Theo tờ Sohu, vào tối 4/8, "Đệ nhất paparazzi Trung Quốc" Trác Vỹ hiếm hoi tái xuất và khiến dư luận chấn động khi cho biết một ca sĩ "thiên vương" nổi tiếng của làng nhạc Hoa ngữ có con ngoài giá thú, nhưng giấu nhẹm nhiều năm qua. Trác Vỹ cho biết sao nam hạng A và nữ đại gia họ Lưu vốn là bạn thân. Nam ca sĩ từng biểu diễn trong lễ khai trương công ty của đối phương mà không nhận 1 đồng thù lao.

Đến năm 2011, mối liên hệ của "thiên vương" và cô Lưu bại lộ vì vụ tranh chấp cổ phần ở 1 công ty tại Tây An (Trung Quốc). Hai người đã cùng rút vốn khỏi công ty này trong cùng ngày. Không lâu sau, người phụ nữ mang thai và sinh con. Thời điểm đó, nữ doanh nhân và bạn trai sắp đăng ký kết hôn. Nhận thấy thời điểm mang thai không khớp, ngoại hình đứa trẻ cũng không giống mình, nửa kia đã yêu cầu cô Lưu làm giám định ADN. Kết quả cho thấy đứa trẻ không có quan hệ huyết thông với bạn trai nữ đại gia họ Lưu mà là con ruột của "thiên vương làng nhạc". Sau khi sự thật về thân thế của đứa trẻ được làm sáng tỏ, cô Lưu chia tay bạn trai rồi ôm con đến Bắc Kinh (Trung Quốc) lập nghiệp.

"Người tôi đang nhắc đến là siêu sao hàng đầu của làng nhạc Hoa ngữ, tên gồm 3 chữ, nổi tiếng nhờ ca hát, đã kết hôn và có cuộc hôn nhân 'bề ngoài hạnh phúc, bên trong khó nói'. Bé trai đó đã hơn 10 tuổi và hai mẹ con sống rất kín tiếng", Trác Vỹ tiết lộ danh tính của nam ca sĩ có con ngoài giá thú.

Paparazzi Trác Vỹ tái xuất và tiết lộ tin chấn động về 1 thiên vương làng nhạc Hoa ngữ có con ngoài giá thú. Ảnh: Sohu.

Chia sẻ của Trác Vỹ gây dậy sóng MXH Trung Quốc. Ngay lập tức, từ khóa "Thiên vương có con ngoài giá thú" leo thẳng lên top 1 hot search Weibo, với hơn 150 triệu lượt xem. Từ những dữ kiện danh tính mà paparazzi Trác Vỹ úp mở, cư dân mạng ngay lập tức khoanh vùng được đối tượng nghi vấn. Trong đó, người bị réo gọi nhiều nhất là "ông hoàng nhạc pop" Châu Kiệt Luân.

Theo nhiều netizen, không ít chi tiết trong câu chuyện trùng khớp với nam ca sĩ. Trước hết là địa điểm Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc). Ai cũng biết Châu Kiệt Luân có khá nhiều mối liên hệ với thành phố này. Ngoài những lần tổ chức concert gây chú ý, năm 2011, anh từng góp vốn đầu tư vào một công ty tại Tây An, nổi tiếng với chuỗi KTV Fantasy, đồng thời còn trực tiếp cùng ê-kíp đến quảng bá. Sau này, Châu Kiệt Luân đã rút vốn khỏi công ty nói trên. Đây đều là thông tin công khai và công ty quản lý JVR Music (Kiệt Uy Nhĩ) cũng từng ra thông báo xác nhận nam ca sĩ đã thoái vốn.

Điều khiến cư dân mạng chú ý là trong danh sách cổ đông cũ của công ty ở Tây An (Trung Quốc) nói trên thật sự có một nữ cổ đông họ Lưu. Từ đó, nhiều người lần theo thông tin của người phụ nữ tên Lưu Mỗ Tuyết và phát hiện thêm nhiều điểm trùng hợp. Theo lời Trác Vỹ, sau khi bị hủy hôn, người phụ nữ họ Lưu đã lên Bắc Kinh (Trung Quốc) thành lập một công ty mới. Trùng hợp là Lưu Mỗ Tuyết cũng từng mở một doanh nghiệp tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với mốc thời gian khá tương đồng. Dân tình còn tìm thấy một bài báo cũ liên quan đến công ty ẩm thực do Lưu Mỗ Tuyết điều hành. Công ty này từng vướng tranh chấp với một nhà hàng về quyền sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng. Điều đáng nói là nhân vật được nhắc đến trong vụ việc lại chính là Châu Kiệt Luân.

Châu Kiệt Luân bị réo tên ầm ĩ trên MXH Weibo vì có dữ kiện đời tư trùng hợp với nam chính trong câu chuyện của Trác Vỹ. Ảnh: Instagram.

Chưa dừng lại ở đó, netizen còn nghi vấn Châu Kiệt Luân phản bội Côn Lăng từ lúc còn chưa kết hôn. Theo đó, giọng ca Sứ Thanh Hoa hẹn hò Côn Lăng năm 2010. Đến năm 2015, khi nữ người mẫu tròn 22 tuổi, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng tại Anh, Australia và Đài Loan. Thế nhưng giờ đây, nam ca sĩ lại vướng tin có con ngoài giá thú với người phụ nữ khác vào năm 2011.

Hiện, trước những đồn đoán của công chúng, Châu Kiệt Luân vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Tại showbiz Trung Quốc, gia đình hạnh phúc của Châu Kiệt Luân và Côn Lăng được xem là hình mẫu lý tưởng của nhiều người. Sau hơn 10 năm kết hôn, họ có với nhau 3 con. Côn Lăng được chồng yêu chiều hết mực, luôn hỗ trợ cô phát triển sự nghiệp.

Châu Kiệt Luân hẹn hò Côn Lăng năm 2010. Ảnh: Instagram.

Trước nghi vấn ngoại tình sau lưng Côn Lăng, có con ngoài giá thú với bạn thân nữ đại gia, ông hoàng làng nhạc Hoa ngữ chưa lên tiếng phản hồi. Ảnh: Instagram.

Nguồn: QQ, Sohu