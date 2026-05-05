Sáu hòn đảo, một tầm nhìn: SIX & SIX PRIVATE ISLANDS công bố kế hoạch tái định hình thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Maldives

SIX & SIX PRIVATE ISLANDS, thương hiệu khách sạn định hướng phong cách sống, chính thức công bố kế hoạch tái định hình phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng mang thương hiệu (branded residences) tại Maldives thông qua việc phát triển sáu dự án dân cư siêu sang trong vòng sáu năm tới.

Có trụ sở tại thủ đô Malé, doanh nghiệp sở hữu tầm nhìn sâu sắc về giá trị độc bản của quần đảo thiên đường này - một trong những điểm đến được săn đón bậc nhất thế giới. Từ đó, SIX & SIX mang đến bộ sưu tập các dự án đẳng cấp, được kiến tạo dựa trên ba trụ cột: sự nguyên bản, tính nghệ thuật và định hướng phát triển bền vững.

Dự kiến ra mắt từ năm 2026, mỗi hòn đảo riêng biệt sẽ được kể bằng một câu chuyện và ngôn ngữ thiết kế riêng, tạo nên những trải nghiệm độc bản. Dù không trùng lặp, tất cả sẽ cùng hợp thành một hệ sinh thái nâng tầm phong cách sống tại Maldives, lấy cảm hứng từ nhịp điệu tự nhiên của đại dương. Yếu tố bền vững là nền tảng xuyên suốt, với mục tiêu tất cả các dự án đều đạt chứng nhận EarthCheck.

Khởi đầu cho hành trình kiến tạo, SIX & SIX PRIVATE ISLANDS ra mắt hai dự án tiên phong, mở ra trải nghiệm đảo riêng tư nơi sự tĩnh lặng, tinh khiết và kết nối toàn cầu hòa quyện trong một chuẩn mực sống mới.

RAH GILI MALDIVES - Ốc đảo bí ẩn nơi thời gian ngừng trôi

Vị trí: South Malé Atoll – cách sân bay quốc tế Velana 40 phút di chuyển bằng tàu cao tốc

Diện tích đảo: 87.700 m²

Số lượng biệt thự: 74 căn (171 – 257 m²)

RAH GILI MALDIVES là chốn nghỉ dưỡng riêng tư, nơi không gian, sự tĩnh lặng và kết nối với thiên nhiên được đặt lên hàng đầu. Khu nghỉ sở hữu 74 biệt thự ven biển và trên mặt nước, thiết kế tinh tế với không gian mở ngập tràn ánh sáng, sân hiên ngoài trời và hồ bơi riêng. Điểm nhấn độc đáo là mỗi biệt thự trên mặt nước đều được trang bị cầu trượt dài 18 mét, mang đến trải nghiệm vui chơi đầy cảm hứng bên cạnh sự an yên đặc trưng của đảo. Nằm cạnh khu bảo tồn cá heo, RAH GILI mang đến chuỗi trải nghiệm gần gũi thiên nhiên như: Lặn biển đạt chuẩn PADI, quan sát động vật hoang dã, chương trình bảo tồn san hô và yoga bên bờ biển.

Vùng biển xung quanh RAH GILI MALDIVES là nơi sinh sống của một quần thể cá heo

Khi màn đêm buông xuống, nhịp sống đảo trở nên sống động với beach club, rạp chiếu phim ngoài trời và những chương trình âm nhạc được tuyển chọn, tạo nên một không gian giao thoa giữa thư giãn và kết nối.

DON MAAGA MALDIVES - Thiên đường ẩm thực giữa đại dương

Vị trí: South Malé Atoll – cách sân bay quốc tế Velana 25 phút đi tàu cao tốc

Diện tích đảo: 117.275 m²

Số lượng biệt thự: 57 căn (515 – 9.000 m²)

Nằm tại South Malé Atoll, DON MAAGA MALDIVES định nghĩa chuẩn mực nghỉ dưỡng siêu sang với quy mô bề thế, sự kín đáo tuyệt đối và dịch vụ cá nhân hóa đến từng chi tiết. Mỗi chủ biệt thự được chăm sóc bởi quản gia riêng, đầu bếp cá nhân cùng trải nghiệm ẩm thực tại villa, kiến tạo một thế giới đảo riêng biệt, khép kín và đầy tinh tế.

