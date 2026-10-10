Sau 2 năm ở mới thấy 6 kiểu tủ này đáng tiền đến mức nào: Không cần đóng nhiều, sức chứa vẫn có thể tăng gấp đôi

Khi sửa nhà, đóng tủ thường là một trong những hạng mục tốn kém nhất. Vì sợ thiếu chỗ để đồ, nhiều người cố tận dụng từng bức tường để làm tủ. Thế nhưng cũng có những căn nhà nhìn đâu cũng thấy tủ mà đồ đạc vẫn chất đống bên ngoài.

Lý do rất đơn giản: Không gian lưu trữ nhiều chưa chắc đồng nghĩa với khả năng lưu trữ tốt.

Sau khi tham khảo trải nghiệm của nhiều gia đình đã sống trong nhà mới từ 1-2 năm, có thể thấy một số kiểu tủ tưởng hơi khác thường lúc đầu lại đặc biệt hữu ích khi đưa vào sử dụng thực tế.

Dưới đây là 6 thiết kế đáng tham khảo.

1. Tủ giày cao kịch trần: Đừng biến tủ giày thành nơi “ôm” quá nhiều chức năng

Tủ giày ở lối vào hiện nay thường được thiết kế khá cầu kỳ: Có chỗ treo áo khoác, hốc trang trí, ghế thay giày, ngăn để túi xách, khu vực để chìa khóa...

Nhìn bản vẽ rất đẹp, nhưng càng chia nhỏ nhiều khu vực thì phần thực sự dành cho giày dép càng bị thu hẹp.

Một gia chủ chia sẻ rằng sau hơn 2 năm sử dụng, điều khiến cô hài lòng nhất là ngay từ đầu đã kiên quyết làm một tủ giày cao từ sàn tới trần, gần như toàn bộ không gian bên trong chỉ để phục vụ việc cất giày.

Nghe đơn giản, nhưng hiệu quả lại rất rõ.

Tủ kín giúp số lượng giày chứa được nhiều hơn đáng kể, đồng thời hạn chế bụi bám và khiến khu vực cửa ra vào luôn gọn gàng hơn. Với gia đình đông người hoặc có nhiều giày dép theo mùa, kiểu thiết kế này thực tế hơn rất nhiều so với việc dành nửa chiếc tủ cho các hốc trang trí.

Nếu lối vào đủ rộng, có thể kết hợp hai loại: Một tủ cao chuyên đựng giày và một tủ nhỏ hơn phục vụ việc sử dụng hàng ngày như treo áo, đặt túi, chìa khóa hay giày đi thường xuyên.

Nói cách khác, thay vì cố bắt một chiếc tủ làm tất cả mọi việc, hãy để mỗi chiếc tủ thực hiện đúng chức năng chính của nó.

2. Tủ mỏng trong bếp: Chỉ sâu khoảng 25cm nhưng “nuốt” được cả đống đồ lặt vặt

Góc bếp hình chữ U hoặc chữ L thường khiến nhiều người đau đầu. Có người đặt tủ lạnh, có người làm tủ thiết bị để chứa nồi cơm, lò nướng, máy xay, máy pha cà phê...

Nhưng thực tế, thứ khiến bếp nhanh bừa bộn nhất lại thường là những món đồ nhỏ: Gia vị, hộp đựng thực phẩm, túi zip, giấy bạc, hộp cơm, đồ khô hay các loại dụng cụ ít dùng.

Một gia đình đã tận dụng phần tường trống để làm chiếc tủ kín chỉ sâu khoảng 25cm. Chiều sâu này không lớn, nhưng lại rất phù hợp với các món đồ nhỏ. Nhờ vậy, đồ được xếp thành một lớp thay vì chồng nhiều tầng lên nhau như trong tủ sâu.

Ưu điểm lớn nhất là mở cửa ra có thể nhìn thấy gần như toàn bộ đồ bên trong, ít xảy ra cảnh mua thêm vì quên rằng nhà đã có.

Quan trọng hơn, toàn bộ chai lọ và vật dụng lặt vặt được đưa khỏi mặt bàn bếp. Khu vực nấu nướng nhờ đó thoáng hơn rất nhiều.

Đây cũng là một ví dụ cho thấy tủ không cần phải thật sâu mới chứa được nhiều. Với một số khu vực, càng sâu lại càng dễ biến thành nơi “giấu đồ”.

3. Dành một phần tủ phòng khách làm “trạm tài liệu”

Nhiều gia đình làm tủ tivi thường dành một số ô kính để trưng sách, đồ lưu niệm hoặc tượng trang trí.

Nhưng nếu gia đình có con nhỏ, thường xuyên làm việc tại nhà hoặc có nhiều giấy tờ, một khu vực lưu trữ tài liệu có thể hữu ích hơn nhiều. Một căn nhà đã dành riêng một phần tủ phòng khách để đặt máy in, hồ sơ, giấy A4, văn phòng phẩm và dụng cụ thủ công của trẻ.

Phía trên là các ngăn tài liệu. Phía dưới bố trí tủ ngăn kéo nhiều tầng để giấy màu, kéo, bút, đồ thủ công và những món nhỏ dễ thất lạc.

Điểm hay nhất của thiết kế này là mọi món đồ có một vị trí cố định. Thay vì máy in nằm một chỗ, giấy nằm một chỗ, hồ sơ lại cất ở phòng ngủ, tất cả được gom về một khu vực. Khi cần dùng, chỉ cần mở đúng chiếc tủ đó.

