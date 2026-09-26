Sau khi giá nhà giảm mạnh, cặp vợ chồng quyết định không bán nữa: Họ biến căn nhà 300m² thành “bước đệm” cho tuổi 40

Yu Shan và Zhang Ying là một cặp vợ chồng trẻ sống tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Cả hai đều sinh năm 1994 và cùng làm công việc thiết kế. Vài năm trước, họ mua một căn nhà biệt lập ở ngoại ô thành phố, đúng vào giai đoạn giá bất động sản ở mức cao. Sau đó thị trường đi xuống, giá nhà giảm mạnh, kế hoạch bán lại cũng không còn thuận lợi.

Thay vì tiếp tục coi căn nhà là một khoản đầu tư không như kỳ vọng, hai người quyết định đổi góc nhìn: biến nó thành nơi mình thực sự muốn sống.

Cũng từ đó, một căn nhà rộng khoảng 300m² được cải tạo theo cách khá khác thường: chỉ còn một phòng ngủ, các không gian còn lại mở tối đa, bao quanh khu vườn rộng 180m². Quan trọng hơn, đây không đơn thuần là một dự án cải tạo nhà ở. Với cặp đôi này, nó còn là bước chuẩn bị cho mục tiêu nghỉ hưu ở tuổi 40.

Đập thông 4 phòng, dành 180m² chỉ để làm vườn

Trước khi sửa, căn nhà có nhiều phòng nhỏ theo bố cục quen thuộc. Nhưng Yu Shan và Zhang Ying không cần nhiều phòng ngủ. Nhà chỉ có hai vợ chồng, một chú chó và hai con mèo, vì thế họ quyết định gộp bốn phòng thành một không gian lớn khoảng 120m², phần diện tích còn lại dành cho khu vườn.

Toàn bộ quá trình cải tạo kéo dài khoảng hai năm.

Đối với hai người, khu vườn mới là “trái tim” của căn nhà. Họ thậm chí hoàn thiện phần sân vườn trước rồi mới bắt tay vào thiết kế nội thất, bởi cây cối cần thời gian để phát triển và hòa vào không gian sống.

Khu vườn có dáng chữ U, chia thành vườn trước và vườn sau. Vì thích cảm giác được sống giữa một khu rừng nhỏ, hai vợ chồng trồng khoảng 60-70 loại cây khác nhau, trong đó có ba cây thông đen được họ coi như “báu vật”.

Lá rụng không bị quét sạch mà được giữ lại để phân hủy tự nhiên, trở thành dưỡng chất cho đất. Hệ thống tưới cây có thể điều khiển bằng điện thoại, nhờ vậy mỗi khi hai người đi công tác, khu vườn vẫn được chăm sóc theo lịch hẹn giờ.

Cách làm này cho thấy một quan niệm khá thú vị về nhà ở: diện tích lớn chưa chắc phải dùng để chứa thật nhiều phòng, thật nhiều đồ. Nếu gia đình ít người, một phần diện tích hoàn toàn có thể đổi lấy khoảng xanh và chất lượng sống.

Cửa sổ dài hơn 7 mét để “mang khu vườn vào nhà”

Một nhược điểm của căn nhà là vị trí thiếu ánh sáng tự nhiên. Ban đầu, cửa phòng khách chỉ rộng khoảng 4 mét, bên cạnh lại là khu bếp kín khiến không gian càng tối.

Hai nhà thiết kế quyết định phá bỏ bố cục cũ, mở rộng khu vực này và tạo một hệ cửa sổ dài hơn 7 mét chạy ngang mặt nhà.

Nhờ vậy, khi ngồi bên trong, tầm nhìn gần như được kéo thẳng ra khu vườn. Những ô cửa khác nhau cũng được thiết kế theo nhiều cách đóng mở, giúp khung cảnh bên ngoài thay đổi tùy từng vị trí.

Ngược lại, phần sàn trong nhà được sử dụng tông tối. Đây tưởng như là lựa chọn khá mạo hiểm với một ngôi nhà vốn thiếu sáng, nhưng mục đích của hai người là tạo độ tương phản: bên trong trầm, tối và tĩnh; bên ngoài là cây xanh, ánh sáng và khoảng sân rộng.

Khi mở cửa hoặc nhìn qua khung kính, khu vườn nhờ vậy càng trở nên nổi bật.

Không mua đồ để “lấp đầy nhà”, chỉ giữ những thứ thực sự thích

Cả Yu Shan và Zhang Ying đều là nhà thiết kế nên căn nhà cũng trở thành một dự án rất cá nhân.

Một người phụ trách phần nội thất cứng, người còn lại chịu trách nhiệm đồ nội thất mềm. Nguyên tắc quan trọng nhất là không cố biến căn nhà thành một showroom hoàn hảo, mà chỉ đưa vào những món đồ gắn với trải nghiệm của hai người.

