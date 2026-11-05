Sau 3 năm “sống tối giản”, tôi nhận ra có những khoản nên tiêu mạnh tay hơn: Tiết kiệm không có nghĩa là mua thứ gì cũng chọn rẻ

3 năm tối giản giúp tôi tiết kiệm tiền, nhưng cũng khiến tôi nhận ra một sai lầm

Ba năm trước, khi bước sang tuổi 37, tôi bắt đầu thay đổi cách tiêu tiền. Sau nhiều năm mua sắm theo cảm hứng, trong nhà có không ít quần áo chỉ mặc vài lần, đồ gia dụng mua về rồi cất tủ, tôi quyết định thử sống tối giản.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Tôi ngừng mua quần áo theo mùa, hạn chế đặt hàng trực tuyến, không còn chạy theo những món đồ đang được quảng cáo rầm rộ. Thay vì mua sắm mỗi khi căng thẳng, tôi dành thời gian sắp xếp lại nhà cửa và kiểm kê những thứ mình đang có.

Chỉ sau một năm, số tiền chi tiêu cá nhân của tôi giảm đáng kể. Nếu trước đây mỗi tháng tôi thường tiêu khoảng 5 triệu đồng cho mua sắm, làm đẹp và những nhu cầu không thiết yếu, thì khi sống tối giản, con số này giảm xuống còn khoảng 2 triệu đồng.

Tôi từng nghĩ mình đã tìm ra công thức quản lý tiền bạc hoàn hảo. Tuy nhiên, đến năm thứ ba, tôi bắt đầu nhận thấy những bất tiện mà trước đó mình cố tình bỏ qua.

Chiếc ghế làm việc giá rẻ khiến tôi thường xuyên đau lưng. Đôi giày mua vì tiết kiệm nhanh chóng xuống cấp, chỉ vài tháng đã phải thay. Có những hôm quá bận rộn, tôi vẫn cố tự làm mọi việc trong nhà để khỏi tốn tiền thuê dịch vụ, cuối cùng chẳng còn thời gian nghỉ ngơi.

Tôi nhận ra mình đang tiết kiệm tiền bằng cách đánh đổi sự thoải mái, sức khỏe và cả thời gian của bản thân.

Từ đó, tôi điều chỉnh lại nguyên tắc chi tiêu. Tôi vẫn duy trì lối sống tối giản, nhưng không còn mặc định rằng món đồ rẻ nhất hoặc phương án ít tốn tiền nhất luôn là lựa chọn tốt.

5 khoản tôi quyết định tiêu nhiều tiền hơn sau 3 năm sống tối giản

1. Giày dép, đệm ngủ và những món đồ sử dụng hằng ngày

Trước đây, tôi thường chọn một đôi giày khoảng 200.000–300.000 đồng vì nghĩ giày nào cũng chỉ để đi lại. Nhưng những đôi giày rẻ, không phù hợp với bàn chân thường nhanh hỏng hoặc khiến tôi khó chịu khi phải đi bộ lâu.

Giờ đây, tôi sẵn sàng dành 1–1,5 triệu đồng cho một đôi giày có chất lượng tốt, vừa chân và sử dụng được lâu dài.

Tương tự, tôi không còn tiết kiệm quá mức khi mua đệm ngủ, gối hay ghế làm việc. Đây đều là những món đồ tiếp xúc với cơ thể nhiều giờ mỗi ngày. Một lựa chọn phù hợp có thể giúp tôi thoải mái hơn và hạn chế những bất tiện không đáng có.

2. Thực phẩm chất lượng và những bữa ăn tử tế

Có thời gian tôi cố giảm tối đa tiền ăn uống bằng cách chỉ quan tâm đến giá. Đi siêu thị, tôi thường chọn món rẻ nhất, thậm chí cắt giảm cả những thực phẩm mình yêu thích.

Sau này, tôi hiểu rằng tiết kiệm tiền ăn không đồng nghĩa với việc phải ăn uống qua loa.

Tôi bắt đầu ưu tiên thực phẩm tươi, nguồn gốc rõ ràng, bữa ăn đủ dinh dưỡng và phù hợp với nhu cầu của gia đình. Tôi chấp nhận tăng ngân sách thực phẩm thêm khoảng 500.000–700.000 đồng mỗi tháng, đồng thời giảm mua đồ ăn vặt, nước uống đóng chai và thực phẩm dễ bị bỏ phí.

Điều thú vị là tổng chi phí ăn uống không tăng quá nhiều, nhưng chất lượng bữa ăn được cải thiện rõ rệt.

