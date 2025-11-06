Lương hưu 30 triệu đồng, người phụ nữ 65 tuổi “hưởng thụ” suốt 10 năm, gặp lại bạn cũ mới hối hận: “Tôi sai rồi”

“Tôi từng nghĩ mình có thể sống vui trọn đời với 30 triệu lương hưu”

Năm 55 tuổi, bà Hồng, nguyên là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, chính thức nghỉ hưu với mức lương hưu 30 triệu đồng/tháng – con số khiến nhiều người ngưỡng mộ. Con cái đã trưởng thành, chồng có lương hưu riêng, bà Hồng tự nhủ: “Giờ là lúc được sống cho mình”.

“Tôi từng nói với bạn bè: cả đời làm việc, giờ không tiêu thì chờ đến bao giờ? Mỗi năm tôi đi du lịch ba bốn lần, sắm đồ hiệu, thay điện thoại liên tục, thậm chí còn mua gói tập yoga 20 triệu mà chẳng mấy khi đi”.

10 năm đầu nghỉ hưu, bà sống đúng kiểu “ăn chơi hưởng thụ”: sáng cà phê sang, chiều spa, tối xem phim hoặc tụ tập bạn bè. Mọi chi tiêu đều “tùy hứng” – bà không bao giờ tính toán hay ghi chép.

“Có tháng tôi tiêu gần 35 triệu mà không thấy gì bất thường, vì nghĩ ‘tiền lương hưu vẫn đều’, không lo được mất”.

Khi tuổi 65 đến, bà mới nhận ra mình đã “tiêu sai cách”

Một buổi họp lớp gần đây khiến bà Hồng bừng tỉnh. Bạn cũ của bà – người có lương hưu chỉ 15 triệu/tháng – vẫn sống thong thả, có tiền dưỡng sinh, có sổ tiết kiệm hơn 700 triệu, thậm chí còn giúp con mua nhà.

Trong khi đó, bà Hồng dù lương cao gấp đôi, lại gần như không còn khoản tích lũy nào.

Người bạn nói đơn giản:

“Tôi chia lương hưu theo tỷ lệ 5–3–2: 50% chi tiêu thiết yếu, 30% tiết kiệm và đầu tư, 20% để vui. Không cần nhiều, nhưng luôn có dư”.

Câu nói ấy khiến bà Hồng “đứng hình”:

“Tôi nhận ra mình không thiếu tiền, tôi chỉ thiếu kế hoạch. Tôi sống cho hôm nay mà quên mất tuổi già không chỉ kéo dài vài năm – mà có thể là hai mươi năm nữa”.

Khi chi tiêu không có kế hoạch, “vui hôm nay” sẽ là gánh nặng ngày mai

Sau 10 năm tiêu xài thoải mái, bà Hồng bắt đầu cảm nhận rõ sức khỏe suy giảm: cao huyết áp, đau khớp, phải dùng thuốc đều.

Chi phí y tế giờ chiếm gần 3–4 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản dự phòng. Thêm vào đó, giá cả tăng nhanh, khiến số tiền 30 triệu ngày nào tưởng dư dả giờ trở nên chật vật.

“Trước đây tôi nghĩ, mình có tiền, có sức, muốn gì thì làm. Nhưng bây giờ, khi phải cắt bớt chi tiêu, tôi mới thấy tự do thật sự không phải là tiêu bao nhiêu – mà là có thể sống thoải mái mà không lo hết tiền”.

Nếu được làm lại, bà sẽ chia tiền theo công thức “5–2–3”

Sau khi nhìn lại 10 năm qua, bà Hồng tự tổng kết bài học của mình – và chia sẻ công thức tài chính mà bà ước gì biết sớm hơn:

Danh mục chi tiêu Tỷ lệ hợp lý Số tiền (triệu đồng) Ghi chú Chi tiêu thiết yếu 50% 15 Ăn uống, điện nước, thuốc men, sinh hoạt Tích lũy – đầu tư nhỏ 20% 6 Mua vàng, gửi tiết kiệm, tham gia quỹ hưu trí Hưởng thụ & kết nối 30% 9 Du lịch, giải trí, quà tặng, sở thích cá nhân

“Nếu tôi áp dụng cách này từ đầu, tôi vẫn có thể vui, vẫn đi du lịch, nhưng sẽ không phải lo nghĩ chuyện tuổi già như bây giờ”.

Sống lại thời “tỉnh táo tài chính”

Từ sau lần “tỉnh ngộ”, bà Hồng bắt đầu điều chỉnh mạnh mẽ:

- Bớt tiêu xa xỉ: không còn chạy theo hàng hiệu hay ăn nhà hàng mỗi tuần.

- Lập “quỹ sức khỏe riêng”: trích ngay 10 triệu mỗi tháng cho chi phí y tế tương lai.

- Bán bớt đồ không dùng: chuyển sang lối sống tối giản, ưu tiên trải nghiệm thay vì vật chất.

- Đầu tư an toàn: đều đặn mua vàng mỗi quý, và gửi tiết kiệm định kỳ.

Bà nói:

“Giờ tôi vẫn uống cà phê mỗi sáng, nhưng chỉ khi thật sự muốn. Tôi không còn tiêu để lấp khoảng trống, mà tiêu để tận hưởng có ý thức”.

Bài học cho thế hệ sắp nghỉ hưu: “Đừng tiêu như thể ngày mai không đến”

Nhiều người nghĩ rằng có lương hưu 30 triệu/tháng là sung túc. Nhưng thực tế, tiền nhiều không bằng chi đúng.

Nếu không lập kế hoạch, chỉ cần vài năm “hưởng thụ” là cả quỹ hưu trí sẽ rỗng tuếch.

Bà Hồng kết luận nhẹ nhàng nhưng sâu sắc:

“Tôi không hối hận vì đã từng sống vui. Nhưng tôi hối hận vì không để lại chút gì cho tương lai. Sống hết mình không có nghĩa là tiêu hết tiền – mà là biết dùng tiền để sống an nhiên đến tận cuối đời”.