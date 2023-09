Sau 5 phút suy nghĩ, bà Hằng từ chối nói lời xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh...

Bà Phương Hằng nói "Bị cáo cũng là bị hại"

Gần trưa nay (21/9), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và 4 đồng phạm là Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Ðại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Ðại Nam), Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật, cựu giảng viên Trường đại học Luật TPHCM), Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Được gọi lên thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Phương Hằng trình bày, trong cáo trạng không nêu được xuất phát từ đâu bị cáo sai phạm, trước khi bị cáo bị bắt, bị cáo là nạn nhân. "Mấu chốt là từ đâu để bị cáo vi phạm pháp luật, bị cáo thấy bị cáo cũng là bị hại" - bà Hằng nói.

Bà Nguyễn Phương Hằng đang trả lời HĐXX. Ảnh chụp qua màn hình.

HĐXX giải thích cho bà Hằng rằng, bị cáo có 57 buổi livestream xúc phạm 10 người, đó là sai phạm.

Việc mời ông tiến sĩ Đặng Anh Quân tham gia các buổi livestream, theo bà Hằng vì bà Hằng thấy ông Quân xích mích với Đặng Thị Hàn Ni.

Còn về lý do xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh, bà Hằng giải thích Hoài Linh là người quen với ông Võ Hoàng Yên, ông Yên lừa đảo qua câu chuyện chữa bệnh, bị cáo livestream để mọi người biết.

Về chồng mình là ông Huỳnh Uy Dũng, trả lời HĐXX, bà Hằng nói ông Dũng biết việc bị cáo livestream và có can ngăn nhưng bà Hằng không nghe vì cho rằng bản thân không sai.

Những nội dung livestream, theo bà Hằng là có cái kiểm chứng, có cái không kiểm chứng. Có những nội dung bị cáo lấy từ báo chí đã đăng.

Bị cáo Hằng trả lời HĐXX rằng, bị cáo nhận thức hành vi của bị cáo không sai phạm, khi công an mời bị cáo lên làm việc cũng không nói gì an ninh mạng, sau khi bị bắt mới biết có Luật An ninh mạng. Bị cáo ‘than’ không kiềm chế được vì mấy chục người "chà đạp".

Về thuộc cấp, bị cáo Hằng khai trong thời gian dịch bệnh, có kêu các nhân viên chuẩn bị livestream.

Tại tòa, bị cáo Nhi (Trợ lý của bà Hằng) thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố, và khai báo ăn thêm do bà Hằng nhờ livestream nên thực hiện. Công việc cụ thể của Nhi là chuẩn bị cho bà Hằng livestream.

“Ban đầu bị cáo nghĩ công việc bình thường như văn phòng. Khi bà Hằng bị truy tố, bị cáo cũng không biết vì sao truy tố, khi bị cáo bị truy tố thì mới biết sai.” – Bị cáo Hà trình bày với HĐXX và thừa nhận có tham gia 11 buổi livestream song không nhớ nói gì.

Tương tự, bị cáo Hà thừa nhận nội dung truy tố của Viện kiểm sát với bị cáo là đúng. "Bị cáo có lập ‘Facebook Hằng Lê’ để tham gia. Ban đầu bị cáo không biết hành vi đó là sai, sau khi làm việc với cơ quan điều tra thì bị cáo mới biết mình sai” – Bị cáo Hà khẳng định trước HĐXX.

Trả lời HĐXX, bị cáo Tân nói không có ý kiến gì về cáo trạng. Bị cáo Tân nói tham gia livestream cùng bà Hằng với công việc kết nối máy quay trên Youtube.

“Nếu không có bị cáo thì bà Hằng có thể tìm người khác thực hiện. Bị cáo tham gia 57 buổi livestream của bà Hằng. Bà Hằng là người phát ngôn chính, với sự giúp sức của 3 bị cáo. Cáo trạng và tòa xét xử bị cáo là không oan sai” – Bị cáo Tân trả lời HĐXX.

Bị cáo Quân trả lời HĐXX là bị cáo không đồng ý phần truy tố bị cáo trong cáo trạng. Theo bị cáo Quân, ông tham gia 11 buổi livestream với bà Hằng, trong đó có 1 buổi livestream bị cáo có phát biểu.

“Bị cáo không đồng ý cáo trạng vì đã làm sai lệch ý nghĩa hành vi livestream của bị cáo. Do chỉ xét hành vi, cho nên khi truy tố bà Hằng thì quy kết tội luôn bị cáo là sai bản chất. 11 buổi livestream của bà Hằng là để phân tích quy định pháp luật về những vấn đề bà Hằng nêu ra. Hành vi livestream có động cơ là để phản biện tiêu cực trong xã hội, tuyên truyền chính sách pháp luật. Truy tố bị cáo là oan sai, bị cáo vô tội” – Ông Quân trình bày trước HĐXX.

Cựu nhà báo Hàn Ni nói cáo trạng không đầy đủ

Sau khi xét hỏi đủ 5 bị cáo, HĐXX cho mời gọi người có nghĩa vụ và quyền lợi tham gia xét hỏi.

Trả lời HĐXX, bà Đặng Thị Hàn Ni (cựu luật sư, nhà báo và là bị can trong vụ án khác) nói nội dung cáo trạng không đầy đủ, vì đơn tố cáo có ông Huỳnh Uy Dũng, nhưng không đưa vào, ông Dũng có nêu tên bà Hàn Ni với lời lẽ xúc phạm nặng nề. Ngoài ra, theo bà Ni, ông Dũng nhiều lần livestream với bà Hằng…

Đề cập tới vụ án mà bà Hàn Ni đang là bị can, bà Ni nói không đồng ý tách vụ án này ra khỏi vụ án đang xét xử, vì tách vụ án của của bà Ni ra khỏi vụ án này là có lợi cho bà Hằng và các đồng phạm. “Tôi tố cáo 4 hành vi, nhưng cáo trạng đã nêu không đầy đủ” – Bà Ni trình bày với HĐXX.

Vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên vắng mặt, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công Vinh, Thủy Tiên tại tòa yêu cầu bà Hằng bồi thường về mặt vật chất là 2 tỷ đồng, tổn thất tinh thần là 14,9 triệu đồng.

Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng rút yêu cầu bồi thường, chỉ cần một câu "xin lỗi"

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại tòa.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không có ý kiến gì về cáo trạng, về hành vi của bà Hằng gây ra cho ông Hưng. “Tôi sẵn sàng bỏ hết thiệt hại về vật chất, chỉ mong lời xin lỗi trực tiếp từ bà Hằng mà thôi” – Ông Hưng nói tại tòa và rút lại yêu cầu bà Hằng bồi thường về vật chất, tinh thần.

Trả lời HĐXX, ca sỹ Vy Oanh nói không có ý kiến gì về cáo trạng. Nữ ca sỹ nói chưa bao giờ đòi bồi thường vật chất, bà Oanh chỉ nói sẽ bổ sung bồi thường, nhưng nay tại tòa, bà Oanh không yêu cầu bà Hằng bồi thường.

Ca sĩ Vy Oanh tại tòa,

Bà Việt Hà trả lời HĐXX là không có yêu cầu bồi thường bà Hằng, vì là tình bạn với bà Hằng.

Trả lời câu hỏi của HĐXX là có đồng ý xin lỗi những người bị hại hay không (sau khi xin 5 phút khất câu hỏi), bà Hằng nói đã bị tạm giam mười mấy tháng rồi, đã đủ để trả giá...