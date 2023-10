Sau 50 tuổi, 4 sai lầm tuyệt đối không được phạm phải khi tắm nếu không muốn đột quỵ

Trước khi nói kỹ hơn về 4 sai lầm này, có một câu chuyện ví dụ điển hình minh chứng cho việc, nếu tắm sai thời điểm, có thể dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.

Chuyện về nhân vật ông Vương (Trung Quốc), 51 tuổi. Dạo gần đây, vì chịu nhiều áp lực từ công việc nên ông ra ngoài tập thể dục để giải tỏa căng thẳng. Ông chạy bộ ở bờ sông gần nhà trong hơn 1 tiếng, việc này khiến cơ thể đổ mồ hôi liên tục.

Sau khi về nhà, vợ ông đang chuẩn bị nấu ăn trong bếp, ông Vương định đi tắm luôn sau đó ra ăn tối. Tuy nhiên chưa nấu xong thì trong nhà vệ sinh có tiếng động lớn, vợ ông vội vào nhà vệ sinh thì thấy ông Vương gục xuống bất tỉnh.

Người vợ hoảng sợ vội vàng gọi xe cấp cứu. Sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã chụp CT đầu cho ông, phát hiện nhồi máu cơ tim ...

Mặc dù đã cố gắng cấp cứu, nhưng không ông Vương vẫn không qua khỏi. Bác sĩ cho biết, do ông Vương đổ mồ hôi nhiều sau khi tập thể dục, cơ thể bị mất nước, máu đặc hơn và dễ bị huyết khối. Hơn nữa, ông Vương còn hút thuốc, uống rượu và ăn uống không điều độ nên mạch máu bị tắc. Kết hợp với nhiều yếu tố khác nhau như tắm nước lạnh, mạch máu nội sọ bị tắc nghẽn, máu không thể đi qua, cuối cùng dẫn đến nhồi máu não.

Vì sao việc tắm lại trở thành “kẻ giết người bất ngờ”?

Đi tắm rõ ràng là biểu hiện của sự sạch sẽ, vậy làm sao có thể trở thành “kẻ sát nhân bất ngờ” được?

Đột tử là cái chết không do chấn thương, xảy ra đột ngột trong thời gian ngắn, trước đó bệnh nhân không có triệu chứng nguy hiểm đến tính mạng. WHO gọi là tử vong trong vòng 6 giờ kể từ khi phát bệnh là đột tử.

Nguyên nhân gây tử vong đột ngột bao gồm đột tử do tim và đột tử không do tim. Rối loạn nhịp tim và bệnh tim mạch vành là những nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong đột ngột do tim. Bóc tách động mạch chủ, mất cân bằng điện giải, có nguồn gốc từ phổi và có nguồn gốc từ não là những cái chết đột ngột không do tim.

Cũng có nhiều trường hợp tắm nước lạnh đột tử, nhưng trên thực tế, những người tắm nước lạnh đột tử cũng có thể do trước đó, bệnh nhân đã mắc một số bệnh khác nhưng thường không xảy ra.

Ví dụ, nếu bệnh nhân bị đau thắt ngực, khi tắm nước lạnh có thể gây tử vong đột ngột do nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, sau khi bị kích thích bởi cái lạnh, dây thần kinh giao cảm bị kích thích, có thể xảy ra co thắt tâm thất sớm với nguy cơ cao, gây rối loạn nhịp tim ác tính và dẫn đến tử vong đột ngột cho người bệnh.

Không chỉ tắm nước lạnh, những người mắc bệnh tim mạch vành hoặc các bệnh khác cũng có thể tử vong đột ngột khi tắm nước nóng nên phải hết sức cảnh giác.

4 Sai lầm tuyệt đối không nên phạm phải khi tắm

Để nhiệt độ nước quá cao hoặc quá thấp

Nếu nhiệt độ nước quá cao khi tắm có thể khiến các mao mạch giãn ra , sau khi máu giãn nở các mạch máu trên bề mặt cơ thể, lượng máu đến não, tim và các cơ quan quan trọng khác sẽ tương đối giảm, có thể dẫn đến các bệnh về tim mạch và suy nhược, tai biến mạch máu não.

Còn nếu nhiệt độ nước tắm quá thấp có thể gây co mạch, tăng huyết áp, từ đó gây ra chứng đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, hoặc đột tử,...

Thời gian tắm quá lâu

Trung bình, chúng ta không nên tắm quá 20 phút. Khi tắm quá lâu sẽ khiến bề mặt da mất đi lớp dầu bảo vệ, khiến da khô và ngứa hơn. Thậm chí còn có thể khiến con người dễ mệt mỏi, gây rối loạn nhịp tim, đột tử và nhiều hậu quả khác.

Tắm sai trình tự

Một giáo sư tại Ủy ban Thể thao Ấn Độ UITM National Sports Board, đã viết: “Trong khi tắm, tuyệt đối không được xả nước lên đầu trước. Đây là điều sai lầm chết người”.

Theo nhiều nguồn tin, thứ tự tắm đúng phải là: rửa mặt trước - tắm rửa cơ thể - gội đầu. Gội đầu trước sẽ khiến da đầu lạnh, máu không lưu thông ở đầu cũng có thể dẫn đến đột tử.

Ngoài tắm đúng trình tự, gội đầu vào buổi sáng hay buổi tối tốt hơn cũng là điều khiến nhiều người tranh luận? Trên thực tế, bạn có thể gội đầu tùy theo sở thích của mình, nhưng đối với những người mắc bệnh tim mạch vành và cao huyết áp, tốt nhất nên gội đầu vào buổi tối để tránh những tai nạn gây ra, do huyết áp dao động lớn vào buổi sáng.

Đóng cửa sổ khi tắm

Khi sử dụng bình nóng lạnh để tắm, chúng ta nên tránh đóng cửa ra vào và cửa sổ. Bởi bình nước nóng tiêu thụ oxy khi hoạt động, việc đóng cửa khiến con người có thể bị ngộ độc khí carbon monoxide.