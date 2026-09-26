Mua nhà trong 2 năm tới, hãy nhớ 3 nguyên tắc này: Ưu tiên nhà mật độ thấp, cân nhắc nhà thô và thận trọng với 3 kiểu bất động sản

Không ít người chọn nhà trong trạng thái quá hào hứng: thấy giá vừa túi tiền, nội thất đẹp, dự án quảng cáo hấp dẫn là nhanh chóng đặt cọc. Nhưng sau vài tháng hoặc vài năm sinh sống, những nhược điểm về mật độ dân cư, chất lượng hoàn thiện, giao thông hay khả năng bán lại mới bắt đầu lộ rõ.

Nếu đang có ý định mua nhà trong khoảng hai năm tới, có 3 nguyên tắc đáng để tham khảo: ưu tiên những dự án có mật độ cư dân hợp lý; cân nhắc nhà bàn giao thô hoặc cơ bản thay vì quá phụ thuộc vào nội thất hoàn thiện sẵn; đồng thời thận trọng với 3 kiểu nhà có thể gây bất tiện hoặc khó thanh khoản về sau.

1. Nếu có điều kiện, nên ưu tiên nhà thấp tầng hoặc dự án có mật độ dân cư vừa phải

Không nhất thiết phải là biệt thự theo đúng nghĩa. Điều đáng quan tâm hơn là số tầng, số căn hộ trên một mặt sàn, khoảng cách giữa các tòa nhà và mật độ cư dân của toàn dự án.

Những khu nhà thấp tầng hoặc chung cư có mật độ vừa phải thường có một số lợi thế dễ nhận thấy.

Trước hết là bố cục căn hộ. Khi một tầng không phải “nhồi” quá nhiều căn hộ, mặt bằng thường dễ bố trí hơn: phòng khách có tỷ lệ cân đối, phòng ngủ có cửa sổ, hành lang trong nhà ít bị kéo dài và diện tích chết cũng giảm.

Thứ hai là trải nghiệm sử dụng không gian chung. Với những dự án có số căn hộ trên mỗi tầng thấp, thang máy thường bớt áp lực vào giờ cao điểm. Đây là yếu tố tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc thường xuyên phải di chuyển vào giờ đi làm, tan tầm.

Thứ ba là ánh sáng, thông gió và độ riêng tư. Các tòa nhà có khoảng cách hợp lý, mật độ xây dựng không quá cao thường đem lại cảm giác thoáng hơn, ít bị che sáng và bớt ngột ngạt.

Tuy nhiên, người mua cũng cần tính toán kỹ chi phí. Nhà thấp tầng hoặc dự án mật độ thấp đôi khi có giá cao hơn, phí quản lý cao hơn hoặc nguồn cung ít hơn. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào tên gọi “biệt thự”, “nhà vườn” hay “chung cư cao cấp”, hãy nhìn vào những con số cụ thể: mật độ xây dựng, số căn mỗi tầng, số thang máy, diện tích sử dụng thực tế và tiện ích quanh nhà.

2. Nếu muốn chủ động về chất lượng, có thể cân nhắc nhà bàn giao thô hoặc hoàn thiện cơ bản

Nhà hoàn thiện sẵn có một ưu điểm rất rõ: tiện. Người mua gần như chỉ cần sắm thêm đồ đạc là có thể chuyển vào ở.

Nhưng sự tiện lợi này đôi khi đi kèm một nhược điểm: người mua khó kiểm soát hoàn toàn chất lượng vật liệu và quá trình thi công.

Có những căn hộ nhìn rất đẹp lúc bàn giao nhưng sau một thời gian sử dụng mới phát sinh vấn đề như cửa tủ xệ, sàn phồng, thiết bị vệ sinh xuống cấp, lớp sơn nứt, chống thấm không tốt hay hệ thống điện nước phải sửa chữa.

Điều đáng nói là người mua thường khó biết chính xác chi phí thực tế của gói hoàn thiện đã được cộng vào giá căn hộ là bao nhiêu. Một căn nhà được quảng cáo sử dụng vật liệu cao cấp chưa chắc toàn bộ hạng mục bên trong đều đạt chất lượng tương xứng.

Ngoài ra, nhà hoàn thiện sẵn thường có thiết kế tương đối đồng nhất. Nếu phong cách, công năng hoặc cách bố trí không phù hợp với nhu cầu gia đình, chủ nhà có thể phải tháo bỏ rồi làm lại. Khi đó, khoản tiền từng trả cho nội thất hoàn thiện trở thành một phần chi phí bị lãng phí.

Với người có thời gian và muốn ở lâu dài, nhà bàn giao thô hoặc hoàn thiện cơ bản vì thế là một phương án đáng cân nhắc. Chủ nhà có thể lựa chọn vật liệu theo ngân sách, kiểm soát quá trình thi công và bố trí không gian đúng với nhu cầu của mình.

