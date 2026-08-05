Sau khi gỡ bỏ lớp vỏ bọc hào nhoáng, Trương Lăng Hách còn lại những gì?

Trương Lăng Hách đang là một trong những nam diễn viên trẻ nhận được nhiều sự chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt hợp với dòng phim cổ trang cùng loạt vai diễn tạo được hiệu ứng, anh nhanh chóng trở thành cái tên được kỳ vọng trong lứa diễn viên 9x.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho ngoại hình, Trương Lăng Hách cũng liên tục vướng phải tranh luận về diễn xuất. Bởi khi lớp tạo hình hào nhoáng được gỡ bỏ, điều khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi lại là khả năng thực sự của nam diễn viên phía sau vẻ ngoài nổi bật ấy.

Ở Trương Lăng Hách tồn tại một sự đối lập khá rõ ràng. Anh có những yếu tố mà màn ảnh luôn cần ở một nam chính, đó là ngoại hình nổi bật, khí chất lạnh lùng, vóc dáng cao ráo và khả năng tạo cảm giác thu hút ngay từ những khung hình đầu tiên. Nhưng vấn đề là, đôi khi ngôi sao 28 tuổi dường như quá dựa vào những lợi thế này. Thay vì để nhân vật dẫn dắt cảm xúc, anh lại thường khiến người xem có cảm giác đang cố gắng duy trì hình tượng một nam thần đẹp trai, lạnh lùng trên màn ảnh.

Một nhân vật khi xuất hiện không chỉ cần đẹp, mà còn cần có linh hồn. Một người đang đau khổ phải khiến khán giả cảm nhận được sự giằng xé, một người tức giận cần có sự bùng nổ, một người tổn thương cần thể hiện được sự thay đổi trong ánh mắt và biểu cảm. Thế nhưng trong nhiều tác phẩm, cách xử lý cảm xúc của Trương Lăng Hách vẫn bị nhận xét là chưa đủ đa dạng. Anh thường giữ một kiểu biểu cảm an toàn, tập trung vào việc tạo cảm giác đẹp trai, ngầu và có khí chất, nhưng lại thiếu sự chuyển biến cần thiết để khán giả thực sự tin rằng nhân vật đang trải qua những biến cố tâm lý.

Đây cũng là lý do không ít người cho rằng Trương Lăng Hách đang bị mắc kẹt trong chính lợi thế của mình. Ngoại hình giúp anh nhanh chóng nổi tiếng, nhưng cũng khiến mọi biểu hiện trên màn ảnh đều bị soi kỹ hơn. Khi một diễn viên không có lợi thế nhan sắc, khán giả thường tập trung nhiều hơn vào diễn xuất. Nhưng với Trương Lăng Hách, vẻ ngoài quá nổi bật lại trở thành thứ khiến người xem dễ chú ý đến việc anh có đang "làm đẹp hình tượng" hay không.

Tranh luận về vấn đề này từng bùng nổ khi anh xuất hiện với tạo hình bị gọi là "tướng quân kem nền". Trong bộ phim Trục Ngọc, tạo hình của Trương Lăng Hách được đầu tư rất chỉn chu, từ trang phục, kiểu tóc đến lớp trang điểm. Nhưng chính sự hoàn hảo quá mức này lại khiến một bộ phận khán giả cảm thấy nhân vật thiếu đi sự chân thật, đặc biệt với những vai diễn vốn cần sự từng trải, gai góc. Một vị tướng trên chiến trường không thể chỉ có gương mặt đẹp và làn da hoàn hảo, bởi điều khán giả muốn nhìn thấy là dấu vết của những trải nghiệm mà nhân vật đã đi qua.

Hình ảnh tướng quân với lớp kem nền dày đặc, tạo hình chỉn chu không chút bụi bặm của Trương Lăng Hách từng gây tranh cãi.

Trong Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn đang phát sóng, tranh luận này tiếp tục xuất hiện. Bộ phim mang đến cho Trương Lăng Hách một nhân vật có nhiều không gian để thể hiện cảm xúc, nhưng phần thể hiện của anh vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được tất cả khán giả. Một số phân cảnh đáng lẽ cần sự đau đớn, giằng xé hoặc bùng nổ cảm xúc lại bị nhận xét là thiếu chiều sâu khi biểu cảm của nam diễn viên vẫn mang cảm giác quen thuộc. Thay vì khiến người xem quên đi Trương Lăng Hách để nhìn thấy nhân vật, anh lại khiến người xem nhớ rằng đây là một diễn viên đang cố gắng thể hiện vẻ ngoài cuốn hút của mình.

Ngay cả khi nắm trong tay những vai diễn chất lượng, Trương Lăng Hách vẫn không biết cách phát huy.

Có thể nói, vấn đề lớn nhất của Trương Lăng Hách hiện tại không phải là thiếu sức hút. Ngược lại, anh có quá nhiều lợi thế để trở thành một ngôi sao nổi bật, nhưng chính những lợi thế ấy cũng tạo ra áp lực lớn. Khi đã được gắn với danh xưng mỹ nam cổ trang thì mỗi lần xuất hiện, anh không chỉ phải diễn tốt mà còn phải chứng minh rằng bản thân không chỉ là một gương mặt đẹp được đặt vào những bộ trang phục đẹp.

Ngoại hình có thể là tấm vé giúp một diễn viên bước vào ngành giải trí, nhưng không thể là thứ duy trì sự nghiệp mãi mãi. Trương Lăng Hách từng có những vai diễn giúp anh chứng minh khả năng tạo dấu ấn, nhưng để thực sự thoát khỏi cái bóng của một nam thần màn ảnh, anh cần nhiều hơn những ánh mắt lạnh lùng, những góc quay đẹp hay những tạo hình được chăm chút kỹ lưỡng.

Sau cùng, điều khán giả chờ đợi ở Trương Lăng Hách không phải là anh đẹp trai đến mức nào, mà là khi không còn lớp hào quang bao quanh, anh có thể khiến họ tin vào nhân vật của mình đến đâu.