Đối với những gia đình ưu tiên sự tiện dụng, một “trạm tài liệu” như vậy đôi khi đáng giá hơn vài ô kính trưng đồ đẹp mắt nhưng ít sử dụng.

4. Tủ có ngăn ngay trên cánh cửa: Tận dụng phần không gian thường bị bỏ phí

Đây là kiểu thiết kế khá giống cánh cửa tủ lạnh.

Thay vì làm toàn bộ khoang tủ thật sâu, phần kệ chính bên trong chỉ khoảng 24-25cm. Khoảng chiều sâu còn lại được tận dụng để làm thêm các ngăn chứa ngay trên cánh cửa.

Nhờ vậy, một mặt tủ có thể chứa đồng thời hai lớp đồ. Những món nhỏ như thuốc, đồ ăn vặt, gia vị khô, trà, cà phê hoặc vật dụng gia đình có thể để trên cánh cửa. Những món lớn hơn đặt bên trong.

Cách thiết kế này đặc biệt phù hợp với tủ đồ khô hoặc tủ tại khu vực ăn uống vì đồ được chia thành nhiều nhóm nhưng vẫn nhìn thấy rõ.

Điểm cần lưu ý là cánh tủ lúc này chịu tải lớn hơn thông thường. Vì vậy cần dùng bản lề góc mở rộng, bản lề chất lượng tốt và trong một số trường hợp nên gia cố thêm phần chân hoặc bánh đỡ phía dưới.

Đây không phải kiểu tủ nên làm tùy hứng. Nhưng nếu được tính toán kỹ, khả năng chứa đồ thực sự có thể tăng đáng kể mà không cần mở rộng diện tích tủ.

5. Tủ quần áo mỏng 30cm ở cuối giường

Tủ quần áo tiêu chuẩn thường sâu khoảng 55-60cm. Tuy nhiên, không phải phòng ngủ nào cũng đủ rộng để đặt một chiếc tủ sâu như vậy ở cuối giường.

Thay vì bỏ hẳn khu vực này, một số gia đình chọn làm tủ mỏng khoảng 30cm. Ban đầu, kiểu tủ này có thể khiến nhiều người nghi ngờ vì nghĩ rằng chiều sâu như vậy không thể treo quần áo.

Thực tế, nếu thay thanh treo ngang thông thường bằng thanh treo kéo theo chiều sâu tủ, vẫn có thể cất được khá nhiều món như đồ ngủ, áo mỏng, đồ mặc trong nhà, khăn, mũ hoặc quần áo ít sử dụng. Tủ mỏng còn có một lợi thế khác: Không khiến lối đi ở cuối giường bị thu hẹp quá nhiều.

Trong phòng ngủ nhỏ, 20-30cm đôi khi là khoảng cách quyết định việc căn phòng có cảm giác thoáng hay chật.

Vì thế, thay vì cố nhét một chiếc tủ tiêu chuẩn vào không gian không phù hợp, thay đổi cấu trúc bên trong có thể là giải pháp thông minh hơn.

6. Tủ trang điểm ẩn trong tủ quần áo

Bàn trang điểm là một trong những khu vực dễ bừa nhất trong phòng ngủ.

Mỹ phẩm, cọ, nước hoa, máy sấy, máy làm tóc, đồ dưỡng da… chỉ cần sử dụng vài ngày là mặt bàn rất dễ kín đồ.

Một thiết kế khá thú vị là dành khoảng 40-45cm chiều rộng của tủ quần áo để làm một khoang trang điểm ẩn. Khi mở cửa tủ, bên trong có thể bố trí kệ, ngăn kéo, khay kéo và thậm chí các ngăn nhỏ ngay trên cánh cửa.

Phần dưới có thể làm nhiều ngăn kéo để phân loại đồ trang điểm, skincare hoặc thiết bị làm tóc. Khi sử dụng xong chỉ cần đóng cửa tủ lại, toàn bộ đồ đạc được giấu đi, phòng ngủ lập tức trở nên gọn hơn.

Kiểu thiết kế này đặc biệt phù hợp với người không thích mặt bàn luôn đầy chai lọ. Tuy nhiên, vì cánh cửa có thể phải chứa thêm đồ nên số lượng và chất lượng bản lề cần được tính toán cẩn thận để tránh hiện tượng cửa bị xệ sau vài năm.

Điều đáng học không phải là “đóng thật nhiều tủ”

Sau một thời gian sống trong nhà mới, nhiều người mới nhận ra điều đáng tiếc nhất không phải thiếu vài mét tủ, mà là đã làm tủ theo thói quen thay vì theo nhu cầu thực tế.

Một gia đình có hàng chục đôi giày cần tủ giày lớn. Một nhà có trẻ nhỏ cần nơi cất đồ thủ công và giấy tờ. Người thường xuyên nấu ăn lại cần nhiều không gian cho thực phẩm khô, gia vị và dụng cụ bếp.

Không có một mẫu tủ nào phù hợp cho tất cả mọi người. Điều quan trọng nhất trước khi đóng tủ là liệt kê rõ: Nhà mình có những loại đồ gì, số lượng bao nhiêu, dùng thường xuyên đến mức nào và muốn lấy chúng ở đâu.

Khi trả lời được những câu hỏi đó, đôi khi chỉ cần thay đổi vài chục centimet chiều sâu, thêm một lớp ngăn trên cánh cửa hay bỏ bớt một hốc trang trí, sức chứa thực tế của chiếc tủ đã khác hoàn toàn.

Và đó cũng là lý do những thiết kế tưởng “không theo chuẩn” lúc mới nhìn lại có thể trở thành thứ khiến gia chủ hài lòng nhất sau vài năm sử dụng.