Sau 60 tuổi, cắt 3 khoản này mỗi tháng, tôi tiết kiệm được hơn cả gửi ngân hàng

Bài viết dưới đây là chia sẻ của bà Lương (61 tuổi, Trung Quốc) đang thu hút trên nền tảng Baidu.

Khi bước sang tuổi 61, tôi từng nghĩ mình đã đủ trải đời, đủ hiểu về tiền bạc. Thế nhưng chỉ sau vài tháng nghỉ hưu, tôi mới nhận ra: chi tiêu hợp lý không nằm ở việc có bao nhiêu tiền, mà ở cách mình sử dụng chúng mỗi ngày như thế nào.

Trước đây, lương hưu vừa nhận, tôi chi tiêu thoải mái, đi ăn, mua sắm, tặng quà cho bạn bè. Nhưng rồi đến cuối tháng, ví lại cạn. Tôi bắt đầu ghi chép tỉ mỉ và phát hiện, có những khoản tưởng nhỏ, nhưng đều đặn rút dần tiền trong tài khoản.

Sau khi mạnh dạn cắt 3 khoản ấy, tôi bất ngờ nhận ra mình tiết kiệm được còn nhiều hơn cả lãi gửi ngân hàng.

Giảm chi cho những bữa ăn ngoài không cần thiết

Tôi từng có thói quen rủ bạn bè đi ăn nhà hàng vài lần mỗi tuần. Không phải vì quá thích món ăn, đơn giản, tôi muốn gặp gỡ, chuyện trò với mọi người để vơi đi cảm giác cô đơn tuổi già. Nhưng càng về sau, tôi nhận ra điều quý nhất trong những cuộc gặp ấy không nằm ở món ăn hay chỗ ngồi sang trọng, mà là tình cảm, là tiếng cười giữa bạn bè cũ.

Từ đó, tôi đổi cách, vẫn gặp nhau đều đặn, nhưng chủ yếu tụ tập tại nhà, cùng nấu một bữa cơm giản dị hoặc chỉ pha bình trà ngồi nói chuyện.

Dù ăn uống giản dị, chi tiêu giảm một cách rõ rệt song tình bạn của chúng tôi vẫn gắn bó. Một tháng tôi tiết kiệm được vài triệu đồng. Số tiền tuy nhỏ nhưng giúp tôi thấy mình quản lý cuộc sống tốt hơn.

Giảm chi cho những dịch vụ “tiện nghi quá mức”

Sau khi nghỉ hưu, tôi từng đăng ký rất nhiều dịch vụ: thẻ tập yoga, gói làm đẹp, các lớp học ngắn hạn… Thoạt đầu, tôi nghĩ đó là cách “tận hưởng tuổi già”. Thực tế, nhiều buổi tôi bỏ dở vì bận, hoặc đơn giản là không còn hứng thú. Trong khi đó, nhiều khoản phí vẫn tự động trừ hàng tháng mà tôi không để ý.

Ảnh minh hoạ

Sau khi xem lại, tôi chỉ giữ những thứ thật sự cần thiết, như gói khám sức khỏe định kỳ và lớp dưỡng sinh gần nhà. Còn lại, tôi học cách tiết kiệm: đi bộ quanh khu thay vì đến phòng tập, tự chăm cây, nấu ăn lành mạnh thay vì phải tham gia các buổi workshop. Những điều nhỏ bé ấy giúp tôi vừa tiết kiệm, vừa thấy mình năng động và tự chủ hơn.

Thực tế, ở tuổi trung niên và cao tuổi, bạn nên ưu tiên chi cho những giá trị lâu dài như sức khỏe, tri thức và tinh thần, thay vì tiêu tiền để mua cảm giác thoáng qua.

Giảm chi cho việc mua sắm theo cảm xúc

Thời gian đầu ở nhà nhiều, tôi rất dễ bị cuốn vào các chương trình mua sắm trực tuyến. Mỗi lần thấy giảm giá hay quảng cáo “dành cho người lớn tuổi”, tôi lại đặt mua, từ máy massage, thực phẩm chức năng đến quần áo mới… Song nhiều món bị bỏ xó, chẳng được dùng đến.

Sau vài tháng, tôi bắt đầu tự hỏi: “Mình thật sự cần hay chỉ muốn mua cho vui?” Khi trả lời được câu đó, tôi học cách chậm lại trước mỗi quyết định chi tiêu. Tôi còn đặt nguyên tắc nhỏ: nếu không cần dùng trong 30 ngày tới, thì chưa mua. Kết quả là túi tiền rủng rỉnh hơn, nhà cửa cũng gọn gàng hơn nhiều.

Ảnh minh hoạ

Thực tế, người cao tuổi thường dễ tìm niềm vui trong việc mua sắm để lấp khoảng trống thời gian. Nhưng niềm vui bền vững lại đến từ việc sử dụng đồng tiền một cách có ý nghĩa, như dành cho trải nghiệm, sức khỏe hoặc chia sẻ với người thân.

Sau một năm thay đổi, tôi nhận ra mình không chỉ tiết kiệm được tiền, mà còn hạn chế được cả những lo lắng không đáng có. Mỗi tháng, tôi dành phần tiền thừa cho một chuyến đi ngắn, một cuốn sách hay, hay đơn giản là mua ít hoa về cắm trong nhà.

Ở tuổi sau 60, tôi học được rằng: sống giản dị không có nghĩa là sống thiếu thốn. Trái lại, khi bản hiểu rõ đâu là điều thật sự quan trọng, mỗi đồng chi ra đều trở nên đáng giá. Và đôi khi, “lãi suất” lớn nhất không đến từ ngân hàng, mà từ cảm giác bình yên và tự tại trong chính cuộc sống của mình.