Có những chiếc cột trang trí được tạo nên từ loại ghế nhựa quen thuộc ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Một chiếc đầu sư tử được mang về sau một dự án ở Quảng Châu. Nồi đồng, đồ gốm đen và nhiều vật dụng khác cũng đến từ những chuyến công tác.

Chiếc bàn làm việc hình trăng lưỡi liềm còn xuất phát từ một câu chuyện riêng. Trong một lần người chồng đi công tác xa, người vợ gọi video và cho anh xem vầng trăng trên trời. Sau đó, cô thiết kế một chiếc bàn hình trăng khuyết, như một cách “mang nỗi nhớ nhà trở về”.

Những chi tiết ấy khiến căn nhà không chạy theo một phong cách nội thất cụ thể. Mỗi món đồ tồn tại vì nó có câu chuyện và được chủ nhân thực sự yêu thích.

Hai người cũng dành diện tích lớn cho không gian sinh hoạt chung và một “bếp giao lưu”. Bạn bè thường được mời đến nấu ăn, trò chuyện, làm đồ thủ công. Từ khi chuyển về đây, họ thậm chí nấu ăn thường xuyên hơn trước.

Phòng làm việc và bồn tắm được giấu trong một ngôi nhà gỗ

Một trong những khu vực đặc biệt nhất nằm ngay giữa khu vườn: một căn nhà gỗ nhỏ chứa phòng làm việc và khu vực đặt bồn tắm.

Sau khi tắm, chủ nhà có thể chuyển sang bàn làm việc gần như ngay lập tức để ghi lại ý tưởng.

Không gian này cũng được thiết kế để thay đổi theo mùa. Hai vợ chồng không cố tạo một khu vườn xanh tốt quanh năm mà chấp nhận lá rụng, côn trùng, những thay đổi của mùa xuân và mùa thu.

Bướm xuất hiện vào mùa xuân. Côn trùng trú đông trong vườn. Mèo hoang thỉnh thoảng đi ngang qua. Thậm chí từng có một con tắc kè xuất hiện ngay trong bồn tắm.

Thay vì coi đó là những yếu tố cần loại bỏ, hai người xem chúng như một phần của trải nghiệm sống gần thiên nhiên.

Có nhà rồi lại chỉ muốn… về nhà

Trước đây, bạn bè thường ngưỡng mộ công việc của hai người vì họ có thể vừa làm vừa đi nhiều nơi. Nhưng điều thú vị là sau khi hoàn thiện căn nhà này, cả hai lại bắt đầu nhớ nhà nhiều hơn.

Mỗi chuyến công tác, họ thường xuyên kiểm tra chuyến bay hoặc chuyến tàu sớm nhất để trở về. Những câu hỏi trước đây không tồn tại cũng xuất hiện: cây trong vườn có ổn không, thời tiết ở nhà thế nào, chó mèo ra sao?

Nói cách khác, căn nhà không khiến họ muốn sở hữu thêm. Nó khiến họ muốn ở lại nhiều hơn.

Xây “nhà dưỡng già” khi mới ngoài 30 tuổi

Phần thú vị nhất trong câu chuyện có lẽ nằm ở kế hoạch tương lai.

Mục tiêu của hai vợ chồng là nghỉ hưu hoặc ít nhất giảm đáng kể khối lượng công việc khi khoảng 40 tuổi. Trước mốc đó, họ dự định dần chuyển giao công ty cho các học trò, xây dựng cách làm việc linh hoạt hơn và dành nhiều thời gian cho cuộc sống.

Theo quan điểm của họ, đợi đến 60 hay 70 tuổi mới bắt đầu tận hưởng có thể là quá muộn với một số trải nghiệm. Khi ấy, tài chính có thể tốt hơn nhưng sức khỏe, năng lượng và khả năng khám phá thế giới không còn giống tuổi 40.

Bởi vậy, căn nhà hiện tại được họ coi như một cuộc “diễn tập nghỉ hưu sớm”.

Tất nhiên, nghỉ hưu ở tuổi 40 không phải mục tiêu phù hợp với tất cả mọi người. Điều đáng tham khảo hơn có lẽ là cách hai người đặt câu hỏi từ rất sớm: mình muốn sống như thế nào trong 10 hay 20 năm tới, cần bao nhiêu tiền, cần một công việc ra sao và một căn nhà như thế nào mới thực sự phục vụ cuộc sống ấy?

Thay vì mua một căn nhà thật lớn rồi cố tìm đồ để lấp đầy, Yu Shan và Zhang Ying làm ngược lại. Họ bỏ bớt phòng, giữ ít đồ hơn, dành diện tích lớn cho cây cối, bạn bè và những hoạt động mình thích.

Với họ, “nhà dưỡng già” không nhất thiết là nơi người ta chuyển đến sau tuổi 60. Nó có thể được chuẩn bị từ tuổi 30 – khi người ta bắt đầu hiểu mình muốn dùng thời gian, tiền bạc và không gian sống của mình vào điều gì.