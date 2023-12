Sau gần 1 tháng sinh con đầu lòng, Phillip Nguyễn nhắn nhủ tình cảm tới Linh Rin

Vào tối 17/12, Phillip Nguyễn đã đăng tải hình ảnh cưới với bà xã Linh Rin thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ngoài ra, nam doanh nhân còn chia sẻ bức hình chụp bàn chân nhỏ nhắn của con đầu lòng. Tới nay, cặp đôi vẫn giữ kín diện mạo của nhóc tỳ.

Đính kèm với loạt bức hình này, Phillip Nguyễn nhắn nhủ tình cảm tới người đẹp 9x: "Being away from you and our family has been a feeling I have never felt before. I understand the amount of LOVE you and bà ngoại have been giving these last weeks, what an amazing team" (Tạm dịch: Xa em và gia đình là một cảm giác mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Anh hiểu được tình yêu của em và bà ngoại đã dành cho mình những tuần qua, thật là một đội tuyệt vời). Trên mạng xã hội, nam doanh nhân thường xuyên thể hiện tình cảm với bà xã Linh Rin.

Phillip Nguyễn chia sẻ ảnh cưới với Linh Rin và nhắn nhủ đầy tình cảm

Ngoài ra, nam doanh nhân còn đăng tải hình ảnh đôi bàn chân của con gái đầu lòng

Linh Rin trước khi lấy chồng từng được biết đến như một hot girl nổi tiếng, người mẫu look book đắt show bởi sở hữu gương mặt đẹp. Cô từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, The Look Vietnam 2017, đóng một số bộ phim như Giấc Mơ Hạnh Phúc, Sát Thủ Online, Lời Nói Dối Ngọt Ngào.

Linh Rin và Phillip Nguyễn hẹn hò vào năm 2019 và quyết định về chung một nhà vào tháng 3/2023. Sau khi cưới nhau, cặp đôi thường xuyên chia sẻ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trên mạng xã hội. Ngày 28/11, Linh Rin chính thức sinh con gái đầu lòng. Được biết vợ chồng Linh Rin đặt tên con gái là Caroline và có tên gọi thân mật là Cà Rốt.

Linh Rin chính thức sinh con đầu lòng vào cuối tháng 11 vừa qua