sau vài ngày, dự án tụt dốc.

Điều đáng nói là, lý do khiến cô vội vàng "đu" theo lúc đó… là vì bạn trai cũ vừa khoe lãi lớn ở lĩnh vực này. Cô không muốn bị xem thường. Kết quả là vừa mất tiền, vừa thấy lòng tự trọng bị tổn thương, tình cũ thì dửng dưng.

Lời khuyên: Thiên Bình cần học cách "dứt điểm nhanh" với các quyết định quan trọng. Đặt giới hạn thời gian – chẳng hạn, quyết định đầu tư không nên quá 3 ngày. Đồng thời, đừng để chuyện tình cảm hay cái tôi xen vào việc tiền bạc.

2. Cự Giải: Tin người quá dễ, cảm xúc lấn át lý trí

Chiêm tinh: Cự Giải được Mặt Trăng bảo hộ, giàu cảm xúc, dễ đồng cảm. Sau Lập Thu, biến động của pha trăng càng khiến tâm trạng họ lên xuống thất thường, dễ đưa ra quyết định tài chính dựa trên cảm xúc.

Dịch học: Cự Giải thuộc quẻ Khảm tượng trưng cho dòng nước chảy. Trong tháng Giáp Thân, Kim sinh Thủy, năng lượng cảm xúc của Cự Giải dâng cao, dễ "tràn bờ", làm mờ đi sự tỉnh táo khi đầu tư.

Tôi từng gặp một Cự Giải, vì nghe bạn trai – người mà cô tin tuyệt đối hứa hẹn về một "cơ hội làm giàu nhanh", cô không cần tìm hiểu thêm, liền dồn phần lớn tiền tiết kiệm để cùng anh đầu tư. Kết quả, dự án đổ bể, bạn trai cũng… biến mất. Cô nói trong nước mắt: "Em đau vì mất tiền, nhưng đau hơn là nhận ra mình bị phản bội".

Lời khuyên: Cự Giải cần thiết lập "khoảng lùi cảm xúc" bất kỳ khoản đầu tư nào trên 20% thu nhập tháng, hãy để 48 giờ suy nghĩ trước khi quyết. Đừng ngại tham khảo cả những câu chuyện thất bại, để cân bằng tâm lý và tránh mù quáng vì tin người mình thương.

3. Nhân Mã: Lạc quan mù quáng, tin vào lời hứa ngọt ngào

Chiêm tinh: Nhân Mã do sao Mộc cai quản, bẩm sinh hướng ngoại, tin vào tương lai tươi sáng. Nhưng trong tháng Giáp Thân, "Mộc bị Kim khắc", sự lạc quan này dễ biến thành chủ quan, bỏ qua cảnh báo.

Dịch học: Nhân Mã tương ứng quẻ Chấn mang năng lượng bùng nổ. Khi Mộc khí bị chế ngự, họ thường có xu hướng "bù đắp" bằng những quyết định liều lĩnh.

Một người bạn Nhân Mã của tôi quen một anh qua mạng, đối phương liên tục vẽ ra viễn cảnh "cùng nhau đầu tư cùng nhau giàu rồi cùng du lịch khắp thế giới". Cô vừa thích vừa tin, bèn bỏ một khoản tiền lớn vào dự án mà anh giới thiệu. Vài tháng sau, dự án sụp đổ, còn anh thì… chặn mọi liên lạc.

Nhân Mã thường không bị lừa vì kém thông minh, mà vì quá tin vào "trực giác" và những lời cam kết đẹp đẽ.

Lời khuyên: Hãy áp dụng nguyên tắc "đầu tư 3 phần": ban đầu chỉ bỏ 1/3 số vốn dự định, chờ kết quả rồi mới tăng thêm. Và đặc biệt, khi ai đó vừa mời gọi vừa hứa hẹn tương lai màu hồng, hãy dừng lại và tìm một "người chuyên bắt lỗi" để nghe phản biện.

