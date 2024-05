Sau khi nhảy cầu tự tử, thiếu niên 17 tuổi bám vào sà lan rồi bơi vào bờ

Ngày 30-5, Công an TP Hải Phòng cho hay lực lượng chức năng cùng gia đình đã kết thúc công việc tìm kiếm "nạn nhân" nhảy cầu tự tử là Đ.Ng.T.K. (SN 2007, trú tại quận Ngô Quyền).



Đội Cảnh sát Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông tổ chức tìm kiếm nạn nhân

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 3 giờ 1 phút ngày 30-5, Đội Cảnh sát Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hải Phòng nhận được thông báo từ Trung tâm chỉ huy 114 về một nam thiếu niên đã nhảy cầu An Dương 1 với ý định tự tử.

Thông tin ban đầu xác định nạn nhân là Đ.Ng.T.K (SN 2007, trú tại quận Ngô Quyền).

Ngay sau khi nhận tin, Đội Cảnh sát Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã nhanh chóng triển khai một xe cứu nạn cứu hộ dưới nước và một xuồng cứu nạn cứu hộ cùng với 8 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Trong quá trình tìm kiếm, Đội Cảnh sát Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã sử dụng xuồng cứu nạn cứu hộ và thiết bị rà câu, phối hợp chặt chẽ với gia đình và các lực lượng liên quan.

Tuy nhiên, đến khoảng 6 giờ cùng ngày, gia đình Đ.Ng.T.K. đã nhận được thông tin sau khi nhảy cầu, thiếu niên này đã bám vào một sà lan và bơi vào bờ rồi về nhà bạn.