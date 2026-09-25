36 tuổi, độc thân và sống một mình trong căn hộ 150m²: Ngôi nhà khiến nhiều người nhận ra ở một mình vẫn có thể rất đủ đầy

Ở tuổi 36, chủ nhân của căn hộ này sống độc thân, làm công việc tự do và lựa chọn một nhịp sống khá khác với hình dung quen thuộc về một người sống một mình. Căn hộ rộng 150m², gồm ba phòng ngủ, được cô cải tạo theo phong cách Pháp nhẹ nhàng. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những bức ảnh đẹp, rất dễ bỏ qua phần đáng giá nhất của ngôi nhà: gần như mọi khu vực đều được thiết kế dựa trên thói quen sinh hoạt thực tế.

Ngôi nhà không cố chứng minh sự sang trọng bằng những món nội thất đắt đỏ. Thay vào đó, chủ nhà tập trung vào ba thứ: thuận tiện, lưu trữ và cảm giác thoải mái khi sử dụng mỗi ngày. Chính điều đó khiến căn hộ vừa đẹp nhưng không quá kiểu cách, vừa nhiều đồ nhưng vẫn giữ được cảm giác gọn gàng.

Lối vào được thiết kế để chặn sự lộn xộn ngay từ cửa

Ngay khu vực cửa ra vào, chủ nhà tận dụng độ chênh sẵn có của mặt sàn để tạo thành một khu vực thấp hơn. Những món đồ dễ mang bụi vào nhà như giày dép, kiện hàng giao đến đều được xử lý ở đây, nhờ vậy phần sàn phía trong sạch sẽ hơn.

Một vách kính trong suốt được kết hợp với tủ giày, vừa tạo ranh giới giữa các khu vực, vừa không khiến lối vào bị bí. Sau khoảng hai năm sinh sống, chủ nhà còn bổ sung thêm một dãy tủ lớn đối diện cửa, dùng để cất quần áo mặc ngoài, túi xách, vali và nhiều món đồ lặt vặt thường xuất hiện ngay khi vừa bước vào nhà.

Đây cũng là một nguyên tắc khá đáng học hỏi: muốn nhà ít bừa, đừng chỉ nghĩ đến chuyện dọn dẹp. Hãy tạo sẵn một nơi để đồ ngay tại điểm chúng thường xuất hiện.

Phòng 9m² vừa là nơi làm việc, vừa thành góc tập luyện

Một phòng ngủ nhỏ ban đầu được cải tạo thành không gian làm việc rộng khoảng 9m². Chủ nhà mở rộng khu vực này về phía sảnh và sử dụng tủ cùng vách kính để phân chia thay vì xây tường kín.

Khi cần, căn phòng cũng trở thành nơi tập thể dục. Bàn làm việc có thể điều chỉnh độ cao để chuyển từ tư thế ngồi sang đứng, trong khi hệ kệ mở giúp không gian nhỏ không bị cảm giác nặng nề.

Với người làm việc tự do, đây là một chi tiết rất thực tế. Một căn phòng không nhất thiết chỉ phục vụ duy nhất một chức năng. Khi diện tích được tổ chức hợp lý, cùng một không gian hoàn toàn có thể đáp ứng hai hoặc ba nhu cầu khác nhau.

Phòng khách 40m² đẹp, nhưng ấn tượng nhất lại là bức tường tủ dài 6,8m

Phòng khách, phòng ăn và phần ban công khép kín có tổng diện tích khoảng 40m². Sàn gỗ lát xương cá cùng cách phối sáng tối tạo nên vẻ cổ điển đúng tinh thần Pháp, nhưng chi tiết đáng chú ý nhất lại là hệ tủ kéo dài tới 6,8m ở khu vực bếp và ban công.

Một bức tường gần như được dành riêng cho lưu trữ. Đồ ăn nhẹ, đồ uống, thiết bị nhỏ, hạt cà phê, tách trà, đồ vệ sinh và nhiều món đồ dùng hàng ngày đều có vị trí riêng. Chủ nhà còn chia các tầng tủ dựa trên tần suất sử dụng: món dùng thường xuyên đặt ở vị trí dễ lấy, món ít dùng hơn được chuyển xuống các ngăn thấp.

Điều thú vị là cô không theo đuổi kiểu “ít đồ bằng mọi giá”. Sống một mình nhưng cô vẫn mua dự trữ một số đồ gia dụng khi có đợt giảm giá. Khác biệt nằm ở chỗ: đã mua thì phải có chỗ cất.

Đây có lẽ cũng là lý do căn nhà nhiều đồ nhưng không tạo cảm giác lộn xộn.

