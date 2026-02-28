Minh Hằng trở lại đường đua bằng MV “khủng”: Đầu tư mạnh tay, giấu kín nghệ sĩ hợp tác đến phút chót

Sau cú tái xuất gây chú ý cuối năm 2025 với MV “Director”, Minh Hằng tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi “đánh úp” bằng một dự án mới ngay những ngày đầu năm 2026. Tối 27/2, nữ ca sĩ chính thức tung teaser cho MV mang tên “Hoa Hồng Ai Vun Trồng”, mở ra một không gian âm nhạc hoàn toàn khác biệt, đậm màu sắc u tối và đầy ẩn dụ.

Chỉ vỏn vẹn 30 giây nhưng teaser đã nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nếu “Director” ghi điểm với tinh thần dance hiện đại, hình ảnh điện ảnh và năng lượng mạnh mẽ, thì “Hoa Hồng Ai Vun Trồng” lại đưa khán giả bước vào một thế giới ma mị, ám ảnh, xoáy sâu vào những tổn thương trong tình yêu.

Trước đó, “Director” đánh dấu màn trở lại của Minh Hằng sau 7 năm vắng bóng ở đường đua âm nhạc. Sản phẩm được đầu tư chỉn chu, nhanh chóng đạt loạt thành tích ấn tượng và giúp tên tuổi nữ ca sĩ phủ sóng dày đặc trên truyền thông lẫn các nền tảng số. Chính vì vậy, việc cô tiếp tục tung ra một dự án mới ngay sau kỳ nghỉ Tết càng cho thấy sự quyết liệt và nghiêm túc trong lần trở lại này.

Theo chia sẻ từ Minh Hằng, “Hoa Hồng Ai Vun Trồng” là một ca khúc pop mà cô đặc biệt tâm huyết. Thú vị ở chỗ, sản phẩm này vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu của ê-kíp. “Khi nhận được một ca khúc hay khiến mình phải nghe đi nghe lại rất nhiều, tôi có linh cảm phải làm MV nên đã sắp xếp lại lịch trình để thực hiện. ‘Hoa Hồng Ai Vun Trồng’ có thể xem như sản phẩm đầu tư nhất của Minh Hằng từ trước đến nay. Tôi tự hào vì đã có thể thực hiện nó với nhiều tâm sức và sự đồng hành của những cộng sự mình mong muốn hợp tác từ lâu”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Không chỉ gây tò mò về nội dung, Minh Hằng còn tiếp tục “giấu nhẹm” nghệ sĩ sẽ kết hợp trong dự án lần này. Trước đó, fanpage chương trình “Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng” bất ngờ đăng tải hình ảnh hai bông hoa xanh và hồng kèm dòng trạng thái úp mở về một màn kết hợp “không ai ngờ đến”. Minh Hằng sau đó xác nhận mình chính là “bông hồng xanh” và đang chờ “mảnh ghép còn lại” để hoàn thiện một “khế ước” đặc biệt. Dù cộng đồng mạng liên tục gọi tên nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nữ ca sĩ vẫn giữ kín danh tính khách mời đến phút chót.

Teaser cũng hé lộ một đoạn nhạc ngắn với giai điệu ma mị cùng câu hát “cánh hoa rơi giữa hoang mạc… một bông hoa xơ xác” được thể hiện bằng chất giọng quyến rũ, tự sự của Minh Hằng. Chỉ một câu hát nhưng đủ để khơi dậy sự tò mò về toàn bộ câu chuyện phía sau.

Tất cả những ẩn số về màn kết hợp đặc biệt, thông điệp câu chuyện cũng như phần âm nhạc sẽ được giải đáp khi MV “Hoa Hồng Ai Vun Trồng” chính thức ra mắt vào 20h ngày 3/3/2026.