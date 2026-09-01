7 năm sống tối giản, 10 năm tiết kiệm: Nhìn lại, tôi mới nhận ra mình thực sự cần rất ít

Thời gian trôi nhanh đến mức đôi khi chính tôi cũng giật mình. Chẳng mấy chốc, tôi đã sống theo cách tối giản hơn 7 năm.

Những ngày đầu, tôi từng có một đợt dọn dẹp khá mạnh tay. Tôi bỏ bớt quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng ít khi đụng đến và nhiều món từng mua chỉ vì thấy đẹp hoặc đang giảm giá. Nhưng sau lần đó, tôi gần như không còn phải thường xuyên “thanh lọc” đồ đạc nữa.

Bởi tôi nhận ra: Tối giản hiệu quả nhất không phải là mua rồi vứt, mà là ngay từ đầu đã mua ít đi.

Khi không mang quá nhiều đồ về nhà, tôi không cần tốn thời gian sắp xếp, không phải đau đầu tìm chỗ chứa và cũng ít gặp cảm giác tiếc tiền vì những món mua xong không dùng.

Sau 7 năm, tôi thử nhìn lại toàn bộ những thứ mình đang sở hữu, từ đầu đến chân. Kết quả khiến chính tôi cũng thấy thú vị: Có lẽ một người thực sự không cần nhiều đồ như chúng ta vẫn tưởng.

1. Những thứ dành cho mái tóc: Đủ dùng, không tích trữ

Trong phòng tắm của tôi chỉ có một chai dầu gội và một chai dầu xả. Dùng gần hết tôi mới mua chai mới.

Tôi từng thử bỏ dầu xả vì nghĩ rằng như vậy sẽ “tối giản hơn”, nhưng sau một thời gian lại quay về sử dụng. Tóc dài của tôi cần nó.

Đây cũng là điều tôi hiểu rõ sau nhiều năm: Tối giản không có nghĩa là ép mình sống thiếu thốn. Thứ cần thì vẫn giữ, thứ không cần mới bỏ.

Ngoài ra, tôi có một máy sấy tóc, một chiếc lược, vài dây buộc tóc và hai chiếc phụ kiện tóc mà chồng tặng.

Chi phí cắt tóc của tôi gần như bằng 0. Tôi để tóc dài, không có tóc mái nên phần lớn thời gian có thể tự tỉa đuôi tóc tại nhà.

Tôi cũng đã không nhuộm hay uốn tóc khoảng 8-9 năm. Không phải vì cố tiết kiệm bằng mọi giá, đơn giản vì tôi thích màu tóc tự nhiên của mình.

Nhưng nhờ vậy, một khoản chi từng khá dễ phát sinh lại gần như biến mất.

2. Mỹ phẩm và chăm sóc da: Càng ít càng dễ dùng hết

Đồ chăm sóc da của tôi hiện chỉ xoay quanh vài món cơ bản: Một chai sữa rửa mặt, một sản phẩm dưỡng ẩm và một thỏi son.

Không có “kho dự phòng”.

Trước đây tôi cũng từng mua nhiều loại mỹ phẩm với đủ lời quảng cáo như làm trắng, chống lão hóa, cải thiện nếp nhăn. Cuối cùng, phần lớn đều bị bỏ quên trong ngăn kéo.

Bây giờ tôi thiên về một nguyên tắc đơn giản hơn: Ngủ đủ, vận động, ăn uống hợp lý và giữ tâm trạng ổn định trước khi kỳ vọng quá nhiều vào mỹ phẩm.

Tôi gần như không trang điểm thường ngày. Những món như bảng mắt, kem nền, phấn phủ từng mua trước đây đều có tốc độ sử dụng quá chậm nên tôi không còn mua nữa.

Riêng kem chống nắng, tôi ưu tiên che chắn vật lý trong những hoạt động thông thường và sẽ dùng sản phẩm chống nắng khi phải tiếp xúc với nắng trong thời gian dài.

Đồ chăm sóc răng miệng cũng không nhiều: Một bàn chải điện, kem đánh răng và đầu bàn chải thay thế vừa đủ dùng.

Tôi từng có thói quen mua trước kem đánh răng, sữa rửa mặt hoặc dầu gội vì nghĩ “đằng nào chẳng dùng”. Sau này tôi mới hiểu, tích trữ vài món nhỏ cộng lại cũng có thể trở thành một khoản tiền đáng kể bị nằm yên trong tủ.

3. Chăm sóc cơ thể: Không chạy theo tối giản cực đoan

Tôi dùng một chai sữa tắm, một chai dưỡng thể và hai chiếc khăn tắm.

Có người theo lối sống tối giản chỉ dùng một bánh xà phòng cho gần như mọi nhu cầu. Tôi từng thử nhưng da quá khô nên nhanh chóng quay lại dùng sữa tắm.

Tôi cũng không mua riêng kem dưỡng tay. Một chai dưỡng thể có thể sử dụng cho phần lớn vùng da trên cơ thể.

Đồ cắt móng chỉ có một chiếc bấm móng tay.

Nhìn chung, nguyên tắc của tôi là: Một món nếu đáp ứng tốt nhu cầu thì không nhất thiết phải mua thêm phiên bản thứ hai, thứ ba chỉ để phân loại cho đẹp.

