Sau hơn 5 năm ít xuất hiện trước công chúng, Triệu Vy gần đây đã có dịp chia sẻ về cuộc sống hiện tại tại 1 sự kiện. Đáng chú ý, khi được hỏi về con gái, nữ diễn viên không ngần ngại gọi cô bé là “sếp”, đồng thời tiết lộ tính cách của hai mẹ con hoàn toàn trái ngược. Cách gọi này khiến nhiều người bất ngờ khi nhớ lại hình ảnh Triệu Vy từng tự nhận mình là một bà mẹ khá nghiêm khắc, luôn muốn sắp xếp mọi thứ tốt nhất cho con.

Ở tuổi 50, nữ diễn viên lựa chọn trang phục khá giản dị với áo sơ mi kẻ, mái tóc ngắn ngang vai và phong thái thoải mái.

Đây được xem là một trong những lần xuất hiện công khai đáng chú ý của Triệu Vy sau hơn 5 năm vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí. Tại sự kiện, cô cho biết hiện dành thời gian viết kịch bản, tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo (AI). Khi được hỏi về khả năng trở lại màn ảnh, nữ diễn viên không đưa ra câu trả lời cụ thể mà nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác.

Triệu Vy tại sự kiện gần đây (Ảnh Sohu)

Tuy nhiên, khi câu chuyện chuyển sang con gái, Triệu Vy lại tỏ ra cởi mở hơn hẳn. Cô hài hước gọi con gái là “sếp”, đồng thời tiết lộ cô bé có tính cách hoàn toàn khác mẹ.

Con gái Triệu Vy, thường được gọi với biệt danh Tiểu Tứ Nguyệt, năm nay 16 tuổi và đang theo học tại một trường nội trú ở Thụy Sĩ. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, con gái hiện đã cao gần 1,7 m, đang ở độ tuổi thiếu niên có phần nhút nhát và kín đáo.

Đây là lần hiếm hoi Triệu Vy trực tiếp chia sẻ về cuộc sống và chuyện học hành của con sau nhiều năm giữ kín thông tin. Trước đó, những hình ảnh về Tiểu Tứ Nguyệt chủ yếu xuất hiện qua các lần người hâm mộ tình cờ bắt gặp hoặc những bức ảnh cũ được chia sẻ lại trên mạng xã hội.

Từ bà mẹ hổ thích sắp xếp mọi thứ đến người mẹ gọi con là “sếp”

Sự thay đổi trong cách Triệu Vy nói về con gái khiến nhiều người nhớ lại những chia sẻ trước đây của cô về phương pháp nuôi dạy con.

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây nhiều năm, nữ diễn viên từng thừa nhận mình là một bà mẹ khá nghiêm khắc. Cô quan tâm sát sao đến chuyện học hành, thường chủ động đăng ký các lớp học và hoạt động ngoại khóa với mong muốn con được tiếp xúc với nhiều lĩnh vực, phát triển toàn diện ngay từ nhỏ.

Có thời điểm, Triệu Vy thừa nhận bản thân khá nóng ruột, muốn kiểm soát và sắp xếp từng bước trong quá trình trưởng thành của con. Cách nuôi dạy ấy phần nào phản ánh tâm lý thường thấy ở những phụ huynh có điều kiện: luôn muốn dành cho con những điều tốt nhất, đồng thời lo lắng nếu không chuẩn bị đủ thì trẻ sẽ bỏ lỡ cơ hội.

Thế nhưng, qua thời gian, quan điểm của nữ diễn viên dường như đã có nhiều thay đổi. Thay vì nhấn mạnh vai trò quyết định của người mẹ, cô thoải mái gọi con gái là “sếp”. Cách nói đùa này cũng cho thấy cô đang nhìn nhận con như một cá thể có suy nghĩ, sở thích và lựa chọn riêng, thay vì một đứa trẻ phải luôn đi theo sự sắp đặt của cha mẹ.

Ở tuổi 16, Tiểu Tứ Nguyệt đang có cuộc sống học tập tại Thụy Sĩ, tránh xa sự chú ý thường trực của truyền thông. Triệu Vy không ép con gái bước chân vào làng giải trí, cũng không vội vàng định hướng con nối nghiệp hay tận dụng danh tiếng của mẹ. Cô để con gái 16 tuổi được lớn lên theo nhịp điệu riêng, tự lựa chọn con đường mình muốn đi.

Triệu Vy không ép con gái bước chân vào làng giải trí, cũng không vội vàng định hướng con nối nghiệp hay tận dụng danh tiếng của mẹ. (Ảnh Sohu)

Có ý kiến tiếc nuối khi một cô gái xinh đẹp như Tiểu Tứ Nguyệt không bước chân vào giới giải trí. Tuy nhiên, với Triệu Vy, điều quan trọng hơn cả có lẽ là để con được sống như một cô gái bình thường, thay vì phải lớn lên dưới ánh đèn sân khấu và sự soi xét của công chúng.

Con cái của người nổi tiếng có thể không thiếu sự chú ý, nhưng điều chúng cần đôi khi lại là quyền được tự do lựa chọn, không phải trở thành phiên bản tiếp nối của cha mẹ. Việc con gái được yên tâm học tập tại Thụy Sĩ, trưởng thành theo cách mình mong muốn cũng là điều Triệu Vy muốn gìn giữ.

Câu chuyện Triệu Vy gọi con gái là “sếp” cũng gợi ra một khía cạnh thú vị trong hành trình làm cha mẹ: yêu thương con không đồng nghĩa với việc phải quyết định thay con mọi thứ. Có thể khi còn nhỏ, cha mẹ muốn sắp xếp thật nhiều để con có một khởi đầu thuận lợi. Nhưng khi trẻ lớn lên, điều cần thiết đôi khi lại là học cách lùi lại, lắng nghe và tôn trọng những khác biệt của con.

Một cô gái 16 tuổi không nhất thiết phải hoạt bát, mạnh mẽ hay có những lựa chọn giống mẹ. Và có lẽ, điều Triệu Vy đang học được sau nhiều năm làm mẹ cũng chính là chấp nhận để con gái trưởng thành theo cách của riêng mình.