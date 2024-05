Tuổi tác luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất của phụ nữ, vì càng có tuổi thì các nếp nhăn sẽ xuất hiện nhiều hơn và làm ngoại hình xấu đi. Khi qua ngưỡng tuổi 25 thì dấu hiệu lão hóa cũng xuất hiện rõ ràng hơn, khiến chị em phải lo lắng tìm mọi biện pháp để ngăn ngừa lão hóa da. Đặc biệt sau 30 tuổi thì quá trình này càng xảy ra nhanh hơn.

Một trong những lý do khiến da xấu đi cực nhanh chính là béo phì, thừa cân. Theo các chuyên gia, béo phì làm thay đổi hàng rào bảo vệ biểu bì da và làm tăng quá trình mất nước xuyên biểu bì khiến da bị khô. Lâu ngày sẽ làm da chịu tác động nặng nề và nhanh chóng lão hóa sớm, tăng sinh nếp nhăn.

Chế độ ăn uống đóng góp rất nhiều vào việc giữ gìn nhan sắc của phụ nữ.

Chính vì vậy, sau 30 tuổi là lúc mà chị em nên có ý thức hơn trong việc giữ gìn sức khỏe, cũng như giữ cho cân nặng luôn ổn định. Yếu tố tiên quyết nhất để hạn chế tăng cân, béo phì thường đến từ thực phẩm. Việc lựa chọn ăn gì hàng ngày hỗ trợ rất nhiều cho việc giảm cân và nâng cao thể trạng.

Theo Destini Moody và Lena Bakovic – hai chuyên gia dinh dưỡng tại công ty tư vấn sức khỏe Top Nutrition Coaching, sau đây là những thực phẩm càng ăn càng đói bụng nhiều hơn. Nếu phụ nữ đang giảm cân thì nhất định phải tránh xa, vì chúng cũng chứa khá nhiều calo:

- Các loại bánh ngọt

Thói quen ra quán cà phê ngồi ăn bánh, uống nước có lẽ được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, các loại bánh ngọt lại là thực phẩm chứa nhiều carbs nhưng lại ít chất xơ. Nếu ăn nhiều sẽ làm tăng lượng đường trong máu tại thời điểm ấy, nhưng khi ngừng ăn, lượng đường này sẽ về như cũ và gây ra cảm giác đói lẫn mệt mỏi.

Bên cạnh đó, bánh ngọt thường thiếu chất xơ và protein - hai yếu tố giúp tạo cảm giác no và duy trì cảm giác no lâu sau khi ăn. Do đó, dù bạn có ăn nhiều bánh ngọt nhưng thực tế lại thiếu chất dinh dưỡng để thỏa mãn nhu cầu của cơ thể, từ đó khiến bạn cảm thấy đói bụng nhanh chóng sau khi ăn.

Đồ ngọt vừa nhiều calo lại còn gây đói sau đó, bạn cần biết để hạn chế ăn.

Hơn nữa, việc ăn bánh ngọt có thể tạo cảm giác hứng thú trong não của bạn, gây ra cảm giác thoải mái và muốn ăn nhiều hơn. Điều này khiến bạn cảm thấy đói bụng hơn sau khi tiêu thụ một lượng lớn bánh ngọt. Vậy nên cần hạn chế ăn bánh ngọt khi đang giảm cân.

- Các loại đồ ăn vặt có vị mặn

Một số loại thực phẩm ăn vặt như snack, khoai tây chiên, bánh quy mặn… cũng chứa nhiều carbs giống như bánh ngọt. Khi ăn nhiều, chúng sẽ khiến nồng độ insulin trong máu tăng cao rồi lại hạ thấp thất thường. Từ đó khiến bạn thấy đói bụng hơn sau đó.

Bên cạnh đó, các loại thực phẩm mặn còn khiến não bộ "thèm" đồ ngọt hơn. Điều này có nghĩa, bạn sẽ có xu hướng ăn thêm đồ ngọt nhiều hơn sau khi ăn mặn. Cụ thể như việc thèm ăn đồ ngọt tráng miệng sau một buổi ăn nhiều thịt cá.

Các loại đồ ăn vặt mặn sẽ làm đường huyết tăng cao rồi hạ thấp, tạo cảm giác đói.

- Bánh mì trắng

Đa phần các loại thực phẩm được làm từ bột mì như bánh mì trắng, sandwich… đều có thể làm bạn đói thêm nếu ăn nhiều. Cụ thể, bột mì được sử dụng để làm bánh mì thường bị loại bỏ lớp vỏ cám bên ngoài, nên dễ gây cảm giác đầy hơi khi ăn vào. Ăn nhiều cũng khiến mức insulin tăng giảm đột biến, làm bạn thấy đói nhiều hơn.

Trong một nghiên cứu tại Tây Ban Nha, các nhà khoa học theo dõi thói quen ăn uống, cân nặng của hơn 9.000 người và nhận thấy những người ăn 2 hoặc nhiều hơn 2 khẩu phần bánh mì trắng một ngày có 40% khả năng bị thừa cân hoặc béo phì trong một khoảng thời gian 5 năm so với những người ăn ít loại thực phẩm này.

Nên hạn chế ăn bánh mì trắng vì chúng có thể làm bạn đói nhiều hơn.

- Nước ép trái cây

Tuy là loại thực phẩm được dán nhãn "lành mạnh", nhưng thực tế, nếu bạn uống quá nhiều nước ép trái cây sẽ gây béo phì và đói nhiều hơn. Bởi trong trái cây luôn chứa một lượng đường tự nhiên là fructose. Khi tiêu thụ fructose, cơ thể phản ứng bằng cách tăng sản xuất insulin để điều tiết glucose trong máu. Sự gia tăng đột ngột và giảm sút sau đó của glucose máu sẽ gây ra cảm giác đói bụng nhanh chóng.

Thêm vào đó, khác với việc ăn trái cây thông thường, thức uống này đã bị loại bỏ hoàn toàn chất xơ - một thành phần giúp duy trì cảm giác no và ổn định đường huyết sau khi ăn uống. Thiếu hụt chất xơ sẽ làm cho cảm giác no không thể duy trì lâu, vì thế bạn có thể cảm thấy đói bụng hơn sau khi uống nước ép.

Nước ép trái cây tuy tốt nhưng cần uống có khoa học thì mới mang lại hiệu quả.

Những thực phẩm làm tăng cảm giác no lâu

- Thực phẩm giàu chất xơ: Thực phẩm như rau xanh, hoa quả, hạt và ngũ cốc nguyên hạt… sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa, hấp thụ, giúp duy trì cảm giác no lâu hơn. Chúng cũng giúp kiểm soát đường huyết và giảm cảm giác đói.

- Thực phẩm chứa protein: Các nguồn protein như thịt, cá, đậu, hạt, đậu nành… giúp cơ thể cảm thấy no lâu hơn so với các loại thực phẩm chứa ít protein.

- Thực phẩm giàu chất béo tốt: Chất béo tốt như axit béo omega-3 có trong cá hồi, hạt lanh, dầu hạt chia… có thể làm tăng cảm giác no lâu vì chúng giúp chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ, ngăn chặn cảm giác đói.

- Thực phẩm giàu nước: Rau củ và hoa quả chứa nhiều nước giúp tạo cảm giác no, giữ cho cơ thể được hydrat hóa. Các loại thực phẩm như dưa hấu, dưa leo, cà chua, cà rốt… đều có hàm lượng nước cao.