Dĩ nhiên, phương án này cũng không hoàn toàn “nhàn”. Tự hoàn thiện nhà đồng nghĩa với việc phải tìm đơn vị thi công, theo dõi tiến độ và chuẩn bị một khoản dự phòng cho chi phí phát sinh.

Nói cách khác, không phải nhà hoàn thiện sẵn là xấu, cũng không phải nhà thô lúc nào cũng tốt hơn. Điều quan trọng là người mua phải biết mình đang trả tiền cho điều gì.

3. Ba kiểu nhà nên cân nhắc thật kỹ trước khi xuống tiền

Nhà không có thang máy nhưng nằm ở tầng cao

Những căn hộ kiểu cũ không có thang máy thường có lợi thế lớn nhất là giá mềm.

Nếu căn hộ nằm ở tầng thấp, vị trí tốt và phục vụ nhu cầu ở thực, đây vẫn có thể là lựa chọn phù hợp với một số gia đình.

Nhưng với những căn ở tầng cao, người mua cần hình dung rất thực tế về cuộc sống trong 5-10 năm tới.

Khi còn trẻ, việc leo vài tầng mỗi ngày có thể chưa phải vấn đề. Nhưng khi gia đình có trẻ nhỏ, phải bê xe đẩy, mang đồ nặng hoặc sống cùng người cao tuổi, cầu thang sẽ trở thành một bất tiện đáng kể.

Khả năng bán lại cũng cần tính tới. Trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến tiện nghi và khả năng tiếp cận, những căn hộ tầng cao không có thang máy thường kén khách hơn.

Chung cư siêu cao tầng, số căn mỗi tầng quá lớn

Nhà cao tầng không đồng nghĩa với bất tiện. Nhiều dự án cao tầng vẫn vận hành rất tốt nếu thiết kế thang máy, hành lang, bãi xe và hạ tầng nội khu hợp lý.

Điều người mua cần cảnh giác là mật độ.

Một tòa nhà có rất nhiều căn hộ nhưng số lượng thang máy ít có thể khiến thời gian chờ đợi kéo dài vào giờ cao điểm. Tương tự, quá nhiều căn trên một mặt sàn có thể làm hành lang đông đúc, giảm sự riêng tư và tạo áp lực lên khu vực để xe, khu sinh hoạt chung.

Khi đi xem nhà, đừng chỉ xem căn hộ mẫu. Hãy hỏi rõ: mỗi tầng có bao nhiêu căn, mỗi tòa có bao nhiêu thang máy, dân số dự kiến của cả khu là bao nhiêu và bãi xe được thiết kế cho bao nhiêu phương tiện.

Những con số này đôi khi đáng giá hơn cả một căn bếp đẹp.

Nhà ở quá xa nhưng hạ tầng chưa theo kịp

Một căn nhà ở xa trung tâm không nhất thiết là lựa chọn tồi. Nếu khu vực có giao thông tốt, trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị và các dịch vụ cơ bản, người mua vẫn có thể có chất lượng sống tốt với mức giá hợp lý hơn.

Rủi ro nằm ở những khu vực mà giá nhà rẻ chủ yếu vì hạ tầng chưa hình thành.

Có những người mua nhà vì kỳ vọng tương lai sẽ có đường lớn, trung tâm thương mại hoặc tuyến giao thông mới. Nhưng nếu kế hoạch đó chậm nhiều năm, người mua có thể phải sống trong tình trạng đi làm xa, thiếu dịch vụ, con cái đi học bất tiện trong một thời gian rất dài.

Đặc biệt với người mua bằng khoản vay lớn, một căn nhà rẻ nhưng khiến gia đình tốn thêm hàng triệu đồng mỗi tháng cho xăng xe, gửi xe hoặc di chuyển cũng chưa chắc đã là phương án tiết kiệm.

Đừng chỉ hỏi “căn nhà này có đẹp không?”

Khi mua một căn nhà để ở, câu hỏi quan trọng hơn nên là: 5 năm nữa mình còn thấy nó thuận tiện hay không?

Mua nhà là một trong những quyết định tài chính lớn nhất của nhiều gia đình. Chênh vài trăm triệu đồng đã là một khoản đáng kể, nhưng chọn sai căn nhà còn có thể khiến người mua mất thêm tiền sửa chữa, chi phí đi lại và nhiều năm sống trong sự bất tiện.

Vì thế, thay vì mua nhà chỉ bằng cảm xúc, hãy dành thời gian quan sát và so sánh.

Trong hai năm tới, có thể ghi nhớ 3 nguyên tắc đơn giản: ưu tiên mật độ sống vừa phải, cân nhắc kỹ giữa nhà hoàn thiện sẵn và nhà thô, đồng thời thận trọng với nhà không thang máy ở tầng cao, chung cư quá đông và những căn nhà nằm quá xa hạ tầng thiết yếu.

Một căn nhà tốt không nhất thiết phải lớn nhất hay đẹp nhất. Đó là căn nhà mà sau nhiều năm, bạn vẫn thấy số tiền mình đã bỏ ra là xứng đáng.