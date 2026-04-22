Sau bản hit 120 triệu view, Anh Quân idol chính thức cho ra mắt "Việt Nam khúc kiêu hùng"

"Việt Nam khúc kiêu hùng" là sáng tác của nhạc sĩ Tú Dưa người đã cộng tác với Anh Quân từ ca khúc đình đám "E là không thể" (2023). Đặc biệt, bài hát được Tú Dưa viết từ cách đây 7 năm nhưng quyết định giữ lại, chờ tìm được giọng ca đủ sức truyền tải trọn vẹn tinh thần tác phẩm. Đến khi đưa cho Anh Quân Idol thể hiện, anh nhận ra đây chính là người mình tìm kiếm bấy lâu.

Khác với dòng nhạc yêu nước quen thuộc thiên về hào sảng, ca khúc chọn hướng đi trữ tình, sâu lắng như cuộc đối thoại thầm lặng giữa hiện tại bình yên và ký ức lịch sử hào hùng. Chất bút pháp đặc trưng của Tú Dưa ca từ giản dị nhưng giàu chiều sâu lần này được đẩy lên sắc thái mới: Kiêu hùng mà không khô cứng, tự hào mà vẫn mềm mại, hào sảng mà đậm chất thơ. Phần phối khí do nhạc sĩ Thanh Bình thực hiện, kết hợp Symphony, Cinematic, Rock cùng dàn dây và violin, tạo không gian âm nhạc lúc nhẹ nhàng như lời thủ thỉ, lúc dâng trào mạnh mẽ như triệu trái tim cùng cất lên.

MV do đạo diễn HAI (Hải Nguyễn Đức) thực hiện theo phong cách giàu tính điện ảnh. Câu chuyện xoay quanh một người mẹ từng trải qua thời chiến, nay trở lại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để nhìn lại hiện vật, thước phim và ký ức năm xưa. Bà không chỉ là một cá nhân mà đại diện cho cả thế hệ phụ nữ Việt Nam âm thầm hy sinh, chờ đợi và gìn giữ hậu phương trong những năm tháng chiến tranh.

Thay vì dàn dựng hoành tráng, MV chọn bối cảnh thực tế tại bảo tàng nơi lưu giữ dấu tích chiến tranh thật sự — để tạo sức nặng cảm xúc tự nhiên. Diễn viên chủ yếu là những gương mặt không nổi tiếng, mang lại cảm giác gần gũi và chân thật. Nhạc sĩ Tú Dưa cũng xuất hiện cùng hai người con như một hình ảnh biểu tượng về sự tiếp nối tình yêu quê hương qua các thế hệ.

MV khép lại bằng khoảnh khắc xúc động: Người mẹ mỉm cười tự hào, ngoái lại vẫy tay chào những người lính trẻ như trở về từ miền ký ức xa xôi. Rồi bà lặng lẽ trở về một mình dư âm ấy cứ đọng lại mãi, như lời nhắc về cái giá thật sự của hòa bình.

Anh Quân Idol (tên thật Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1988, Hà Nội) xuất thân từ Vietnam Idol 2012, tốt nghiệp thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhiều năm qua, anh được biết đến là nghệ sĩ nói ít làm nhiều, giữ hình ảnh sạch và kiên trì đi con đường riêng.

Bước ngoặt đến năm 2023 khi anh gặp nhạc sĩ Tú Dưa và vào TP.HCM phát triển sự nghiệp chuyên nghiệp hơn. "E là không thể" ca khúc phát hành cuối 2023 đã vượt 120 triệu lượt xem và tạo làn sóng cover rộng rãi trên mạng xã hội.

Với "Việt Nam khúc kiêu hùng", Anh Quân Idol cho thấy anh không muốn giới hạn mình trong những bản tình ca quen thuộc. Ra mắt trong tháng Tư nhiều ý nghĩa, đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới mà còn là lời nhắc nhở sâu lắng về giá trị của hòa bình, lòng biết ơn với quá khứ và trách nhiệm gìn giữ những điều tốt đẹp cho tương lai.