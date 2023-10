Sau khi vợ về quê, người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ

Chiều 8-10, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương điều tra vụ người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ .

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một nam thanh niên tìm tới dãy trọ ở phường An Bình, TP Dĩ An để rủ anh N.V. H (31 tuổi, quê Nghệ An) đi uống cà phê.

Hiện trường vụ việc

Tới căn phòng trọ trên tầng 3 nơi anh H. ở, người này gọi nhiều lần nhưng không được. Nghi có việc chẳng lành, nam thanh niên đã đập cửa vào trong và tá hỏa phát hiện anh H. đã chết trong tư thế treo cổ bằng dây điện cột vào lan can của gác lửng.

Nhận tin báo, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Được biết anh H. làm nghề tự do, thuê phòng trọ này ở cùng vợ và con trai nhỏ 3 tuổi. Tuy nhiên do mâu thuẫn nên hơn 1 tháng trước người vợ đã dẫn con về quê.

Chiều tối hôm qua, anh H. có nhậu cùng bạn chung dãy trọ, sau đó về phòng.