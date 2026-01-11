Sau một cuộc yêu, cảm giác hưng phấn về thể chất lẫn tinh thần là điều nhiều người trải qua. Tuy nhiên, theo cảnh báo của các chuyên gia, một số phản ứng sau "chuyện ấy" không nên xem nhẹ vì có thể liên quan đến vấn đề y tế tiềm ẩn.

Cảnh giác với 7 dấu hiệu xuất hiện sau khi làm "chuyện ấy"

Chia sẻ với Health Shots , bác sĩ Sujata Mukherjee, bác sĩ sản phụ khoa tại Bệnh viện Fortis (Ấn Độ) , cho biết có 7 dấu hiệu xuất hiện sau khi "yêu" mà mọi người cần lưu ý

Đừng chủ quan với những dấu hiệu lạ xuất hiện sau khi làm "chuyện ấy" (Ảnh minh họa).

1. Cảm giác bỏng rát kéo dài

Cảm giác nóng rát sau quan hệ khá thường gặp nhưng không phải là bình thường. Nếu tình trạng này lặp lại nhiều lần, đó có thể là dấu hiệu của phản ứng dị ứng, ma sát quá mức hoặc nhiễm trùng. Khi triệu chứng kéo dài hoặc nặng dần, cần đi khám để xác định nguyên nhân.

2. Xuất hiện chảy máu nhẹ ở phụ nữ

Chảy máu nhẹ "vùng kín" sau khi làm "chuyện ấy" có thể do khô gây trầy xước nhỏ. Tuy nhiên, đây cũng có thể liên quan đến polyp cổ tử cung. Nếu tình trạng này tái diễn, phụ nữ không nên chủ quan.

3. Ngứa ngáy, khó chịu tại "vùng kín"

Ngứa "vùng kín" sau quan hệ có thể là biểu hiện của nhiễm nấm men hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như herpes. Ngoài ra, phản ứng với bao cao su hoặc chất bôi trơn cũng có thể gây ngứa. Khi ngứa kéo dài, cần đi thăm khám.

4. Đau quặn hoặc co rút cơ

Cảm giác co thắt hoặc đau cơ vùng chậu sau khi ân ái không hiếm gặp do hoạt động thể chất mạnh. Tuy nhiên, nếu cơn đau dữ dội hoặc kéo dài, đây có thể là dấu hiệu của lạc nội mạc tử cung hoặc u xơ tử cung ở phụ nữ.

5. Đau đầu bất thường

Một số người gặp phải tình trạng đau đầu sau khi làm "chuyện ấy". Nguyên nhân là do thay đổi hóa chất trong não và căng cơ. Cơn đau có thể nhẹ hoặc dữ dội. Nếu đau đầu xảy ra thường xuyên sau "chuyện ấy", nên đi khám để được tư vấn.

6. Nhiễm trùng đường tiết niệu

Nhiễm trùng đường tiết niệu (Ảnh minh họa).

Hoạt động chăn gối có thể đưa vi khuẩn vào niệu đạo, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Tình trạng này nếu không điều trị sớm có thể lan tới thận và gây biến chứng nghiêm trọng.

Cảm giác buốt rát khi đi tiểu, tiểu nhiều lần hoặc đau bụng dưới là những triệu chứng điển hình của nhiễm trùng đường tiết niệu sau khi "yêu". Đây là dấu hiệu cần được thăm khám y tế sớm.

7. "Vùng kín" có mùi lạ

"Vùng kín" có mùi tự nhiên và mùi này có thể thay đổi theo chu kỳ. Tuy nhiên, nếu xuất hiện mùi hôi dai dẳng hoặc mùi tanh bất thường sau quan hệ, đó có thể là dấu hiệu viêm do vi khuẩn hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi cơ thể phát ra tín hiệu bất thường sau "chuyện ấy", mọi người không nên tự chẩn đoán hay trì hoãn. Việc thăm khám sớm giúp xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh để những vấn đề nhỏ trở thành rủi ro lớn cho sức khỏe.

Nguồn: Health Shots