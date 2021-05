Sau khi Phan Như Thảo lên tiếng làm rõ tin đồn chồng ngoại tình, đại gia Đức An có hành động gây chú ý với Thủy Top trong dịp đặc biệt

Mặc dù đã tạm xa Vbiz nhưng Thủy Top vẫn là cái tên đình đám và được nhiều người quan tâm. "Ngồi không cũng đính đạn", gần đây nhất, Thủy Top bất ngờ bị đồn là "người thứ 3" xen vào mối quan hệ của đại gia Đức An và Phan Như Thảo. Đến tháng 5/2020, Phan Như Thảo đã lên tiếng bênh vực chồng và phủ nhận chuyện ngoại tình của Đức An và bạn thân Thủy Top.

Bẵng đi 1 thời gian, tối muộn ngày 16/5, Đức An bất ngờ có động thái liên quan đến Thủy Top khiến dân tình rần rần. Chuyện là sau khi nữ ca sĩ đăng tâm thư bày tỏ nỗi niềm trong ngày sinh nhật thì đại gia Đức An liền vào để lại bình luận: "Happy early birthday" (Chúc mừng sinh nhật sớm). Chỉ qua hành động này, Đức An chứng minh vẫn thoải mái tương tác, trò chuyện với Thủy Top sau khi được Phan Như Thảo lên tiếng minh oan. Có thể thấy, mối quan hệ giữa Đức An và Thủy Top không bị ảnh hưởng nhiều sau lùm xùm.

Thủy Top viết tâm thư chào đón tuổi mới trên Facebook cá nhân, cô bày tỏ nỗi niềm sau 1 năm đầy biến cố

Cùng với các nghệ sĩ Vbiz, đại gia Đức An cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật Thủy Top để chứng minh quan hệ tốt đẹp sau lùm xùm ngoại tình

Trước đó, Phan Như Thảo từng lên tiếng trước truyền thông để minh oan cho chồng như sau: "Đầu tiên tôi phải đính chính rằng Thủy Top là người bị hại trong chuyện này. Ở bài đăng, tôi chia sẻ ảnh chụp màn hình các cuộc hội thoại mà người ta cố ý nói cô ấy và anh An có điều mờ ám. Tuy nhiên, tôi hiểu chồng mình, tin tưởng Thủy nên khẳng định không hề có chuyện vô lý đó. Hơn nữa, không chỉ Thủy mà hầu hết nhóm bạn nữ chơi chung với vợ chồng tôi đều bị người ta đồn là có ý "cướp" anh An.

Thủy Top đề nghị em đính chính cho bạn ấy, việc này liên quan đến danh dự của bạn ấy, quyền lợi chính đáng của bạn ấy, nên em không thể không làm. Em xác nhận rằng chồng em và Thủy không ai quyến rũ ai như là con đàn bà chuyên đi ăn cướp kia dựng lên. Còn xử lý nó như thế nào, các nạn nhân sẽ tự có cách. Thủy đã rời showbiz nhiều năm nay để tập trung công việc kinh doanh. Những thông tin thất thiệt thế này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và công việc cô ấy. Tôi và ông xã đều xin lỗi Thủy và cả những người xung quanh vì mình mà bị liên lụy. Ông xã cũng rất buồn và nói tôi rằng: Có lẽ vợ chồng mình không nên chơi với ai nữa, để khỏi mang thị phi đến cho họ".

Đích thân Phan Như Thảo từng lên tiếng xin lỗi và minh oan cho Thủy Top trước loạt drama ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của nữ ca sĩ

Thủy Top thường xuyên góp mặt trong những buổi tiệc thân mật ở nhà Phan Như Thảo và Đức An