Chính những quyết định tưởng như rất nhỏ này khiến số lượng đồ trong phòng tắm giảm đáng kể.

4. Quần áo, giày dép và túi xách: Giảm khoảng 70% so với trước

Đây có lẽ là thay đổi lớn nhất sau nhiều năm. Tôi chỉ sử dụng một chiếc túi thường xuyên. Vì chỉ có một chiếc nên nó được dùng với tần suất rất cao, thay vì nằm trong tủ chờ “dịp phù hợp”.

Giày dép cũng khá đơn giản: Hai đôi giày thể thao và một đôi dép đi trong nhà.

Tôi thích đi bộ nên cuối cùng nhận ra giày thể thao mới là loại phù hợp nhất với cuộc sống của mình. Mua giày cao gót hoặc những đôi quá cầu kỳ chỉ khiến chúng nằm im trong tủ.

Tôi có khoảng 6 đôi tất, 2 bộ đồ ngủ, 2 áo khoác mùa đông, một số áo giữ nhiệt cùng vài bộ quần áo mùa hè. Tổng số quần áo mùa hè và mùa đông, chưa tính đồ lót, thường được giữ dưới khoảng 30 món.

So với trước khi sống tối giản, số quần áo của tôi đã giảm khoảng 70%. Điều thú vị là tôi không cảm thấy thiếu đồ để mặc. Trái lại, việc lựa chọn quần áo mỗi sáng lại dễ hơn.

Đây cũng là một trong những khoản giúp tôi tiết kiệm khá nhiều trong nhiều năm, bởi quần áo trước đây từng là nhóm sản phẩm rất dễ mua theo cảm xúc.

5. Trang sức: Có món mua xong mới hiểu không hợp với mình

Tôi có một chiếc nhẫn cưới kim cương, một mặt dây chuyền và một chiếc vòng tay vàng.

Chiếc nhẫn kim cương là món khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất. Sau khi mua, tôi gần như rất ít đeo. Từ trải nghiệm đó, tôi nhận ra mình không phải người thích trang sức như từng nghĩ.

Một món đồ dù đắt tiền nhưng ít được sử dụng thì với tôi vẫn là một quyết định mua sắm chưa thật sự phù hợp.

Sau này, nếu mua trang sức, tôi sẽ cân nhắc kỹ hơn về cả mức độ sử dụng lẫn giá trị lâu dài thay vì mua chỉ vì cảm xúc nhất thời.

6. Sở thích là nơi tôi cho phép mình “ít tối giản” hơn

Tôi thích đọc sách và hiện vẫn có khoảng 180 cuốn sách giấy. Đây có lẽ là khu vực ít tối giản nhất trong nhà.

Tuy nhiên, vài năm gần đây tôi gần như không tăng thêm số sách. Thay vào đó, tôi sử dụng thư viện và các ứng dụng đọc sách điện tử nhiều hơn.

Tôi cũng thích vận động nhưng dụng cụ chỉ có một tấm thảm yoga và một con lăn massage. Tôi không mua riêng quá nhiều quần áo thể thao mà tận dụng áo phông hoặc đồ mặc thường ngày.

Tôi thích viết. Công cụ chính là điện thoại và máy tính.

Tôi từng được hỏi tại sao không mua thêm máy tính bảng. Câu trả lời rất đơn giản: Điện thoại và máy tính hiện tại đã đáp ứng đủ nhu cầu.

Nếu một thiết bị mới chỉ làm trùng lặp chức năng của thứ tôi đã có, tôi không còn thấy quá nhiều lý do để mua.

Sau cùng, tối giản không phải cuộc thi xem ai sở hữu ít đồ nhất

Nếu so với những người theo lối sống tối giản cực đoan, tôi vẫn còn khá nhiều đồ. Tôi vẫn giữ 180 cuốn sách. Tôi vẫn dùng dầu xả, dưỡng thể. Tôi vẫn sở hữu vài món trang sức và có hơn một đôi giày nhưng tôi không còn quan tâm đến việc mình có “đủ tối giản” hay không.

Bởi cũng giống như tiết kiệm tiền, tối giản không phải cuộc thi.

Sau 7 năm, lượng đồ tôi sở hữu đã giảm hơn một nửa so với trước đây, riêng quần áo giảm khoảng 70%. Quan trọng hơn, gần như mọi món còn lại đều được sử dụng thường xuyên.

Tôi không phải liên tục dọn đồ. Không còn quá nhiều món hết hạn. Ít có những chiếc áo mua về rồi quên mất. Và tiền cũng không còn bị chia nhỏ vào hàng chục giao dịch mua sắm vô thức.

Mười năm tiết kiệm và bảy năm sống tối giản khiến tôi hiểu rằng tiết kiệm bền vững không nhất thiết bắt đầu từ việc cắt giảm một khoản tiền thật lớn. Đôi khi nó chỉ bắt đầu bằng câu hỏi trước mỗi lần mua: “Mình có thực sự cần thêm một món này không?”.

Khi câu hỏi ấy trở thành thói quen, căn nhà tự nhiên ít đồ hơn, ví tiền cũng bớt áp lực hơn.

Và đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra cảm giác “đủ” đôi khi đáng giá hơn rất nhiều so với cảm giác sở hữu thêm.