Sau khi thao tác trên mạng, tài khoản của mẹ vợ bị rút 500 triệu đồng

Ngày 6-6, tin từ Công an TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa phối hợp với một ngân hàng trên địa bàn ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng trên không gian mạng, thu hồi tài sản trả cho người bị hại.



Anh Vũ Ngọc C. suýt mất 500 triệu đồng từ những kẻ lừa đảo nếu không được công an phối hợp với ngân hàng nhanh chóng vào cuộc. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, anh V.N.C. (SN 1990, ngụ TP Ninh Bình) nhận được cuộc gọi của một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an phường Vân Giang (TP Ninh Bình), hẹn anh C. đến Công an TP Ninh Bình gặp người cán bộ tên Tr. để cập nhật lại thông tin trên Căn cước công dân bị sai ngày sinh.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, có một người đàn ông khác gọi điện cho anh C. tự xưng tên là Tr. (cán bộ Công an TP Ninh Bình), đề nghị sẽ hướng dẫn anh cập nhật lại thông tin trên thẻ Căn cước công dân bằng hình thức Online, anh sẽ không phải ra Công an TP Ninh Bình để làm nữa.

Mắc bẫy, anh đã nghe theo và thực hiện các thao tác tải 1 App trên điện thoại, cài đặt, đăng nhập tên và mật khẩu, quét vân tay, xác thực khuôn mặt theo hướng dẫn của những kẻ lừa đảo.

Khi thực hiện xong, khoảng 15 phút sau, anh C. phát hiện tài khoản ngân hàng của mẹ vợ anh (do mẹ vợ anh không sử dụng điện thoại thông minh nên nhờ anh C. cài đặt trên điện thoại của anh để quản lý giúp bà), bỗng dưng bị tự động thực hiện 2 giao dịch chuyển tiền đến số tài khoản của ngân hàng khác với số tiền 500 triệu đồng.

Nghi ngờ, anh C. gọi điện cho số điện thoại của người đàn ông tên Tr nhưng không liên lạc được nên đã nhanh chóng điện thoại báo tin cho Công an TP Tam Điệp.

Nhận được tin báo, Công an TP Tam Điệp lập tức báo cho lãnh đạo Ngân hàng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh TP Tam Điệp. Do có sự phối hợp kịp thời, nhanh chóng, hệ thống ngân hàng đã lập tức báo cáo cơ quan cấp trên, đồng thời tiến hành phong tỏa ngay số tiền 500 triệu đồng, không để đối tượng tẩu tán tài sản.

Hiện, Công an TP Tam Điệp đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.