3. Những thiết bị giúp tiết kiệm thời gian làm việc nhà

Trước đây, tôi từng cho rằng máy hút bụi tốt, máy rửa bát hay các thiết bị hỗ trợ dọn dẹp là những khoản chi không cần thiết. Vì thế, dù công việc bận rộn, tôi vẫn cố tự làm tất cả.

Nhưng khi tính lại, tôi phát hiện mình dành khá nhiều giờ mỗi tuần cho việc lau dọn, rửa bát và sắp xếp nhà cửa.

Bây giờ, trước khi mua thiết bị, tôi không chỉ hỏi giá bao nhiêu mà còn xem món đồ đó có thực sự giúp mình tiết kiệm thời gian, công sức hay không. Nếu sử dụng thường xuyên, phù hợp diện tích nhà và ngân sách, tôi sẵn sàng đầu tư.

Tất nhiên, không phải cứ thiết bị đắt tiền là đáng mua. Quan trọng là nó giải quyết được nhu cầu thực tế.

4. Khám sức khỏe và chăm sóc bản thân

Đây là khoản tôi từng tiết kiệm sai cách nhất.

Tôi có thể dành hàng giờ săn khuyến mãi vài chục nghìn đồng, nhưng lại chần chừ khi cần khám sức khỏe hoặc chăm sóc những vấn đề cơ thể đang gặp phải.

Sau tuổi 40, tôi quyết định dành riêng một khoản ngân sách hằng năm cho việc khám sức khỏe phù hợp với độ tuổi, chăm sóc răng miệng, vận động và cải thiện thể lực.

Tôi không còn xem những khoản chi cần thiết cho sức khỏe là sự xa xỉ. Bởi tiền tiết kiệm được sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu chất lượng cuộc sống ngày càng giảm sút.

5. Trải nghiệm cùng gia đình và những người thân yêu

Ba năm sống tối giản cũng khiến tôi thay đổi quan niệm về việc đi du lịch, ăn uống bên ngoài hay dành tiền cho những dịp đặc biệt.

Trước đây, tôi thường từ chối các chuyến đi vì nghĩ ở nhà sẽ tiết kiệm hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra mình có thể mua ít quần áo đi, hạn chế những món đồ trang trí không cần thiết, để dành ngân sách cho một chuyến du lịch cùng gia đình.

Tôi không cần đi nghỉ dưỡng sang trọng hay chi tiêu vượt khả năng. Chỉ cần một vài chuyến đi được chuẩn bị kỹ, những bữa ăn sum họp hoặc một hoạt động thú vị cùng con cũng đủ khiến khoản tiền bỏ ra trở nên xứng đáng.

Sau 3 năm, tôi thay đổi cách phân bổ ngân sách

Thay vì cố gắng cắt giảm đồng loạt mọi khoản chi, tôi chuyển sang ưu tiên những thứ tạo ra giá trị lâu dài. Với ngân sách chi tiêu cá nhân và các nhu cầu linh hoạt khoảng 5 triệu đồng/tháng, đây là cách tôi điều chỉnh:

Khoản chi Trước khi điều chỉnh Hiện tại Quần áo, phụ kiện 1.500.000đ 500.000đ Mua sắm theo sở thích 1.000.000đ 300.000đ Ăn uống, cà phê bên ngoài 1.000.000đ 700.000đ Sức khỏe, vận động 300.000đ 1.000.000đ Đồ dùng chất lượng, tiện ích 500.000đ 1.000.000đ Trải nghiệm, du lịch 700.000đ 1.500.000đ Tổng cộng 5.000.000đ 5.000.000đ

Bảng chi tiêu minh họa, không bao gồm các khoản sinh hoạt thiết yếu của gia đình.

Điểm khác biệt lớn nhất không nằm ở số tiền tôi tiêu mỗi tháng mà ở việc tiền được sử dụng vào đâu. Tôi giảm mạnh những khoản mua sắm mang tính nhất thời và tăng ngân sách cho sức khỏe, sự tiện nghi cùng những trải nghiệm có ý nghĩa.

Sau 3 năm, bài học lớn nhất tôi nhận được là sống tối giản không phải cuộc thi xem ai tiêu ít tiền hơn. Một người có thể chỉ sở hữu vài món đồ nhưng vẫn lãng phí nếu mua sai nhu cầu. Ngược lại, một khoản chi tương đối lớn vẫn có thể là quyết định hợp lý nếu món đồ được sử dụng thường xuyên và mang lại giá trị lâu dài.

Tối giản đúng nghĩa, với tôi ở tuổi 40, không còn là cố giữ lại nhiều tiền nhất có thể, mà là biết khoản nào nên tiết kiệm và khoản nào xứng đáng để tiêu.