Những biệt thự tại đây được kiến tạo với quy mô ấn tượng, trần cao thoáng đạt, hồ bơi riêng bao quanh cùng các chi tiết thiết kế đặt riêng bằng tay tinh xảo. Từ các Water Villa hướng bình minh rộng 515 m², đến Beach Pavilion 3 phòng ngủ 1.500 m², tất cả được nâng tầm với tuyệt tác đỉnh cao – chốn nghỉ dưỡng riêng biệt trên đảo rộng tới 9.000 m² gồm 5 phòng ngủ, hiếm có trên thị trường.

Tại DON MAAGA MALDIVES, mỗi biệt thự riêng đều có không gian sống rộng rãi và hồ bơi bao quanh.

Trải nghiệm ẩm thực tại DON MAAGA MALDIVES được kiến tạo đa dạng với nhiều phong cách riêng biệt, từ Quầy Bar rượu champagne, tôm hùm và trứng cá caviar sang trọng, nhà hàng phong cách Ấn Độ và Peru, The Grill Room – phong cách món nướng, cho đến hầm rượu riêng phục vụ các buổi nếm rượu dành riêng cho thực khách.

Bên cạnh hành trình vị giác, cư dân có thể tham gia các hoạt động thể thao dưới nước, tận hưởng hệ thống sân thể thao trên đảo hoặc thư giãn tại những chòi nghỉ rợp bóng đặt dọc bãi biển và hồ nước mặn. Trung tâm chăm sóc sức khoẻ toàn diện mang đến các trải nghiệm chuyên sâu với phòng băng (ice room), hồ thủy liệu pháp, nhà tập yoga pavilion và các phòng trị liệu trên mặt nước. Đồng thời, khu vui chơi riêng dành cho trẻ em được thiết kế như một không gian khám phá và sáng tạo dành cho các vị khách nhỏ tuổi.

Ông Laith Pharaon, Đồng sáng lập & CEO của SIX & SIX PRIVATE ISLANDS, chia sẻ: "SIX & SIX được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, không chỉ phát triển các khu nghỉ dưỡng, mà kiến tạo những nơi mọi người cảm thấy thật sự thân thuộc. Mỗi hòn đảo là một bản sắc riêng, được nghiên cứu và thiết kế sâu sắc để trở thành không gian sống, chứ không đơn thuần chỉ để ghé qua. Các căn biệt thự riêng của chúng tôi phản ánh triết lý đó, mang đến sự kết hợp giữa không gian, sự riêng tư và giá trị bền vững tại một trong những điểm đến đặc biệt nhất thế giới."

Ông Marco Bonini, Giám đốc Khu biệt thự cá nhân của SIX & SIX PRIVATE ISLANDS, cho biết thêm: "Mỗi căn biệt thự được thiết kế như một ngôi nhà đúng nghĩa, vận hành với hệ thống dịch vụ và quản lý tiêu chuẩn khu nghỉ dưỡng, giúp chủ sở hữu tận hưởng phong cách sống trên đảo mà không phải bận tâm đến các yếu tố vận hành. Dù mỗi hòn đảo mang dấu ấn kiến trúc riêng, tất cả đều tuân thủ những tiêu chuẩn chung về dịch vụ, phát triển bền vững và khả năng kết nối với hệ sinh thái trải nghiệm của SIX & SIX."

Sau khi ra mắt RAH GILI MALDIVES và DON MAAGA MALDIVES vào năm 2026, SIX & SIX PRIVATE ISLANDS sẽ tiếp tục mở rộng danh mục với các điểm đến mới được giới thiệu theo từng giai đoạn trong những năm tiếp theo.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: www.sixandsix.com