Phòng kho chỉ 2m² nhưng giữ trật tự cho cả căn nhà

Một trong những cải tạo mà chủ nhà tâm đắc nhất là phòng kho rộng vỏn vẹn khoảng 2m², được chuyển đổi từ khu vực đặt thiết bị điều hòa.

Bên trong, cô bố trí hệ giá chữ L có thể điều chỉnh độ cao. Ổ cắm điện được lắp sẵn để các thiết bị vệ sinh có thể đặt tại đây và sạc. Mặt sau cánh cửa còn có bảng đục lỗ để treo phụ kiện robot hút bụi và các dụng cụ nhỏ.

Phòng kho nhỏ nhưng giải quyết một vấn đề rất lớn: những món đồ khó đẹp khi bày ra ngoài đều có nơi để biến mất.

Trong nhiều gia đình, cảm giác bừa bộn không hẳn xuất phát từ việc có quá nhiều đồ mà vì thiếu một khu vực “hậu cần”. Khi chổi, máy hút bụi, đồ vệ sinh, thùng dự trữ đều bị đẩy ra ngoài không gian sinh hoạt, phòng khách và bếp rất khó giữ được vẻ gọn gàng.

Bếp 7m²: Chủ nhà chọn tiện dụng thay vì cố giấu mọi thứ

Căn bếp rộng khoảng 7m², không phải diện tích lớn. Thay vì chạy theo xu hướng bếp mở, chủ nhà giữ bếp kín và ưu tiên thao tác.

Mặt bằng bếp được bố trí theo dạng hai dãy song song, giúp chu trình rửa – sơ chế – nấu nướng diễn ra liền mạch. Hai khu vực mặt bàn còn có độ cao khác nhau: khoảng 90cm ở vị trí rửa và 85cm tại khu vực nấu.

Đáng chú ý hơn cả là cách cô tổ chức đồ dùng. Những dụng cụ được sử dụng thường xuyên được treo ngay trên tường hoặc đặt trên kệ mở. Không gian dưới bồn rửa có thêm giá để đồ vệ sinh; cánh tủ cũng được tận dụng để treo những vật dụng nhẹ. Chén đĩa và dụng cụ nấu ăn được cất trong các hệ ngăn kéo để có thể lấy ra ngay khi cần.

Quan điểm của chủ nhà khá rõ ràng: với một căn bếp nhỏ, thuận tiện đôi khi quan trọng hơn việc mọi thứ phải được giấu kín để trông “đẹp như ảnh”.

Phòng ngủ không vuông vắn nhưng lại trở thành điểm nhấn

Phòng ngủ chính có mặt bằng hình thoi – kiểu bố cục mà ban đầu chủ nhà không thích. Thế nhưng sau khi hoàn thiện, chính phần không vuông vắn này lại giúp căn phòng mang nét riêng.

Ba cửa sổ lớn sát sàn đưa nhiều ánh sáng tự nhiên vào phòng. Những góc không thuận tiện để bố trí nội thất được biến thành nơi trưng bày thay vì cố nhồi thêm tủ. Khu thay đồ sử dụng tủ màu trắng ngà kết hợp tay nắm đồng, giữ được tinh thần nhẹ nhàng của phong cách Pháp.

Phòng tắm chính chỉ rộng khoảng 4,5m² nhưng chủ nhà vẫn dành chỗ cho bồn tắm – một nhu cầu mà cô thực sự coi trọng. Xe đẩy và kệ treo tường được bổ sung để tăng khả năng lưu trữ mà không khiến mặt bàn bị phủ kín đồ dùng.

Một người sống vẫn có thể thiết kế cả ngôi nhà thật nghiêm túc

Ban công cuối nhà vừa đảm nhiệm chức năng giặt sấy, chứa đồ vệ sinh, vừa có bồn rửa và nhiều cây xanh. Thay vì coi đây là không gian phụ, chủ nhà tiếp tục tổ chức nó theo cùng một nguyên tắc: thứ gì cũng phải vừa thuận tiện khi sử dụng, vừa đủ đẹp để nhìn mỗi ngày.

Có lẽ điểm đáng chú ý nhất của căn hộ này không nằm ở việc một phụ nữ độc thân 36 tuổi sở hữu căn nhà rộng 150m². Điều thú vị hơn là cách cô coi cuộc sống hiện tại của mình là một trạng thái đáng để đầu tư nghiêm túc.

Không chờ đến khi có gia đình mới mua đồ tốt. Không chờ đông người mới thiết kế một căn bếp tiện dụng. Không vì sống một mình mà chấp nhận một căn nhà tạm bợ.

Và sau khi nhìn hết căn hộ, người ta dễ nhận ra một điều: một ngôi nhà khiến chủ nhân thấy thoải mái chưa chắc cần quá nhiều đồ đắt tiền. Quan trọng hơn là mỗi mét vuông đều được thiết kế quanh chính người đang sống trong đó.