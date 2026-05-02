Tháng 4 bùng nổ: 3 dòng chảy du lịch định hình kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Kỳ nghỉ "bắc cầu" kéo dài từ Giỗ Tổ Hùng Vương đến ngày Quốc tế Lao động đang tạo nên một nhịp tăng trưởng hiếm có cho thị trường du lịch Việt Nam. Dữ liệu từ các báo cáo năm 2026 của Booking, Traveloka và Outbox Consulting cho thấy ba xu hướng chủ đạo: khám phá di sản, hòa mình vào thiên nhiên và đắm chìm trong không khí lễ hội. Ba dòng chảy này không tách rời mà đang đan xen, tạo nên diện mạo mới cho du lịch nội địa, nơi trải nghiệm cá nhân được đặt ở trung tâm.

Di sản, thiên nhiên và lễ hội là ba xu hướng định hình du lịch Việt Nam dịp nghỉ lễ nối tiếp trong tháng 4 này.

Khi di sản hoà vào nhịp sống hiện đại

Một trong những xu hướng đáng chú ý nhất của năm 2026 là sự dịch chuyển từ "du lịch bề mặt" sang "du lịch chiều sâu". Các báo cáo chỉ ra rằng du khách Việt ngày càng quan tâm đến yếu tố văn hóa - lịch sử, không chỉ như một phần của hành trình, mà như một cách để tìm lại chính mình.

Chỉ cách Hà Nội khoảng 2 giờ lái xe, Quần thể danh thắng Tràng An, di sản thế giới được UNESCO công nhận, trở thành một trong những tâm điểm của xu hướng này. Không còn đơn thuần là chuyến đò ngắm cảnh, hành trình tại đây được tái định nghĩa thông qua các trải nghiệm gắn với lịch sử cố đô, tín ngưỡng và cảnh quan nguyên bản.

Ngay tại trung tâm của điểm đến di sản, Pullman Ninh Bình - khách sạn quốc tế đầu tiên nơi đây sẽ bắt đầu đón khách từ tháng 5/2026. Pullman mang đến một phong cách nghỉ dưỡng đẳng cấp với 283 phòng lưu trú rộng rãi, sở hữu tầm nhìn 'độc bản' thu trọn nhịp sống thành phố hoặc những dãy núi đá vôi kỳ vĩ. Hành trình trải nghiệm tại đây mang đến cơ hội để hoạt động thể chất cùng gia đình bởi hệ thống ba hồ bơi độc đáo (trong nhà, ngoài trời và tầng thượng) và thế giới ẩm thực phong phú. Du khách có thể thưởng thức sự giao thoa giữa hương vị quốc tế và đặc sản địa phương tại Food ConneXion, hay chiêm ngưỡng phong cảnh toàn thành phố tại quầy bar rooftop Bublx cao nhất Ninh Bình. Đặc biệt, vào cuối năm 2026, Pullman sẽ hoàn thiện mảnh ghép ẩm thực thượng hạng với nhà hàng bít tết Mad Cow Wine & Grill và phong vị Quảng Đông tinh tế tại Hoa Thủy Tiên.

Pullman Ninh Bình mở cửa từ tháng 5/2026, là khách sạn quốc tế đầu tiên tại trung tâm của điểm đến di sản UNESCO.

Cũng cách Hà Nội không xa, Vịnh Hạ Long là một điểm đến di sản biểu tượng - tuy quen thuộc, nhưng nay đang mang đến những trải nghiệm cá nhân hoá đầy mới mẻ thông qua sự kết hợp giữa việc đắm chìm trong khung cảnh kỳ vĩ của hàng trăm hòn đảo đá vôi cùng các trải nghiệm ẩm thực, lưu trú, phong cách sống cao cấp. InterContinental Halong Bay Resort với tầm nhìn ôm trọn vịnh di sản, không gian lưu trú được hoàn thiện bởi hành trình ẩm thực tinh tuyển – từ Quảng Đông tinh tế đến hải sản thượng hạng – tạo nên một trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn, riêng tư và đầy cảm hứng. Đây cũng là điểm hẹn lý tưởng cho các gia đình và cặp đôi tìm kiếm một kỳ nghỉ mang dấu ấn phong cách sống đẳng cấp.

Với khung cảnh di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ, InterContinental Halong Bay Resort xứng đáng là một trong những khách sạn có tầm nhìn đẹp nhất vịnh Bắc bộ.

Khi thiên nhiên chữa lành

Nằm tách biệt khỏi nhịp sống đô thị, bán đảo Sơn Trà hiện lên như một "lá phổi xanh" của miền Trung với hệ sinh thái rừng nguyên sinh quý giá. Tại đây, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã khéo léo biến kỳ nghỉ thuần túy thành một hành trình chữa lành đa giác quan. Du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng việc tìm lại sự tĩnh tại qua các lớp yoga tần số tại Mi Sol Spa, hay tham gia vào hành trình Ecowalk – chuyến đi bộ 1km xuyên rừng mưa cùng chuyên gia tự nhiên học để lắng nghe thanh âm của các loài chim bản địa và chiêm ngưỡng những đàn bướm rực rỡ.

