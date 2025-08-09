Nửa cuối tháng 8, ba cung hoàng đạo được Thần Tài "gọi tên", đỏ chót cả tình lẫn tiền

Tháng 8, bầu trời đang âm thầm chuyển mình. Mặt trời chuẩn bị rời "thời khắc vàng" của Sư Tử, sao Thủy cũng vững bước trong Xử Nữ. Sự chuyển dịch này, theo Kinh Dịch, giống như quẻ "Phủ" hóa "Thái" – trời đất giao hòa, vạn vật thuận thông.

Bạn có để ý không, quanh ta luôn có vài người dường như đặc biệt dễ gặp may vào những thời điểm nhất định? Đằng sau đó là những "mã số vũ trụ" không phải ai cũng giải được. Nửa cuối tháng 8 này, có ba cung hoàng đạo sẽ nhận được sự ưu ái đặc biệt của Thần Tài.

Xử Nữ: Kiên trì cày xới, gặt hái cả tình lẫn tiền

Nếu phải chọn cung hoàng đạo được vũ trụ "cưng" nhất tháng 8, Xử Nữ xứng đáng đứng đầu.

Mặt trời chính thức bước vào Xử Nữ – giai đoạn năng lượng mạnh nhất trong năm của họ. Trong Ngũ hành, Xử Nữ thuộc hành Thổ, mà tháng 8 lại rơi vào tiết khí Thổ vượng. Sự cộng hưởng này tạo nên thế "Địa Thế Khôn" – đất dày nâng đỡ, sinh khí dồi dào.

Sự nghiệp và tài lộc: Nửa cuối tháng, công sức trước đây của Xử Nữ bắt đầu kết trái. Tài chính không đến từ may mắn bất ngờ mà từ thành quả lao động chắc chắn, ổn định.

Tình cảm: Sao Kim nghịch hành ở Song Ngư – cung đối diện Xử Nữ tạo thế "âm dương hút nhau". Người độc thân có cơ hội gặp đối tượng bổ khuyết hoàn hảo cho mình. Người đã có đôi lại càng gắn kết nhờ những chi tiết nhỏ trong đời sống.

Bọ Cạp: Lặn sâu tìm thời cơ, bất ngờ bứt phá

Nếu Xử Nữ là kiểu "chậm mà chắc", thì Bọ Cạp chính là "tích tụ để bùng nổ".

Nửa cuối tháng 8, sao Hỏa ở Song Tử đối xung Bọ Cạp nghe có vẻ căng thẳng nhưng lại là dạng năng lượng Bọ Cạp xử lý giỏi nhất. Trong Kinh Dịch, đây là quẻ "Thủy Hỏa Ký Tế" đối lập nhưng bổ trợ, cuối cùng đạt cân bằng.

Tài lộc: Đầu tháng có thể chậm, nhưng cuối tháng sẽ thu hoạch nhờ các dự án đã đầu tư, nhất là mảng tái cấu trúc, dịch vụ chuyên sâu.

Tình cảm: Sao Diêm Vương – hành tinh chủ của Bọ Cạp tạo góc tam hợp với Sao Kim, ứng với quẻ "Địa Trạch Lâm" tình sâu ý đậm. Người độc thân dễ gặp "người trong mộng", còn các cặp đôi có thể tiến thêm bước mới như dọn về ở chung hay bàn chuyện hôn nhân.

Ma Kết: Tích lũy đủ đầy, vững vàng gặt hái

Ma Kết – cung hoàng đạo "ít nói nhiều làm" cũng bước vào giai đoạn bứt phá.

Sao Thổ – hành tinh chủ của Ma Kết tạo góc tam hợp thuận lợi với Mặt trời, hình thành quẻ "Sơn Thiên Đại Súc" chứa đựng và nuôi dưỡng năng lượng lớn. Đây là thời điểm Ma Kết gặt hái thành quả sau nhiều năm kiên trì.

Sự nghiệp và tài lộc: Đây là "mùa gặt" với những gì đã gieo từ đầu năm, đặc biệt trong ngành nghề truyền thống, quản lý, hoặc đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao.

Tình cảm: Sao Kim tạo góc lục hợp hài hòa, ứng với quẻ "Địa Sơn Khiêm" khiêm tốn, chín chắn. Ma Kết vốn nghiêm nghị nay lại toát ra sức hút an toàn, dễ chạm trái tim người tìm sự ổn định. Các cặp đôi có thể bàn chuyện lâu dài như mua nhà hay kết hôn.

Từ góc nhìn chiêm tinh, Xử Nữ đang ở mùa Mặt trời, Bọ Cạp đón thời cơ xoay chuyển, Ma Kết thu hoạch thành quả, cả ba đều bước vào giai đoạn thuận lợi. Ở khía cạnh Ngũ hành, hai hành Thổ và một hành Thủy kết hợp trong tháng Thổ vượng tạo thành thế kiềng ba chân vững chắc.

Nhưng cần nhớ, vận may chỉ là chất xúc tác. Như Kinh Dịch nói: "Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức" – trời vận động không ngừng, con người cũng phải tự nỗ lực không thôi.

Nửa cuối tháng 8, mong rằng mỗi người sẵn sàng để đón nhận cơ hội của mình khi Thần Tài gõ cửa, bạn đã đủ sẵn sàng để mở ra và bước vào.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm