Đêm qua (14/9), Chung kết Miss Universe Vietnam 2024 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM với kết quả chung cuộc chiến thắng thuộc về Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Ngôi vị Á hậu 1 và Á hậu 2 của cuộc thi lần lượt được trao cho Nguyễn Quỳnh Anh (đến từ Hà Nội) và Vũ Thuý Quỳnh (đến từ Điện Biên)

Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho màn ứng xử xuất sắc cùng chiến thắng của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, không ít cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự thất vọng trước khâu tổ chức Chung kết Miss Universe Vietnam hôm qua. Thậm chí, không ít người còn cho rằng, chương trình không khác gì một “hội chợ”.

Chủ tịch Miss Universe Vietnam “khịa” Hoàng Thùy?

Không chỉ bị chê vì thời lượng chương trình kéo dài, lê thê, Chung kết Miss Universe Vietnam còn gây tranh cãi với nhiều màn tương tác được cho là “kém duyên”.

Đầu tiên phải nói tới chính là việc Chủ tịch Miss Universe Vietnam được cho là “khịa” Hoàng Thùy ngay trên sóng.

Chủ tịch Miss Unverse Vietnam 2024 được cho là "khịa" Hoàng Thùy

Theo đó, khi phát biểu ở đầu chương trình, ông Valentin Trần có gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo. Tới lúc nhắc đến Thanh Hằng, chủ tịch Miss Universe Vietnam vừa gửi lời cảm ơn vừa đặc biệt nhấn mạnh cụm từ "really really want Thanh Hằng". Màn chia sẻ của chủ tịch Miss Universe Vietnam khiến công chúng không khỏi xôn xao. Nhiều người cho rằng, phải chăng ông Valentine Trần đang muốn nhắc tới Hoàng Thùy.

Chủ tịch Miss Universe Vietnam gây cười với màn nói tiếng Anh đệm tiếng Việt

Chưa dừng ở đó, chủ tịch Miss Universe Vietnam còn có màn nói tiếng Anh khiến công chúng “ngã ngửa”. Ông Valentin Trần vừa nói tiếng Anh nhưng vẫn thêm khá nhiều từ tiếng Việt vào bài phát biểu của mình. Điển hình như câu “hai ngàn hăm bốn”, khiến dân tình được một phen ôm bụng cười.

MC bị chê kém duyên

Sau chủ tịch Miss Universe Vietnam, nhân vật gây tranh cãi không kém chính là MC Thành Trung.

Cụ thể, khi đứng chung sân khấu với diva Mỹ Linh, MC Thành Trung đã nói: "Diva Mỹ Linh của chúng ta có đầy đủ mọi thứ: Tài năng, sắc đẹp, trí thông minh, cảm xúc và tầm ảnh hưởng rất lớn. Chị chỉ thiếu đúng một thứ thôi, không phải là thiếu mà thừa đúng một thứ thôi. Đó chính là tuổi ạ. Chị không thiếu mà chị thừa. Tiêu chí đủ hết nhưng mà bị thừa mỗi tuổi nên thành ra chị mới đứng ở đây để hát, không thì chị đã đứng ở kia làm thí sinh rồi ạ".

MC Thành Trung gây tranh cãi vì lời nói đùa được cho là kém duyên với diva Mỹ Linh

Trước lời chia sẻ này cộng đồng mạng đều bày tỏ thái độ khó chịu. Công chúng cho rằng, việc MC Thành Trung đề cập đến vấn đề tuổi tác của phụ nữ đã là điều kém duyên. Không những vậy, nam MC còn dùng nó để nói đùa trước mặt diva Mỹ Linh trên một sân khấu lớn, nhiều người đang theo dõi như vậy thì không chỉ thiếu tinh tế mà còn thiếu chuyên nghiệp.

Hồ Ngọc Hà - Lệ Quyên “đụng mặt”

Dù trước đó có tuyên bố không biểu diễn, nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn xuất hiện ở hàng ghế đầu tại đêm Chung kết Miss Universe Vietnam 2024 với tư cách khách mời. Bên cạnh màn xuất hiện của Hồ Ngọc Hà, công chúng còn bất ngờ trước việc Lệ Quyên cũng có mặt.

Hồ Ngọc Hà "đụng mặt" Lệ Quyên

Chẳng những “đụng mặt” ở hàng ghế khách mời, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên còn được xếp trả lời phỏng vấn liền nhau, khiến cộng đồng mạng được phen “đứng ngồi không yên”. Hồ Ngọc Hà còn được ghi lại khoảnh khắc mỉm cười, chăm chú ngồi nghe cũng như hướng lên màn hình lớn khi Lệ Quyên phát biểu.

Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là lời nhận xét từ phía công chúng. Theo netizen, ngoài khâu tổ chức có phần hơi "chợ" thì kết quả cuối cùng của cuộc thi vẫn được đánh giá cao.

Chiến thắng của Kỳ Duyên tại Miss Universe Vietnam 2024 được nhận xét là xứng đáng

Bởi lẽ, đa số công chúng cho rằng, trong đêm Chung kết Miss Universe Vietnam vừa qua, Kỳ Duyên đã có màn trả lời ứng xử tuyệt vời và hoàn toàn xứng đáng với chiếc vương miện danh giá.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Kỳ Duyên còn chiếm được thiện cảm từ công chúng khi thông báo dành toàn bộ 500 triệu đồng tiền thưởng để ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt ngay trong đêm đăng quang.