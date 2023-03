Sau khi bất ngờ kết hôn, Thanh Trúc xuất hiện trong phim mới, lên án thói trọng nam khinh nữ

Vào tháng 1/2023, Thanh Trúc bất ngờ công bố thông tin đã đăng ký kết hôn với bạn trai. Thanh Trúc cho biết, chồng lớn hơn cô 2 tuổi, là người đàn ông có trách nhiệm. Sau khi đăng ký kết hôn, Thanh Trúc quyết định tạm dừng đóng phim trong 2 năm để xây dựng tổ ấm nhỏ.

"17 năm qua tôi đã dành hết thời gian cho nghệ thuật. Bây giờ, tôi muốn tạm gác công việc diễn xuất lại để vun vén cho tổ ấm nhỏ. Tuổi của tôi ai cũng có gia đình, con cái hết. Bây giờ, nhìn lại thì tôi có gia tài phim ảnh nhưng chưa có gia đình riêng", Thanh Trúc nói thêm.

Thanh Trúc đóng vai An trong phim mới. Ảnh: ĐPCC

Trước khi tạm ngưng hoạt động, Thanh Trúc đã kịp quay phim mới mang tên Vạn dặm nhân sinh, cô chia sẻ: "Phải nói là đúng lúc, đúng thời điểm. Cầm kịch bản trên tay Trúc thấy mình và nhân vật An có rất nhiều điều tương đồng, đặc biệt là tính cách. Một cô gái có vẻ ngoài rất khác với nội tâm. An mượn công việc để giấu đi tình cảm trong mình còn Trúc thì cũng thường xuyên giấu nỗi buồn vào bên trong, không để mọi người nhìn thấy. Vì khá tương đồng nên nhận được kịch bản này Trúc cảm thấy mình nên biến nhân vật An thành của mình. Nhân vật cũng có những câu nói, cảm xúc và suy nghĩ cực kỳ giống Trúc ngoài đời khiến Trúc cảm thấy mình có thể sống trong nhân vật, bộc lộ được hết tất cả tính cách của nhân vật An thật trọn vẹn".

Nhân vật của cô là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc. Ảnh: ĐPCC

Nhân vật An của Thanh Trúc là một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, cuồng công việc. An có nội tâm phức tạp, nhiều tâm sự bên trong vì thiếu thốn tình cảm của cha mẹ từ nhỏ. Là em gái út, cô thường xuyên bị anh Ba bắt nạt, mẹ lạnh nhạt quát mắng. Tuy chưa từng rơi vào hoàn cảnh bị phân biệt đối xử như nhân vật nhưng Thanh Trúc đã thấy điều tương tự ở gia đình một người bạn.

Nữ diễn viên khẳng định chuyện trọng nam khinh nữ vẫn còn xuất hiện trong xã hội hiện đại. Bạn của nữ diễn viên dù dốc hết tâm trí lo cho gia đình nhưng không nhận lại được tình yêu thương và sự quan tâm. Cô tâm sự: "Gia đình mà Trúc biết thì người cha đã mất rồi, người mẹ hiện giờ đang bị lẫn trí và khi không còn lao động được thì những người con lại đùn đẩy trách nhiệm chỉ có người con gái gồng mình lo cho mẹ. Nhân vật An mà Trúc đảm nhận là một cô gái mong muốn thể hiện chữ hiếu với cha mẹ nhưng dù cố gắng cỡ nào thì mọi việc cũng không đi đến đâu. Điều đó tạo thành một vòng tròn tâm lý khiến mọi thứ liên tục trúc trắc. Có thể nói hành động cổ hủ trọng nam khinh nữ chỉ khiến cho người khác khổ tâm, mệt mỏi và áp lực mà thôi".

Dẫu vậy, An vẫn gặp nhiều trở ngại vì tư tưởng trọng nam khinh nữ. Ảnh: ĐPCC

Thanh Trúc và nghệ sĩ Thanh Nam. Ảnh: ĐPCC

Nguyễn Quốc Trường Thịnh - Thanh Trúc - Thanh Bình. Ảnh: ĐPCC

Vạn dặm nhân sinh xoay quanh những mâu thuẫn trong gia đình bà Mỹ (Ngân Quỳnh) - ông Ba (Thanh Nam) và 3 người con Thắng (Thanh Bình), Tâm (Trường Thịnh), An (Thanh Trúc). Vốn không hòa thuận, yêu thương nhau từ trước nên khi bà Mỹ - trụ cột chính trong nhà đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông không khí gia đình trở nên tồi tệ hơn nữa.

Mâu thuẫn nội tại của Gia đình ông Ba dần rõ nét, mặc dù An (em gái út) thành công trong công việc và có địa vị xã hội cao nhưng vẫn không được gia đình công nhận, nhất là Tâm (anh trai). Vì thế mọi lời nói của An đều bị Tâm phản bác theo kiểu mặc định không cần lý lẽ.

Phim Vạn dặm nhân sinh phát sóng lúc 19g35 từ thứ Hai đến thứ Năm mỗi tuần trên VTV9 từ 15/03.