Với những tâm hồn khao khát thử thách hơn, chuyến leo núi xuyên rừng chinh phục Cây Đa di sản 800 năm tuổi sẽ là trải nghiệm khó quên, nơi con người được kết nối trực tiếp với "nguồn sống" vĩ đại của đại ngàn. Hành trình này không chỉ dừng lại ở mặt đất; du khách còn có thể tham gia cuộc thám hiểm động vật hoang dã để tận mắt quan sát loài Voọc chà vá chân nâu quý hiếm – "nữ hoàng linh trưởng" của Sơn Trà. Mỗi khoảnh khắc tại đây, từ việc chạm tay vào lớp vỏ cây cổ thụ đến việc phóng tầm mắt bao trọn đại dương, đều là một liệu pháp tự nhiên giúp con người hoàn toàn hòa mình vào dòng chảy bình yên của tạo hóa.

Được bao bọc bởi núi rừng và những thanh âm từ thiên nhiên, du khách sẽ được tái tạo sâu thẳm từ bên trong với hành trình chữa lành mọi giác quan tại InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort.

Dọc theo dải duyên hải miền Trung, hệ thống Radisson Hotels tại Đà Nẵng, Phan Thiết và Cam Ranh đang định vị mình là những điểm đến hàng đầu cho xu hướng "sức khỏe chủ động". Tại đây, khái niệm nghỉ dưỡng được nâng tầm thành một hành trình kết nối tâm - thân - trí toàn diện. Du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng việc đón năng lượng thuần khiết qua buổi thiền định hoặc Yoga bình minh trên bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng).

Đặc biệt, tại Radisson Blu Resort Cam Ranh, hành trình chữa lành được cá nhân hóa qua các liệu pháp tại Blu Wellness, nơi sở hữu không gian trị liệu độc đáo lấy cảm hứng từ những làng chài ven biển. Du khách sẽ được đắm mình trong liệu pháp thủy trị liệu hiện đại, xông hơi muối đá Himalaya giúp thanh lọc cơ thể, hay trải nghiệm các bài massage thảo dược chuyên sâu được thực hiện bởi đội ngũ trị liệu viên lành nghề. Tại Phan Thiết và Mũi Né – những điểm đến toàn cầu đang lên trong năm 2026, các chương trình "detox" kỹ thuật số và thực đơn dinh dưỡng hữu cơ được thiết kế riêng biệt, giúp mỗi cá nhân không chỉ hồi phục thể chất mà còn tìm thấy sự cân bằng tuyệt đối trong cảm xúc giữa không gian đại dương khoáng đạt.

Chuỗi các resort của Radisson Hotel Group trải dài khắp Việt Nam mang đến phong cách sống "chăm sóc sức khoẻ chủ động" dành cho du khách.

Điểm đáng chú ý là "chữa lành" không còn là một xu hướng mang tính thời điểm, mà là nhu cầu thiết yếu của đời sống hiện đại, đồng thời đặt ra yêu cầu mới cho ngành du lịch: tạo ra những không gian có khả năng tái cấu trúc trải nghiệm sống, chứ không chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú.

Khi lễ hội là xu hướng: Kỷ nguyên mới của du lịch trải nghiệm

Song song với nhu cầu tĩnh lặng, một dòng chảy đối lập nhưng không kém phần mạnh mẽ đang định hình thị trường, là một trong những động lực du lịch chính trong năm 2026, đặc biệt trong nhóm du khách trẻ: du lịch gắn với sự kiện và lễ hội.

Theo Tổ chức Du lịch thế giới, 52% du khách không còn chọn điểm đến chỉ vì cảnh quan, mà lên kế hoạch dựa trên lịch sự kiện, từ các lễ hội âm nhạc, show nghệ thuật đến những màn trình diễn ánh sáng. Trong bối cảnh đó, Phú Quốc - đảo Ngọc nổi lên như một "thủ phủ trải nghiệm" mới.

Tâm điểm của làn sóng này là La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, tọa lạc tại trái tim của Thị trấn Hoàng hôn – Sunset Town. Lấy cảm hứng từ bờ biển Amalfi và tinh thần "La Dolce Vita – Cuộc sống tươi đẹp" của nước Ý, tổ hợp này được thiết kế như một hành trình bất tận của sự rực rỡ, nơi kiến trúc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn hòa quyện. Từ đây, du khách có thể hướng trọn tầm nhìn ra Cầu Hôn trong những buổi hoàng hôn mê hoặc, hay đắm chìm trong Kiss of the Sea – show diễn đa phương tiện kết hợp âm nhạc, nước, lửa và pháo hoa mãn nhãn mỗi đêm.

Hành trình trải nghiệm tại La Festa còn được nâng tầm bởi sự đa dạng trong phong vị ẩm thực quốc tế. Đáng chú ý nhất là nhà hàng Seta, nơi mang đến một làn gió mới đầy tinh tế với phong cách ẩm thực Quảng Đông thuần túy. Qua đôi bàn tay tài hoa của đầu bếp bản xứ đến từ Quảng Đông, mỗi món ăn tại Seta không chỉ giữ trọn tinh hoa truyền thống mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, góp thêm một sắc thái văn hóa độc đáo vào không gian đầy nghệ thuật của khách sạn.

Không chỉ là một sản phẩm giải trí hay nghỉ dưỡng đơn thuần, đây là minh chứng điển hình cho sự chuyển dịch của ngành du lịch: từ cung cấp điểm lưu trú sang tạo ra một hệ sinh thái trải nghiệm. Du khách không chỉ đến để nghỉ ngơi, mà để thực sự hòa mình vào một câu chuyện đầy cảm hứng, nơi mỗi giác quan đều được khơi dậy – từ thị giác, thính giác cho đến vị giác thượng lưu.